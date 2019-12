Un día como hoy

24 DE DICIEMBRE

Acontecimientos:

563: la iglesia bizantina Santa Sofía en Constantinopla es reconstruida por segunda vez después haber sido destruida por un terremoto.

759: el poeta de la dinastía Tang, Du Fu parte hacia Chengdu, donde es acogido por su amigo Pei Di.

1144: la capital del condado de Edesa, cae en poder de Zengi, señor de Mosul y Aleppo.

1294: en Roma, Bonifacio VIII es elegido papa, reemplazando a Celestino V, que había renunciado.

1500: en Cefalonia, el Gran Capitán (Gonzalo Fernández de Córdoba) lidera una importante victoria hispano-veneciana sobre el Imperio otomano (toma de Cefalonia).

1521: un incendio destruye las tres cuartas partes de Oviedo.

1536: el conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en el actual territorio de Colombia.

1591: Felipe II publica un perdón general para los amotinados y respeta la esencia de los fueros aragoneses.

1598: en el Reino de Chile, el gobernador Martín García muere al ser emboscado por fuerzas mapuches dirigidas por Pelantaro (los españoles llamarían a este suceso el Desastre de Curalaba).

1603: se funda la Comuna de Nacimiento (Chile).

1680: Marruecos y los Países Bajos firman un tratado de alianza para fomentar la piratería marroquí en el Mediterráneo contra España.

1715: Felipe V ratifica en Guadalajara su matrimonio con Isabel de Farnesio.

1726: se declara fundada la ciudad de Montevideo.

1734: un incendio destruye el Real Alcázar de Madrid.

1752: se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite.

1777: en el medio del océano Pacífico, el navegante James Cook arriba a la isla Kiritimati ―también llamada Isla Navidad― que hasta el 1200 d. C. había sido visitada durante siglos por los polinesios.

1781: en Viena ―ante la presencia del emperador José II de Austria― tiene lugar un duelo de interpretación pianística entre Wolfgang Amadeus Mozart y Muzio Clementi, del que resultó vencedor Mozart.

1800: en París, Napoleón Bonaparte sufre un atentado del que sale ileso.

1801: el emperador Francisco I de Austria prohíbe que Franz Joseph Gall ―investigador del cerebro― dé clases, ya que su doctrina conduce al materialismo.

1813: Guerra de Independencia de México: se produce la Batalla de las Lomas de Santa María donde las tropas insurgentes, comandadas por José María Morelos son derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide.

1814: Inglaterra y los Estados Unidos firman en Gante un tratado que termina con la Guerra anglo-estadounidense.

1835: en Venezuela, comienza el Sitio de Puerto Cabello impuesto en la plaza de Puerto Cabello por las fuerzas constitucionalistas de José Antonio Páez a las fuerzas reformistas comandadas por el coronel Pedro Carujo.

1836: fuerzas liberales mandadas por Espartero derrotan a los carlistas en Luchana (Bilbao).

1851: incendio en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

1865: en Estados Unidos se crea el Ku Klux Klan.

1879: en Cuba queda abolida por decreto la esclavitud.

1889: en la ciudad de Rosario, Argentina, se funda el Club Atlético Rosario Central.

1905: en la catedral de Barcelona (España) el cardenal Casañas sufre un atentado del que sale ileso.

1906: el profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realiza la primera emisión radiofónica, en la que se escucha su voz y la música de Haendel en los barcos que navegan cerca de la isla de Terranova.

1907: la Ópera de París decide emparedar en uno de sus muros cajas que contienen grabaciones de grandes cantantes, a fin de que dentro de doscientos años asombren a los melómanos.

1908: en París, el presidente Fallières inaugura el Primer Salón de la Aeronáutica.

1909: en Bélgica, Alberto I es coronado rey.

1911: en Berlín, un envenenamiento por alcohol metílico causa la muerte de 89 personas.

1912: en Yubari (en la isla japonesa de Hokkaidō) una explosión cuesta la vida a 245 mineros.

1914: en el frente occidental ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― las tropas alemanas y las tropas británicas celebran un breve alto el fuego no oficial; este hecho fue conocido como la «Tregua de Navidad».

1920: en España, como resultado de los comicios celebrados el día 19 obtienen la victoria los conservadores.

1922: en Roma (Italia) su primera encíclica, el papa Pío XI hace un llamamiento a la paz en Italia y en el mundo.

1924: Albania se convierte en república.

1929: en Argentina, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen sufre un atentado del que sale ileso.

1933: cerca de París (Francia) mueren más de 200 personas en un choque de trenes.

1936: en Cuba, Federico Laredo Brú es elegido presidente.

1939: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el papa Pío XII apela por la paz en la misa de Gallo (ritual de la Navidad).

