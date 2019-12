Un día como hoy

26 DE DICIEMBRE

Acontecimientos:

838: una gran parte del noroeste de los Países Bajos es inundada por una tormenta. El obispo Prudencio de Troyes describió esta inundación, y afirmó que murieron al menos 2437 personas. Esta inundación también se describe en los Annales Xantenses.

1246: el rey Alfonso X de Castilla se casa con Violante de Aragón en la Colegiata de Valladolid.

1489: en la actual España, los Reyes Católicos reconquistan Almería, ciudad que había sido tomada por Al-Zagal y sus tropas moras.

1552: las tropas del emperador Carlos I de España levantan el sitio de Metz tras 60 días de inútiles esfuerzos.

1598: en el Palacio Tornabuoni de la ciudad de Florencia (Italia) se representa en privado por primera vez La Dafne, la primera ópera de la Historia, compuesta por el compositor italiano Jacopo Peri (1561-1633). Se estrenará en público el 21 de enero de 1599 en el Palacio Pitti, de Florencia.1​

1653: en Inglaterra, Oliver Cromwell se nombra «protector».

1713: Felipe V firma un Real Decreto, redactado por Jean Orry, por el que España queda dividida en 21 provincias, con fines administrativos y tributarios.

1776: en Nueva Jersey ―en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos―, las tropas estadounidenses derrotan a las británicas en la batalla de Trenton.

1783: en Francia, el aeronauta Louis-Sebastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo

1792: José Ocáriz, cónsul español en París, protesta públicamente en una carta por la condición de prisionero a que se ve sometido Luis XVI.

1805: firma del Tratado de Presburgo.

1815: Casimiro Marcó del Pont reemplaza a Mariano Osorio en la Capitanía General de Chile. Fue el último gobernador español en Chile.

1831: en el Teatro alla Scala (en Milán) se estrena la ópera Norma, de Vincenzo Bellini.

1833: en el Teatro alla Scala (en Milán) se estrena la ópera Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti.

1863: con el alumbrado de los faros costeros del cabo de La Heve (Francia) se aplica por primera vez la electricidad en Europa.

1884: España anuncia a las potencias extranjeras que tiene bajo su «protectorado» la costa occidental de África comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, territorio comúnmente denominado Sáhara Occidental.

1906: en Melbourne se estrena el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gang.

1909: en Hamburgo se celebra el IX Congreso Sionista.

1917: el Gobierno de Estados Unidos se hace cargo de todo el sistema del transporte del país ante la desastrosa situación financiera de las compañías ferroviarias.

1921: en Madrid (España) se inaugura una nueva estación del metropolitano, entre Puerta del Sol y la glorieta de Atocha.

1922: la comisión de reparaciones de guerra da fe de la “quiebra internacional” de Alemania en lo que concierne a sus pagos en especies.

1923: Estados Unidos y Turquía firman en Estambul un tratado de paz.

1923: la comisión de reparaciones crea un comité de expertos dirigidos por Charles Dawes y Owen Young, con objeto de solucionar la incapacidad de Alemania para hacer frente a la deuda contraída con los países vencedores de la Primera Guerra Mundial.

1925: en la India británica se funda el Partido Comunista de la India.

1927: en Tianjin (norte de China) estalla el depósito principal de la empresa Standard Oil Company.

1932: el aviador italiano Renato Donati alcanza una altitud de 9700 m con un avión deportivo.

1941: Winston Churchill es nombrado primer ministro británico.

1941: ante el avance japonés, Manila es declarada ciudad abierta y es abandonada por el Gobierno filipino.

1941: los británicos toman Bengasi infligiendo una fuerte derrota a las fuerzas italo-germanas de Rommel.

1943: en Turquía un terremoto causa 1800 muertos.

1945: el Gobierno militar francés confisca las minas del Sarre (Alemania).

1948: el cardenal primado de Hungría, József Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos.

1950: nacionalistas escoceses roban la piedra de la coronación, depositada en la abadía de Westminster.

1953: se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger.

1957: en El Cairo comienza la Conferencia de Solidaridad Afroasiática, con la participación de la Unión Soviética.

1961: Europa occidental vive una de las navidades más frías del siglo; en París se registran las temperaturas más bajas desde 1879.

1967: en la BBC (de Londres) se estrena la película Magical Mystery Tour, de los Beatles.

1971: en la Guerra de Vietnam se reanudan los bombardeos estadounidenses contra Vietnam del Norte.

1979: tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán.

1983: en Japón, la Cámara Baja del Parlamento reelege a Yasuhiro Nakasone como primer ministro.

