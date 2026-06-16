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Coronel Dorrego estuvo representado en el Programa Añoranza 2026 de la Junta de Castilla y León

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El Centro de Castilla y León de Coronel Dorrego participó, junto a representantes del Centro Castilla y León Bahía Blanca, Centro Zamorano de Buenos Aires, Comunidad Castellana de Santa Fe, Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar, Centro Salamanca de Buenos Aires y Centro Castilla y León de Tres Lomas, del Programa Añoranza 2026, patrocinado por la Junta de Castilla y León, con un viaje rumbo a Castilla y León.

Por parte del Centro Castilla y León de Coronel Dorrego participó María Laura Dumrauf García, integrante de la Comisión Directiva, quien estuvo en Valladolid, donde recibió el certificado de asistencia al Curso Formativo de Dirigentes y tuvo la oportunidad de saludar al Consejero de Presidencia, Miguel González Gago, y a la Directora de Acción Exterior, Ruth Anderez Alonso.

Uno de los momentos más emotivos de la experiencia fue la visita al pueblo de su mamá, Soto y Amío, en la provincia de León.

También se destacó la participación de Fabián Ferrero, integrante de la Comisión Directiva, en la coordinación del grupo.

La experiencia permitió a los representantes argentinos compartir una enriquecedora experiencia junto a Castilla y León. (17-06-26).

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