1941: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Kuching es conquistado por las tropas japonesas.

1941: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bengasi es conquistado por el ejército británico.

1942: en el norte de África, el general francés Giraud asume el cargo de alto comisario.

1943: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower asume los poderes de comandante en jefe de las tropas aliadas.

1950: España y Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas.

1951: Libia se independiza de Italia.

1959: en la provincia de Santiago del Estero (Argentina), un comando armado de Uturuncos asalta la comisaría de la localidad de Frías.

1968: en el marco del Programa Apolo, la nave Apolo 8 entra en la órbita alrededor de la Luna; son los primeros humanos que lo hacen.

1969: en Estados Unidos, Charles Manson se defiende a sí mismo en el juicio por la muerte de Sharon Tate.

1979: la Unión Soviética invade Afganistán.

1979: primer despegue con éxito del Ariane 1, proyecto de la ESA.

2004: un terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter sacude el Territorio Antártico Australiano.

2009: en Roma, Susana Maiolo ataca al papa Benedicto XVI en la misa de Gallo (ritual de la Navidad).

2010: en Puerto Rico, a las 19:42 h, un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter sucede en plena celebración de la Navidad.

2010: en la provincia de Manabí (Ecuador), mueren 39 personas en un accidente de tránsito.[cita requerida] 2011: en la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un es designado líder supremo; Kim Yong Nam lo confirma como presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo cinco días después.

2014: una avioneta comercial cae en la zona de Mesa de los Santos (Colombia), dejando fallecidos a los 7 ocupantes.1​

2017: en Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski concede un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, recluido durante 12 años en prisión

Nacimientos:

3 a. C.: Galba, emperador romano (f. 69).

1166: Juan I, rey de Inglaterra entre 1199 y 1216 (f. 1216).

1389: Juan VI de Bretaña, aristócrata francés (f. 1442).

1456: Đurađ Branković, rey serbio (n. 1377).

1473: Juan Cancio, sacerdote y teólogo polaco (n. 1390).

1508: Pietro Carnesecchi, humanista italiano (f. 1567).

1588: Constanza de Habsburgo, reina polaca (f. 1631).

1597: Honorato II, príncipe monegasco (f. 1662).

1635: Mariana de Austria, reina consorte de España, segunda esposa de Felipe IV (f. 1696).

1638: Tomás de la Cerda y Aragón, aristócrata y gobernador español (f. 1692).

1649: Manuel de Solórzano, misionero y jesuita español (f. 1684).

1679: Domenico Sarro, compositor italiano (f. 1744).

1709: Johann Evangelist Holzer, pintor austro-alemán (f. 1740).

1729: Manuel Abad y Lasierra, religioso español (f. 1806).

1740: Anders Johan Lexell, astrónomo y matemático sueco-ruso (f. 1784).

1745: Benjamin Rush, médico estadounidense (f. 1813).

1754: George Crabbe, poeta y naturalista británico (f. 1832).

1761: Jean-Louis Pons, astrónomo francés (f. 1831).

1761: Selim III, sultán otomano (f. 1808).

1777: Manuel Salazar y Baquíjano, político y militar peruano (f. 1850).

1781: Joaquín Manuel Fernández Cruzado, pintor español (f. 1856).

1782: Charles Hubert Millevoye, poeta francés (f. 1816).

1784: Elena Pávlovna Románova, heredero al trono ruso (f. 1803).

1786: Gregor MacGregor, militar escocés (f. 1845).

1787: Guillermo de Hesse-Kassel, aristócrata alemán (f. 1867).

1791: Ernst Ferdinand Nolte, botánico alemán (f. 1875).

1791: Eugène Scribe, escritor francés (f. 1861).

1796: Fernán Caballero, escritora española (n. 1877).

1798: Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco (f. 1855).

1804: Mariano Rivera Paz, político guatemalteco (f. 1849).

1809: Kit Carson, explorador y residente fronterizo estadounidense (f. 1868).

1810: Wilhelm Marstrand, pintor danés (f. 1873).

1816: Rafael Martínez Molina, médico español (f. 1888).

1818: James Prescott Joule, físico británico (f. 1889).

1819: Antonio Trueba, escritor español (f. 1889).

1820: Justin Clinchant, militar francés (f. 1881).

1821: Gabriel García Moreno, político y escritor ecuatoriano (f. 1875).

1822: Matthew Arnold, poeta británico (f. 1888).

1822: Charles Hermite, matemático francés (f. 1901).

1824: Peter Cornelius, compositor y poeta alemán (f. 1874).

1824: Emmanuel Frémiet, escultor francés (f. 1910).

1825: Gabriel Batllevell i Tort, maestro de obras español (f. 1910).

1829: José Rogel Soriano, compositor español (f. 1901).