1990: el soviético Gari Kaspárov retiene el título de Campeón del Mundo de Ajedrez.

1991: La Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo soviético declara el fin de la Unión Soviética a partir de la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1991: el integrista Frente Islámico de Salvación (FIS) obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones argelinas.

1992: los nigerianos aprueban en referéndum la nueva Constitución multipartidista.

1993: el Rally Dakar de este año tiene un recorrido de ida y vuelta y atravesará dos veces España.

1997: en la isla de Montserrat (mar Caribe) explota el volcán Soufrière Hills; mueren 19 personas. Se crea un pequeño tsunami, que genera daños en otras islas.

1998: Irak formaliza su ruptura con la ONU y exige el fin del embargo petrolífero.

1999: Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt, son los ganadores de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala.

2000: la estación espacial Mir pierde contacto con el centro de control durante más de 20 horas.

2002: Irán prohíbe las lapidaciones para mejorar su imagen internacional.

2003: en Córdoba (Argentina) se produce un fuerte tornado de intensidad F3 con vientos de hasta 200 km/h provocando, al menos, tres muertos, dos desaparecidos, 45 heridos, cientos de evacuados y numerosos daños materiales.2​

2003: en la ciudad de Bam, Irán, se produce un terremoto de magnitud 6.7 a una profundidad de 40 km, ocasionando más de 50.000 muertes y arruinando su ciudadela.

2004: una cadena de maremotos, provocados por un terremoto de magnitud 9 cerca de Sumatra afectan, principalmente, a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. En todo el índico se contabilizan más de 230 000 muertos mientras que miles de personas siguen desaparecidas.

2006: en Lagos (Nigeria) explota un oleoducto, matando al menos a 200 personas.

2016: en el Lago Alberto de Uganda fallecen al menos nueve personas y desaparecen otras 21 al naufragar un barco en el que viajaban un equipo de fútbol ugandés y sus seguidores.

Nacimientos:

1194: Federico II Hohenstaufen, emperador germánico (f. 1250).

1747: Esteban de Arteaga, musicólogo y escritor jesuita español (f. 1799).4​

1756: Bernard de Lacépède, zoólogo, político y músico francés (f. 1825).

1771: Julia Clary, reina consorte española, esposa de José Bonaparte (f. 1845).

1776: Juan Lovera, pintor venezolano (f. 1841).

1791: Charles Babbage, científico y matemático británico (f. 1871).

1791: José Gutiérrez de la Vega, pintor español (f. 1865).

1820: Dion Boucicault, actor irlandés (f. 1890).

1832: Sergio Camargo, presidente colombiano (f. 1907).

1837: George Dewey, almirante estadounidense (f. 1917).

1848: Alberto Bosch y Fustegueras, político español (f. 1900).

1854: José Yves Limantour, político mexicano.

1863: Charles Pathé, cineasta francés (f. 1957).

1867: Julien Benda, escritor y filósofo francés (f. 1956).

1872: Norman Angell, escritor y político británico, premio Nobel de la Paz en 1933 (f. 1967).

1873: José Oliva Nogueira, periodista y escritor argentino (f. 1945).

1876: Virginia Bolten, militante y periodista anarquista y feminista argentina (f. 1960).

1880: Elton Mayo, filósofo australiano (f. 1949).

1887: Arthur Ernest Percival, general británico (f. 1966).

1891: Henry Miller, escritor estadounidense (f. 1980).

1893: Mao Zedong, político chino (f. 1976).

1900: José Gaos, filósofo español (f. 1969).

1901: Juan José Barcia Goyanes, médico español (f. 2003).

1901: Peter van de Kamp, astrónomo neerlandés (f. 1995).

1904: Alejo Carpentier, escritor y musicólogo cubano (f. 1980).

1904: James Stern, escritor irlandés (f. 1993).

1910: Imperio Argentina, actriz y cantante argentino-española (f. 2003).

1911: Renato Guttuso, pintor italiano (f. 1987).

1912: Julio Philippi Izquierdo, abogado, diplomático y político chileno (f. 1997).

1914: Richard Widmark, actor estadounidense (f. 2008).

1915: Piotr Abrámov, piloto soviético (f. 2007).

1918: Georgios Rallis, primer ministro griego (f. 2006).

1920: Fernando Argila, futbolista español (f. 2015).

1921: Steve Allen, animador, compositor y comediante estadounidense (f. 2000).

1922: José María Rodero, actor español (f. 1991).

1926: Earle Brown, compositor estadounidense (f. 2002).

