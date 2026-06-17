Una familia resultó herida tras un choque en la Ruta 3

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos dos kilómetros del casco urbano de Adolfo Gonzales Chaves, dejó como saldo a varios integrantes de una familia con lesiones leves.

El siniestro se produjo cuando el automóvil en el que viajaban fue impactado por un camión que circulaba en sentido contrario. Tras la colisión, el conductor del transporte de carga no detuvo su marcha y continuó su recorrido en dirección a Benito Juárez, por lo que las autoridades policiales emitieron un alerta a los distritos vecinos para intentar localizarlo.

El vehículo afectado es un Volkswagen Polo (dominio DRH 772), ocupado por una familia oriunda de la localidad de Chillar que se dirigía hacia Gonzales Chaves.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil resultó ileso. En tanto, los demás ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Municipal Anita Eliçagaray, donde el personal médico constató que presentaban únicamente golpes superficiales y se encontraban en buen estado general de salud.

Las tareas de asistencia y prevención en el lugar demandaron la intervención conjunta de efectivos de la Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves, dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal sanitario del sistema de salud local.

Actualmente, la investigación se centra en determinar las circunstancias del hecho y en dar con el paradero e identidad del camionero involucrado. (Con información de Chaves Digital y La Voz del Pueblo). (17-06-26).