1831: Manuel del Palacio, periodista y poeta español (f. 1906).

1832: Christian Christie, arquitecto noruego (f. 1906).

1836: Joaquín Agrasot, pintor español (f. 1919).

1837: Cosima Wagner, segunda esposa de Richard Wagner (f. 1930).

1837: Hans von Marées, pintor alemán (f. 1887).

1837: Isabel de Baviera, emperatriz austrohúngara (f. 1898).

1843: Lydia Koidula, poeta estonia (f. 1886).

1845: Jorge I, rey griego entre 1863 y 1913 (f. 1913).

1845: Fernand Cormon, pintor francés (f. 1924).

1845: Alfonso Espínola, médico español (f. 1905).

1846: Manuel Mato Vizoso, escritor e historiador español (f. 1909).

1854: José María Reina Barrios, Presidente de Guatemala (f. 1898).

1855: Manuel M. Plata, militar mexicano (f. 1926).

1858: Eliseo Meifrén y Roig, pintor español (f. 1940).

1859: Pedro Antonio Echagüe, abogado y político argentino (f. 1939).

1861: Antonio Rodríguez Martínez (el Tío de la Tiza), músico y compositor español (f. 1912).

1862: Manuel Azueta, marino mexicano (f. 1928).

1863: Delfín Chamorro, pedagogo paraguayo (f. 1931).

1863: Enrique Fernández Arbós, músico español (f. 1939).

1863: Ljubomir Davidović, político serbio (f. 1940).

1864: Manuel González Zeledón (Magón), escritor costarricense (f. 1936).

1866: Manuel J. Calle, político, periodista, escritor e historiador ecuatoriano (f. 1918).

1867: Kantarō Suzuki, político japonés (f. 1948).

1868: Emanuel Lasker, ajedrecista alemán (f. 1941).

1868: Richard Teichmann, ajedrecista alemán f. 1925).

1869: Henriette Roland Holst, poetisa socialista holandesa (f. 1952).

1872: Adam Gunn, decatleta estadounidense (f. 1935).

1872: Natividad Yarza Planas, política española (f. 1960).

1873: Emanuel Walberg, historiador sueco (f. 1951).

1876: Francisco Tudela y Varela, político, abogado y peruano (f. 1962).

1877: Manuel Castro Quesada, político costarricense (f. 1950).

1879: Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, reina consorte de Dinamarca (f. 1952).

1879: Émile Nelligan, poeta y escritor canadiense (f. 1941).

1879: Joaquín Tena Sicilia, pediatra y cirujano español (f. 1928).

1880: Enrique García-Rendueles, escritor español (f. 1955).

1881: Jan Bronner, escultor neerlandés (f. 1972).

1881: Delfina Bunge, escritora argentina (f. 1952).

1884: Guillermo G. Cano, político argentino (f. 1939).

1885: Paul Manship, escultor estadounidense (f. 1966).

1886: Ana Adamuzm, actriz española (f. 1971).

1886: Michael Curtiz, director de cine húngaro-estadounidense (f. 1962).

1886: Bogoljub Jevtić, Primera ministro yugoslavo (f. 1960).

1886: Serguéi Pankéyev, aristócrata ruso (f. 1979).

1887: Lucrecia Bori, soprano española (f. 1960).

1887: Louis Jouvet, actor francés (f. 1951).

1888: Cèsar Martinell, arquitecto español (f. 1973).

1889: Osmín Aguirre y Salinas, militar salvadoreño (f. 1977).

1889: Antonino Cipolla, violinista y compositor argentino (f. 1969).

1889: Franz Xaver Dorsch, ingeniero alemán (f. 1986).

1889: Carl O. Sauer, geógrafo estadounidense (f. 1975).

1891: Tomás Seguí, político español (f. 1937).

1892: Ruth Chatterton, actriz estadounidense (f. 1961).

1893: Harry Warren, compositor estadounidense (f. 1981).

1894: Pedro Carbo, político y escritor ecuatoriano (n. 1813).

1894: Georges Guynemer, aviador francés (f. 1917).

1894: Jack Thayer, superviviente del Titanic (f. 1945).

1895: Noel Streatfeild, escritora británica (f. 1986).

1895: Nikolaus von Vormann, militar alemán (f. 1959).

1895: Marguerite Williams, geóloga estadounidense (f. 1991).

1897: Francisco Díaz de León, dibujante mexicano (f. 1975).

1897: José de Figueroa y Alonso-Martínez, militar y polista español (f. 1920).

1898: Héctor Scarone, futbolista uruguayo (f. 1967).

1899: Carl Troll, geógrafo, botánico y ecólogo alemán (f. 1975).

1900: Alfredo Chavero e Híjar, educador mexicano (f. 1980).