1926: Gina Pellón, artista cubana (f. 2014).

1928: Martin Cooper, ingeniero estadounidense.

1933: Clemente Auger, magistrado español.

1933: José Luis Illanes Maestre, teólogo español.

1937: Gnassingbé Eyadéma, presidente togolés entre 1967 y 2005 (f. 2005).

1937: John Horton Conway, matemático británico.

1939: Germán Correa, sociólogo y político chileno.

1940: Edward C. Prescott, economista estadounidense, premio Nobel de Economía en 2004.

1940: Phil Spector, productor y músico estadounidense.

1941: Daniel Schmid, cineasta suizo.

1942: Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente guatemalteco entre 1986 y 1991.

1944: Txutxi Aranguren, futbolista y entrenador español (f. 2011).

1946: Marina Cárdenas, cantante de boleros nicaragüense. (f. 2014).

1947: Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo y conductor uruguayo.

1949: José Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental (2007-) y premio Nobel de la Paz en 1996.

1951: Fedra Lorente, actriz española.

1951: John Scofield, músico estadounidense de jazz.

1952: Manuel Marfán, economista chileno.

1952: Mutabaruka, dub poeta y rastafari jamaiqueño.

1953: Leonel Fernández Reyna, político dominicano.

1953: Toomas Hendrik Ilves, presidente estonio.

1953: Henning Schmitz, músico alemán, de la banda Kraftwerk.

1954: Ozzie Smith, beisbolista estadounidense.

1958: Adrian Newey, ingeniero británico de Fórmula 1.

1959: Mariano Barroso, cineasta español.

1959: Lilita Carrió, política argentina.

1959: Kōji Morimoto, animador y cineasta japonés.

1959: Ramón Langa, actor español.

1960: Temuera Morrison, actor neozelandés.

1960: Emilio del Valle, político español.

1962: James Kottak, baterista alemán, de la banda Scorpions.

1962: Bahiano (Fernando Javier Luis Hortal), cantautor y conductor de radio y televisión argentino.

1963: Lars Ulrich, baterista danés, de la banda Metallica.

1964: Elizabeth Kostova, escritora estadounidense.

1967: Jay Farrar, compositor y cantante estadounidense.

1967: Marcos Montes, actor argentino.

1969: Thomas Linke, futbolista alemán.

1969: Isaac Viciosa, atleta español.

1970: James Mercer, músico y guitarrista estadounidense, de la banda The Shins.

1971: David Kavlín, actor, cantante, periodista y conductor de televisión argentino.

1971: Jared Leto actor y músico estadounidense, de la banda 30 Seconds to Mars.

1971: Mika Nurmela, futbolista finlandés.

1971: Tatiana Sorokko, supermodelo rusa y estadounidense, y la mayor coleccionista de la alta costura

1971: Jonathan M. Parisen, cineasta estadounidense.

1972: Esteban Fuertes, futbolista argentino.

1974: Joshua John Miller, actor estadounidense.

1975: Pablo Puyol, actor y bailarín y cantante español.

1975: Marcelo Ríos, tenista chileno.

1975: María Vasco, atleta de marcha española.

1976: Lea De Mae, actriz porno checa (f. 2004).

1976: Pablo García Fernández, guitarrista español, de la banda WarCry.

1979: Fabián Carini, futbolista uruguayo.

1979: Chris Daughtry, músico estadounidense.

1979: Xavier Florencio, ciclista español.

1980: Todd Dunivant, futbolista estadounidense.

1981: Omar Infante, beisbolista venezolano.

1982: Oguri Shun, actor japonés.

1985: Shirota Yuu, actor, cantante y modelo japonés.

1986: Kit Harington, actor británico.

1986: Hugo Lloris, futbolista francés.

1988: Kayo Satoh, modelo japonesa.

1989: Sofiane Feghouli, futbolista argelino

1989: Víctor Palmero, actor español.

1990: Andy Biersack, cantante estadounidense, de la banda Black Veil Brides.

1990: Aaron Ramsey, futbolista británico, capitán de la Selección Galesa de Fútbol.

1991: Eden Sher, actriz estadounidense.

1992: Jade Thirlwall, cantante británica, de la banda Little Mix.

Fallecimientos:

268: San Dionisio, papa romano, entre 259 y 268 (n. ¿?).

1332: Felipe I de Tarento, Príncipe de Tarento (n. 1278).

1350: Juan de Marigny, prelado francés (n. ¿?).

1476: Galeazo María Sforza, duque milanés (n. 1444).

1530: Babur, emperador mongol (n. 1483).

