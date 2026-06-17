(Entrevista en LA DORREGO) Tras el rechazo de la oposición a la rendición de cuentas, Chalde defendió la transparencia fiscal y la situación financiera del municipio

El intendente Juan Chalde se refirió por LA DORREGO al rechazo de la rendición de cuentas 2025 por parte de los dos bloques políticos de la oposición y sostuvo que la decisión respondió a criterios políticos más que a observaciones técnicas o contables. Además, defendió la administración municipal, destacó la labor de las áreas de Hacienda y Contaduría y aseguró que el distrito mantiene una situación fiscal ordenada.

“Entiendo que desde el punto de vista legal, técnico y contable, las objeciones que escuché son muy poco significativas y, además, no sustentadas debidamente en hechos concretos”, afirmó.

El jefe comunal señaló que algunas críticas apuntaron a la falta de firmas en determinados expedientes, aunque relativizó esos cuestionamientos. “Hay que tener en cuenta que los expedientes son, creo, más 11 mil los del año, y llevan muchas firmas”, expresó. También manifestó su confianza en los equipos municipales: “Sé que es muy bueno, muy solvente y muy serio ese trabajo”.

Luego, consideró que los bloques de Fuerza Patria y La Libertad Avanza aplicaron “un enfoque de tipo político” al momento de votar la rendición de cuentas. “Se podía aprobar la rendición de cuentas y hacer las consideraciones de lo que no se considera prudente”, sostuvo.

Respecto del proceso de control, explicó que el Tribunal de Cuentas realiza auditorías durante todo el año y luego emite un dictamen definitivo. “El estar controlado en forma permanente hace que, si hay algo que no se está haciendo bien, se puede corregir dentro del propio ejercicio”, indicó.

Chalde recordó que durante su gestión no recibió sanciones del organismo provincial. “Venimos invictos”, simbolizó, a tono con el clima mundialista que se vive. Además, remarcó que el municipio obtuvo nuevamente la máxima calificación en transparencia fiscal. “Volvimos nuevamente a tener el 100% de calificación en transparencia fiscal; eso es una forma de responder con hechos concretos a las observaciones recibidas”.

Sobre uno de los cuestionamientos libertarios, vinculados a la dependencia de fondos provinciales, reconoció que alrededor del 72% de los recursos municipales provienen de la coparticipación. Sin embargo, explicó que se trata de una situación común en los municipios del interior bonaerense.

En ese sentido, sostuvo que una mayor autonomía financiera requeriría incrementos superiores en las tasas municipales. “Mi criterio como intendente es mantener las tasas actualizadas al valor de la inflación”, señaló. Y recordó, que para 2026, el Ejecutivo propuso una actualización del 30%, frente a una inflación anual del 31,5%.

Al responder a las críticas sobre el bajo porcentaje destinado a inversión, explicó que gran parte de los recursos municipales sostienen servicios esenciales: “Tenemos todos los servicios de salud que son gratuitos, todos los servicios de cultura y de deportes que son gratuitos y sin tasas”, indicó.

Otro de los puntos cuestionados, en este caso Fuerza Patria, fue el superávit superior a los 3.600 millones de pesos. Chalde rechazó la interpretación de que esos fondos deberían haberse utilizado en otras áreas y explicó que una parte importante corresponde a obras ya previstas que no pudieron ejecutarse dentro del ejercicio.

“Si no llegamos a ejecutar totalmente una partida es porque no vamos a gastar el dinero solamente porque lo tenemos previsto. Si no es necesario, no se gasta o no se invierte”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la obra de ampliación de la red de gas y trabajos de viviendas que tenían partidas asignadas, pero cuya ejecución pasó al año siguiente. “El dinero ya estaba previsto”, aclaró.

También remarcó que el superávit permite afrontar compromisos futuros. “Si nosotros este año, a esta altura, que estamos a pocos días de pagar el medio aguinaldo de junio, tenemos ya esa reserva prevista y lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente, es justamente porque vamos siendo austeros en el gasto y porque el año pasado terminamos con algo de superávit”.

El jefe comunal advirtió, además, sobre una caída de los ingresos por coparticipación en términos reales. “La recaudación de coparticipación, en términos reales, ha caído bastante”, señaló.

En cuanto a la cobrabilidad de las tasas municipales, destacó que el municipio logró sostener los niveles de recaudación pese al contexto económico. “En este año 2026 estamos logrando mantenerlos y mantenerlos significa un logro desde el punto de vista de la gestión de Hacienda”, afirmó.

Por último, planteó la necesidad de discutir una reforma más profunda del esquema de distribución de recursos entre Nación, Provincia y municipios. “De Dorrego sale muchísimo dinero en pago de impuestos y después nos vuelve una partecita chiquita”, sostuvo.

Para el intendente, un reparto más federal de los recursos permitiría fortalecer la capacidad de inversión de los municipios y afrontar con mayores herramientas las demandas de los vecinos.

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17-06-26