1901: Donald Ewen Cameron, psicólogo británico (f. 1967).

1903: Julián Alfredo, religioso español (f. 1934).

1903: Joseph Cornell, artista americano (f. 1972).

1904: Joseph Juran ingeniero y experto en el control de calidad rumano (f. 2008).

1904: Manuel Villar, anarquista argentino (f. 1972).

1905: Howard Hughes, empresario, piloto y productor de cine estadounidense (f. 1976).

1905: Milt Dunnell, periodista deportivo canadiense (f. 2008).

1905: Miguel Ángel Zavala Ortiz, político argentino (f. 1982).

1906: James Hadley Chase, escritor británico (f. 1985).

1906: Franz Waxman, compositor alemán (f. 1967).

1907: André Cailleux, escritor francés (f. 1986).

1907: I. F. Stone, periodista estadounidense (f. 1989).

1910: Fritz Leiber, escritor estadounidense (f. 1992).

1910: Max Miedinger, tipógrafo suizo (f. 1980).

1912: Ramón Carnicer Blanco, escritor español (f. 2007).

1913: César Alonso de las Heras, religioso español (f. 2004).

1913: Ad Reinhardt, pintor estadounidense (f. 1967).

1914: Dorothy Hyson, actriz estadounidense (f. 1996).

1916: Assad Bucaram, político ecuatoriano (f. 1981).

1916: Lalo Guerrero, compositor mexicano (f. 2005).

1916: Héctor Stamponi, compositor y pianista argentino de tangos (f. 1997).

1917: Kim Jong-suk, personalidad norcoreana (f. 1949).

1918: Jorge Yarur Banna, empresario chileno (f. 1991).

1918: Óscar Bonilla, militar y político chileno (f. 1975).

1918: Carlos Coda, marino argentino (f. 2004).

1919: Pierre Soulages, pintor y escultor francés.

1920: Vittorio Vettori, poeta y filósofo italiano (f. 2004).

1921: Jesús Arellano, filósofo argentino (f. 2009).

1921: Jimmy Clitheroe, humorista británico (f. 1973).

1922: Ava Gardner, actriz estadounidense (f. 1990).

1923: Manuel Quindimil, político argentino (f. 2008).

1924: Mohammad Rafi, actor y cantante indio (f. 1980).

1924: Norman Rossington, actor británico (f. 1999).

1925: Baldramina Flores, escritora y activista chilena.

1925: Innes Lloyd, productor británico de televisión (f. 1991).

1925: Yafa Yarkoni, cantante israelí (f. 2012).

1926: Luis Costales, escritor y político ecuatoriano (f. 2006).

1926: Juan José Linz, politólogo estadounidense (f. 2013).

1927: Vernon Hilton Heywood, biólogo británico.

1928: Manfred Rommel, político alemán (f. 2013).

1928: Norman Rossington, actor estadounidense (f. 1999).

1928: Hugo Serrano Gómez, político colombiano (f. 2010).

1929: José Carol Archs, escritor español.

1929: Mary Higgins Clark, novelista estadounidense.

1929: Lennart Skoglund, futbolista sueco (f. 1975).

1929: Philip Ziegler, historiador y biógrafo británico.

1930: Jorge Arguindegui, militar argentino (f. 1997).

1930: Arsenio Iglesias, futbolista y entrenador español.

1931: Antonio Barbosa Alves, ciclista portugués.

1931: Jill Bennett, actriz británica (f. 1990).

1931: Ray Bryant, pianista y compositor estadounidense (f. 2011).

1931: Mauricio Kagel, compositor, director y escenógrafo argentino (f. 2008).

1931: Russell Stannard, físico británico.

1933: Francisco Capel, baloncestista español.

1934: Enrique Dussel, académico, filósofo e historiador mexicano.

1934: Stjepan Mesić, político croata.

1935: Alberto Locati, actor argentino (f. 2007).

1935: Jesús Antonio Sam López, político y abogado mexicano (f. 2010).

1935: Eugenio Chicano, pintor español (f. 2019).

1936: María Cuadra, actriz española.

1937: Nicolás García Uriburu, artista y arquitecto argentino.

1937: Félix Miéli Venerando, futbolista brasileño (f. 2012).

1937: Jaime Alomar, ciclista español.

1938: Manuel Avellaneda Gómez, pintor español (f. 2003).

1938: Mesías Maiguashca, compositor ecuatoriano.

1939: Herty Lewites, político nicaragüense (f. 2006).

1940: Jan Stráský, político y banquero checo, primer ministro de Checoslovaquia en 1992 (f. 2019).

1940: Guillermo Jiménez Sánchez, jurista español.

1941: Howden Ganley, piloto de carreras neozelandés.

1941: John Levene, actor británico.