1624: Simon Marius, astrónomo alemán (n. 1573).

1727: Baltasar de Zúñiga, conquistador español (n. 1658).

1736: Antonio Caldara, músico y compositor italiano (n. 1670).

1764: Benito Jerónimo Feijoo, escritor español (n. 1676).

1771: Claude-Adrien Helvétius, filósofo francés (n. 1715).

1780: John Fothergill, médico británico (n. 1712).

1797: John Wilkes, periodista y político británico (n. 1725).

1818: Isabel de Portugal, reina consorte española, segunda esposa de Fernando VII (n. 1797).

1820: Joseph Fouché, político francés (n. 1759).

1831: Henry Louis Vivian Derozio, poeta indio (n. 1809).

1855: Carlos Martínez de Irujo y McKean, diplomático y político español (n. 1802).

1868: Joaquín Suárez, presidente interino uruguayo (n. 1781).

1880: Manuel Murillo Toro, presidente colombiano (n. 1816).

1890: Heinrich Schliemann, arqueólogo alemán (n. 1822).

1909: Frederic Remington, cowboy, artista y escultor estadounidense (n. 1861).

1921: Miguel Ramón Demetrio Faílde y Pérez, músico y compositor cubano. (n. 1852).

1923: Dietrich Eckart, político e ideólogo alemán nazi (n. 1868).

1925: Jan Letzel, arquitecto checo (n. 1880).

1931: Melvil Dewey, bibliotecario estadounidense (n. 1851).

1946: Rafael Álvarez Ovalle, compositor guatemalteco (n. 1858).

1949: Mateo Hernández, escultor y pintor español (n. 1884).

1959: Pierre de Gaulle, político francés (n. 1897).

1966: Guillermo Stábile, futbolista argentino (n. 1905).

1966: José Yárnoz, arquitecto español (n. 1884).

1971: Robert Lowery, actor estadounidense (n. 1913).

1971: Nury Montsé, actriz argentina de origen español (n. 1917).

1972: Harry S. Truman, presidente estadounidense (n. 1884).

1974: Jack Benny, actor estadounidense (n. 1894).

1974: Farid al-Atrash, músico y actor sirio (n. 1915).

1977: Howard Hawks, cineasta estadounidense (n. 1896).

1980: Tony Smith, escultor y artista visual estadounidense (n. 1912).

1985: Dian Fossey, zoóloga estadounidense (n. 1932).

1985: Hal Warren, cineasta, guionista y productor de cine estadounidense (n. 1923).

1986: Elsa Lanchester, actriz británica (n. 1902).

1988: Pablo Sorozábal, compositor español (n. 1897).

1991: Orlando Millas, abogado y político chileno (n. 1918).

1994: Sylva Koscina, actriz croata-italiana (n. 1933).

1997: Isaac Aisemberg, escritor y guionista argentino (n. 1918).

1997: Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista franco-griego (n. 1922).

1999: Curtis Mayfield, músico estadounidense (n. 1942).

1999: Shankar Dayal Sharma, presidente de la India (1992-1997) (n. 1918).

2000: Jason Robards, actor estadounidense (n. 1922).

2001: Gius, guionista, libretista y dramaturgo argentino (n. 1927).

2001: Nigel Hawthorne, actor británico (n. 1929).

2002: Herb Ritts, fotógrafo estadounidense (n. 1952).

2005: Vincent Schiavelli, actor estadounidense (n. 1948).

2005: Narciso Irureta, político chileno (n. 1924).

2006: Gerald Ford, político estadounidense, presidente entre 1974 y 1977 (n. 1913).

2009: Francisco Gil de Sola Caballero, marino español (n. 1918).

2009: Yves Rocher, empresario francés (n. 1930).

2010: Salvador Jorge Blanco, político, abogado y presidente dominicano entre 1982 y 1986 (n. 1926).5​

2010: Pastorita Núñez, política y guerrillera cubana (n. 1921).6​

2010: Ricardo Rey Polis, ingeniero y catedrático peruano (n. 1921).7​

2010: Teena Marie, cantante estadounidense (n. 1956).8​

2011: Pedro Armendáriz Jr., actor mexicano (n. 1940).

2011: Gonzalo Torrente Malvido, escritor y guionista español (n. 1935).

2012: Gerry Anderson, productor, escritor y cineasta británico (n. 1929).

2012: Fontella Bass, cantante estadounidense de pop, soul y rhythm and blues (n. 1940).

2013: Doctor Tangalanga, comediante argentino (n. 1916).9​

2016: Jaume Camprodon Rovira, obispo español (n. 1926).