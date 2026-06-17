Kite Surf y Wind Surf en Marisol: la Municipalidad apeló un fallo judicial

La directora municipal de Asuntos Legales de la comuna, Micaela De Battista, confirmó que el gobierno comunal presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ante el fallo de primera instancia que resolvió el cese de las actividades náuticas en la desembocadura del Río Quequén Salado en Balneario Marisol.

La funcionaria recordó que un grupo de vecinos de la villa balnearia inició una causa judicial en relación a la Ordenanza Nº:4.775/25 sancionado a fin del pasado año con el objetivo de regular y sectorizar la práctica del Kite Surf y Wind Surf. (17-06-26).