1941: Ana Maria Machado, periodista, pintora, y escritora brasileña.

1941: Antonio Ojeda Escobar, político español.

1941: Begoña Palacios, actriz mexicana (f. 2000).

1941: Alfonso Espinosa, periodista ecuatoriano.

1942: Diego Jesús Jiménez, poeta, pintor y periodista español (f. 2009).

1942: Joaquín Sánchez Garrido, político español.

1943: Alberto Andrade Carmona, empresario y político peruano (f. 2009).

1943: Tarja Halonen, presidenta finlandesa.

1943: Robert Kurz, filósofo, escritor y periodista alemán (f. 2012).

1943: Arysteides Turpana, poeta panameño.

1944: Oswald Gracias, arzobispo indio.

1944: Daniel Johnson, Jr., político canadiense.

1944: Woody Shaw, trompetista y compositor estadounidense (f. 1989).

1945: Enrique Jackson, político mexicano.

1945: Lemmy Kilmister, cantante y bajista británico, de la banda Motörhead (f. 2015).

1945: Juan Carlos Salazar del Barrio, periodista boliviano.

1946: Jan Akkerman, guitarrista neerlandés, de la banda Focus.

1946: Nel Amaro, escritor español.

1946: Jesús Antonio Bejarano Ávila, economista colombiano (f. 1999).

1946: Andrew Chi-Chih Yao, científico chino.

1946: Vittorio Giardino, historietista italiano.

1946: Manuel González, actor español.

1946: La Chana, bailaora española.

1946: Óscar Liera, dramaturgo mexicano (f. 1990).

1947: Miguel Ángel González Suárez, futbolista español.

1947: Peter Houseman, futbolista británico (f. 1977).

1947: Michel Rolland, enólogo francés.

1947: Joost Swarte, ilustrador e historietista neerlandés.

1948: Juan Bau, cantante español.

1948: José María Covarrubias, activista mexicano (f. 2003).

1948: Edwige Fenech, actriz italiana.

1948: Mo Layton, baloncestista estadounidense.

1948: Gerardo Melgar Viciosa, obispo y filósofo español.

1948: Rafael Román Guerrero, político español.

1948: Erik Trinkaus, paleontólogo estadounidense.

1949: Francisco Bartolucci, político chileno.

1949: Moncho Borrajo, actor y humorista español.

1949: Beatriz Carvajal, actriz española.

1950: Gilberto Alves, futbolista y entrenador brasileño.

1950: Mario Ruiz Massieu, político mexicano (f. 1999).

1951: Jesús Bracamontes, futbolista mexicano.

1952: Christopher Buckley, escritor estadounidense.

1952: Jesús Cuadrado Bausela, geógrafo y político español.

1952: Chucho Merchán, músico colombiano.

1952: Julio Mora, cantante uruguayo.

1953: Wilfried Maria Blum, escultor alemán.

1953: Mario Santiago Papasquiaro, poeta mexicano (f. 1998).

1954: Georgina Barbarossa, actriz, comediante y presentadora de televisión argentina.

1954: Yves Debay, periodista belga (f. 2013).

1954: José María Figueres Olsen, político e ingeniero costarricense.

1954: Gregory S. Paul, peleontólogo estadounidense.

1955: Luis Auserón, músico español, de la banda Radio Futura.

1955: Grand L. Bush, actor estadounidense.

1955: Scott Fischer, alpinista estadounidense (f. 1996).

1955: Gary Lachman, músico estadounidense.

1956: Irene Khan, político bangladeshí.

1956: Jesús Ochoa, actor mexicano.

1957: Hamid Karzai, presidente afgano desde 2004.

1957: Francisco Muñoz Soler, escritor español.

1958: Olívia Byington, cantautora y guitarrista brasileña.

1958: Paul Pressey, baloncestista estadounidense.

1958: Manuel Enríquez Rosero, político colombiano.

1958: Janfri Topera, actor español.

1959: Anil Kapoor, actor indio.

1960: Gustavo Fontán, director de cine argentino.

1960: Glenn McQueen, dibujante estadounidense (f. 2002).

1960: Eva Tamargo, actriz estadounidense.

1960: Fei Xiang, cantante chino.

1961: Ilham Aliyev, presidente azerbaiyano desde 2003.

1961: Wade Williams, actor estadounidense.

1963: Naja Marie Aidt, escritora danesa.

1963: Rafael Chaparro Madiedo, escritor colombiano.

1963: Eloy M. Cebrián, escritor español.

1964: Tod Murphy, baloncestista estadounidense.

1964: Mark Valley, actor estadounidense.

1965: Marcelo Villena Alvarado, poeta boliviano.

1965: Rosario Bléfari, cantante, actriz, y escritora argentina.

