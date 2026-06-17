La Junta Vecinal de Marisol se declaró prescindente en la controversia por las actividades náuticas en la desembocadura

La Junta Vecinal del Balneario Marisol emitió un comunicado oficial en el que informó que no asumirá posición a favor ni en contra de los distintos sectores involucrados en la controversia vinculada con la práctica del kitesurf, la actividad pesquera y las cuestiones relacionadas con la preservación ambiental en la desembocadura del Río Quequén Salado.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Municipalidad de Coronel Dorrego informara que presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata contra el fallo de primera instancia que resolvió el cese de las actividades náuticas en la desembocadura del río, en Balneario Marisol.

Según había señalado la directora municipal de Asuntos Legales, Micaela De Battista, la causa judicial se originó a partir de una presentación realizada por un grupo de vecinos de la villa balnearia en relación con la Ordenanza Nº 4.775/25, sancionada a fines del año pasado con el objetivo de regular y sectorizar la práctica del kite surf y wind surf.

En el comunicado difundido por la Junta Vecinal se indica que, ante las diversas manifestaciones y posicionamientos surgidos en torno a la práctica del kitesurf, la actividad pesquera y la preservación del ambiente, particularmente del río, la playa y el ecosistema local, ese organismo consideró pertinente efectuar una comunicación institucional.

En ese marco, la entidad dejó expresamente establecido que no asumirá posición respecto de los distintos sectores involucrados, al entender que se trata de una problemática compleja que involucra intereses concurrentes y cuya evaluación y resolución corresponde a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes.

Asimismo, la Junta Vecinal señaló que existe un pronunciamiento judicial vigente vinculado a la cuestión, circunstancia que, según expresó, determina la improcedencia de cualquier intervención o manifestación por parte de ese órgano, en resguardo del principio de imparcialidad y del debido respeto al ámbito de actuación del Poder Judicial.

Finalmente, la institución informó que se mantendrá al margen de toda consideración o pronunciamiento sobre el tema y que limitará su accionar al marco de sus competencias específicas. (17-06-26).