Habrá carreras de caballos el 26 de julio en nuestra ciudad tras el aval del Concejo Deliberante

La Asociación Civil Amigos del Caballo de nuestra ciudad fue autorizada por el Concejo Deliberante a utilizar las instalaciones del campo hípico municipal el próximo 26 de julio, con el objetivo de realizar una nueva jornada de carreras de caballos.

En la nota, firmada por el presidente de la entidad, Osvaldo Daniel Mena, la institución informó que su personería jurídica se encuentra en trámite ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bajo el expediente N.º 2-303-318.

La asociación expresó su agradecimiento por la confianza recibida para la organización de la carrera anterior y señaló que aquella actividad se desarrolló con tranquilidad, orden y responsabilidad, en cumplimiento de las pautas establecidas.

Además, destacó que Coronel Dorrego comienza a consolidarse como una fecha de interés dentro del calendario de carreras de caballos, con participación de vecinos, aficionados y personas vinculadas a la actividad hípica.

La entidad también manifestó su disposición a abonar los cánones por carrera establecidos en la ordenanza impositiva vigente y a cumplir con todas las exigencias administrativas, organizativas y reglamentarias correspondientes. (17-06-26).