1965: Mika Selander, músico finlandés.

1965: Mafalda Veiga, cantante portuguesa.

1966: Diedrich Bader, actor estadounidense.

1967: Mónica Scapparone, actriz argentina.

1967: Pernilla Wahlgren, actriz y cantante sueca.

1968: Javier Echevarría Escribens, actor peruano.

1968: Choi Jin-sil, actriz surcoreana (f. 2008).

1968: Xiomara Rivero, atleta cubana de lanzamiento de jabalina.

1969: Miyuki Matsushita, actriz de voz japonesa.

1969: Clinton McKinnon, músico estadounidense.

1969: Ed Miliband, político británico.

1969: Mark Millar, historietista británico.

1969: Luis Musrri, futbolista y entrenador chileno.

1969: Humberto Ovelar, futbolista paraguayo.

1969: Gintaras Staučė, futbolista lituano.

1970: Christopher Daniels, luchador profesional estadounidense.

1970: Adam Haslett, escritor estadounidense.

1970: Amaury Nolasco, actor puertorriqueño.

1970: Will Oldham, actor y cantante estadounidense.

1970: Adriana Riveramelo, periodista y actriz mexicana.

1971: Giórgos Alkaíos, cantante griego.

1971: Álex Cabrera, beisbolista venezolano.

1971: Ricky Martin, actor y cantante puertorriqueño.

1972: Richard Dutruel, futbolista francés.

1972: Betina González, escritora argentina.

1972: Álvaro Mesén, futbolista costarricense.

1972: Klaus Schnellenkamp, autor chileno-alemán.

1973: Grutle Kjellson, bajista noruego, de la banda Enslaved.

1973: Stephenie Meyer, escritora estadounidense.

1973: Matt Passmore, actor australiano.

1973: Eddie Pope, futbolista estadounidense.

1973: Ali Salem Tamek, activista marroquí.

1973: Dong Liu, atleta china-española.

1974: Cristina Umaña, actriz colombiana.

1974: Thure Lindhardt, actor danés.

1974: Marcelo Salas, futbolista chileno.

1974: Ryan Seacrest, presentador estadounidense de televisión.

1975: Toru Ito, luchador profesional japonés.

1975: Jaime Ruiz, futbolista mexicano.

1976: Florencia Abbate, escritora y periodista argentina.

1976: Iker Lastra, actor español.

1976: Ángel Matos, taekwondista cubano.

1976: Pepe Ocio, actor español.

1976: Alfredo Toxqui, futbolista mexicano.

1977: Dayron Pérez, futbolista colombiano.

1977: Michael Raymond-James, actor estadounidense.

1977: Américo, cantante tropical chileno.

1978: Josh Asselin, baloncestista estadounidense.

1978: Yıldıray Baştürk, futbolista turco.

1978: Souleymane Diawara, futbolista senegalés.

1978: Carolina Sabino, cantante y actriz colombiana.

1979: Ben Geurens, actor australiano.

1979: Chris Hero, luchador estadounidense.

1979: Rodrigo Mannara, futbolista argentino.

1979: Danny Raco, actor italiano.

1980: Stephen Appiah, futbolista ghanés.

1980: Álvaro Gómez, actor chileno.

1980: Maarja-Liis Ilus, cantante estonia.

1981: Dima Bilán, cantante ruso.

1981: Sophie Moone, actriz porno húngara.

1982: Masaki Aiba, músico y actor japonés.

1982: Robert Schwartzman, músico y actor estadounidense.

1983: Gregor Blanco, beisbolista venezolano.

1983: Ariel Bogado, futbolista paraguayo.

1983: Valeria Bringas, actriz y modelo peruana.

1983: Irene Fornaciari, cantante italiana.

1983: Sayaka Minami, cantante japonesa.

1983: Joel Solanilla, futbolista panameño.

1983: Alla Lyshafay, futbolista ucraniana.

1984: Yerson Opazo, futbolista chileno.

1984: Wallace Spearmon, atleta estadounidense.

1984: Austin Stowell, actor estadounidense.

1985: Harry Judd, baterista de la banda británica, de la banda McFly.

1985: Takeshi Minamino, luchador profesional japonés.

1986: Ana Brenda Contreras, actriz mexicana.

1986: Kyrylo Fesenko, baloncestista ucraniano.

1986: Theodor Gebre Selassie, futbolista checo.

1986: Riyo Mori, bailarina y modelo japonesa.

1986: Thomas Peterson, ciclista estadounidense.

1986: Satomi Ishihara, actriz japonesa.

1987: Matías Cahais, futbolista argentino.

1987: Antonio Jesús Regal Angulo, futbolista español.

1988: Momodou Ceesay, futbolista gambiano.

1988: Nikola Mektić, tenista croata.

