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Realizarán en nuestra ciudad la primera Feria del Orgullo

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el Área de Género y Diversidad, junto con el Área de Juventud, organiza la primera edición de la Feria del Orgullo. La propuesta reunirá a emprendedores, artesanos, diseñadores y trabajadores de la economía social en un espacio destinado a celebrar la diversidad y el trabajo comunitario.

El evento tendrá lugar el domingo 28 de junio, de 14 a 18, en el Centro Comunitario, ubicado en la esquina de Cisneros e Inmigrantes. La actividad será libre y gratuita, tanto para expositores como para el público.

La Feria del Orgullo ofrecerá un espacio para proyectos autogestionados de distintos rubros, entre ellos artesanías, diseño, gastronomía y otros emprendimientos. Su objetivo es fortalecer el trabajo de quienes participan en un ámbito que promueve la igualdad de derechos, el respeto mutuo y la visibilización de la lucha histórica contra la discriminación.

La iniciativa también busca favorecer el comercio local y fortalecer los vínculos comunitarios. Además, propone impulsar el acompañamiento entre emprendedores y contribuir al desarrollo de la economía social desde una perspectiva de inclusión y participación ciudadana. (17-06-26).

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