1988: Simon Zenke, futbolista nigeriano.

1989: Carlos Escobar Ortiz, futbolista chileno.

1989: Gonzalo Verón, futbolista argentino.

1991: Chila Lynn, músico cubano.

1991: Louis Tomlinson, cantante y futbolista británico, de la banda One Direction.

1991: Eric Moreland, baloncestista estadounidense.

1992: Melissa Suffield, actriz británica.

1992: Maksym Malyshev, futbolista ucraniano.

1993: Andrea Cedrón, nadadora peruana.

1994: LaShawn Tináh Jefferies, actriz estadounidense.

1994: Declan McKenna, cantante britanico.

Fallecimientos:

20: León V el Armenio, emperador bizantino (n. 775).

1317: Jean de Joinville, escritor francés (n. 1224).

1453: John Dunstaple, compositor inglés (n. 1390).

1524: Vasco da Gama, explorador y navegante portugués (n. 1469).

1535: Euricius Cordus, poeta, médico y botánico alemán (n. 1486).

1541: Damián Forment, escultor español (n. c. 1480).

1588: Luis II, cardenal de Guisa, religioso francés (n. 1555).

1598: Martín García Óñez de Loyola, conquistador español (n. 1549).

1608: Ángela Serafina Prat, religiosa española (n. 1543).

1660: María Enriqueta Estuardo, aristócrata británica (n. 1631).

1667: John Mylne, arquitecto británico (n. 1611).

1692: María Antonia de Austria, aristócrata alemana (n. 1669).

1707: Noël Coypel, pintor y decorador francés (n. 1628).

1729: Marcantonio Franceschini, pintor italiano (n. 1648).

1783: Jacobus Cornelius Matthaeus Radermacher, explorador, botánico, y escritor neerlandés (n. 1741).

1804: Martin Vahl, botánico noruego (n. 1749).

1806: Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena, aristócrata austríaco (n. 1754).

1813: Go-Sakuramachi, emperatriz japonesa (n. 1740).

1816: Manuel Tolsá, arquitecto y escultor español (n. 1757).

1821: Valentín de Foronda, economista y escritor español (n. 1751).

1827: Joseph Collyer, grabador británico (n. 1748).

1834: Agustín García Arrieta, escritor español (n. 1768).

1850: Christian Friedrich Hornschuch, botánico alemán (n. 1793).

1856: John Ayrton Paris, médico británico (n. 1785).

1863: William Makepeace Thackeray, escritor británico (n. 1811).

1864: Heinrich Hössli, escritor suizo (n. 1784).

1867: José Mariano Salas, político y militar mexicano (n. 1797).

1868: Adolphe d’Archiac, naturalista, paleontólogo y geólogo francés (n. 1802).

1868: Felipe Pardo y Aliaga, escritor peruano (n. 1806).

1869: Edwin M. Stanton, abogado estadounidense (n. 1814).

1871: Luis Viale, empresario italiano (n. 1815).

1872: William John Macquorn Rankine, ingeniero y físico británico (n. 1820).

1873: Johns Hopkins, filántropo estadounidense (n. 1795).

1882: Johann Benedict Listing, matemático alemán (n. 1808).

1884: Philipp von Jolly, físico y matemático alemán (n. 1809).

1885: José Víctor Jiménez, político mexicano (n. 1803).

1891: Miguel Payá y Rico, obispo español (n. 1811).

1893: Robert Bentley, botánico británico (n. 1821).

1893: Emilio Mitre, militar argentino (n. 1824).

1894: José Nicolás Puccio, empresario argentino (n. 1844).

1895: Leopoldo Laussat, político español (n. 1838).

1898: Chárbel Makhlouf, monje y sacerdote libanés (n. 1828).

1898: Elena Sanz, cantante lírica española (n. 1849).

1903: Carlos Navarro Rodrigo, periodista y político español (n. 1833).

1904: Julien Dillens, escultor belga (n. 1849).

1912: Adolfo Büttner, arquitecto alemán (n. 1849).

1914: John Muir, naturalista estadounidense (n. 1838).

1921: Teresa Wilms Montt, escritora chilena (n. 1893).

1926: William Wesley Coe, atleta estadounidense (n. 1979).

1927: Vladímir Béjterev, neurólogo y psiquiatra ruso (n. 1857).

1927: Alexandre Promio, cineasta francés (n. 1868).

1930: Antonio de Orleans y Borbón, aristócrata español (n. 1866).

1933: Lorenzo Tio, saxofonista estadounidense (n. 1883).

1935: Alban Berg, compositor austriaco (n. 1885).

1935: Ramón Sijé, escritor, periodista y abogado español (n. 1913).

1936: Irene Fenwick, actriz estadounidense (n. 1887).

1938: Joaquim Francisco de Assis Brasil, escritor y político brasileño (n. 1857).

1938: Amália Luazes, escritora portuguesa (n. 1865).

1938: Severiano Martínez Anido, militar español (n. 1862).

1938: Bruno Taut, arquitecto alemán (n. 1880).

1942: François Darlan, almirante y político francés (n. 1881).

1943: Kurt Gruber, político nazi alemán (n. 1904).

1943: Mariano Gutiérrez-Lanza, meteorólogo y astrónomo español (n. 1865).

1945: Luis Chamizo Trigueros, escritor español (n. 1894).

1945: Mariano Holguín, sacerdote peruano (n. 1860).

1945: Francisco Pujol, compositor español (n. 1878).

1947: Charles Gondouin, rugbista francés (n. 1875).

1948: Luis Trenova Balharry, político chileno (n. 1876).

1950: Anselmo Barreto, abogado y magistrado peruano (n. 1865).

1950: Lev Semionovich Berg, geógrafo y biólogo soviético (n. 1876).

1953: Carlos Pío de Habsburgo-Borbón, aristócrata austriaco y pretendiente carlista al trono español (n. 1909).

1957: Arturo Barea, escritor español (n. 1897).

1957: Ángel Lascurain y Osio, ingeniero mexicano (n. 1882).

1957: Shūmei Ōkawa, intelectual japonés (n. 1886).

1957: Norma Talmadge, actriz estadounidense (n. 1894).

1959: Edmund Goulding, director de cine británico (n. 1891).

1959: Holger Wederkinch, escultor danés (n. 1886).

1961: Luis Nicolau d’Olwer, político español (n. 1888).

1962: Wilhelm Ackermann, matemático alemán (n. 1896).

1963: Mariano Arrate, futbolista español (n. 1892).

1965: William Marrion Branham, reverendo estadounidense (n. 1906).

1965: Manuel Gallego Suárez-Somonte, militar español (n. 1894).

1966: Gaspar Cassadó i Moreu, violonchelista y compositor español (n. 1897).

1968: Eduardo Cansino, bailarín y actor español (n. 1895).

1969: Oswaldo Hercelles García, médico peruano (n. 1908).

1969: Seabury Quinn, escritor estadounidense (n. 1889).

1970: Nikolái Shvérnik, político soviético (n. 1888).

1971: Maria Koepcke, ornitólogo germano-peruano (n. 1924).

1972: Jay Allen, periodista estadounidense (n. 1900).

1972: Melville Ruick, actor estadounidense (n. 1898).

1973: Gerard Kuiper, astrónomo estadounidense (n. 1905).

1973: Sergei Tschachotin, microbiólogo y sociólogo soviético (n. 1883).

1974: Ida Kar, fotógrafa rusa (n. 1908).

1974: Adriana Prieto, actriz brasileña (n. 1950).

1975: Bernard Herrmann, compositor estadounidense (n. 1911).

1977: Ubaldo Martínez, actor uruguayo (n. 1909).

1977: Salvatore Papaccio, tenor italiano (n. 1890).

1977: Juan Velasco Alvarado, político y militar peruano (n. 1910).

1977: Samael Aun Weor, escritor colombiano (n. 1917).

1979: Rudi Dutschke, líder estudiantil alemán (n. 1940).

1980: Karl Doenitz, almirante alemán (n. 1891).

1982: Louis Aragon, escritor francés (n. 1897).

1982: Maurice Biraud, actor francés (n. 1922).

1982: Rafael Rossi, músico argentino (n. 1896).

1983: Héctor Duvauchelle, actor chileno (n. 1932).

1984: Ian Hendry, actor británico (n. 1931).

1984: Peter Lawford, actor británico (n. 1923).

1985: Ferhat Abbas, político argelino (n. 1899).

1985: James Hadley Chase, escritor británico (n. 1906).

1985: Demetrio Vallejo, político mexicano (n. 1910).

1985: Sara Insúa, escritora y periodista española (n. 1901).

1986: Gardner Fox, escritor estadounidense (n. 1911).

1987: Joop den Uyl, político neerlandés (n. 1919).

1987: Thérèse Bertrand-Fontaine, médico francesa (n. 1895).

1987: Terence Tiller, poeta y productor de radio británico (n. 1916).

1988: Mary Cavendish, aristócrata británica (n. 1895).

1989: Roger Pigaut, actor y director francés (n. 1919).

1990: Rodolfo Orlandini, futbolista y entrenador argentino (n. 1905).

1991: Maria Àngels Cardona i Florit, científica española (n. 1940).

1992: Jack Nichols, baloncestista estadounidense (n. 1926).

1992: Peyo, historietista belga (n. 1928).

1992: Faustino Pérez, político y médico cubano (n. 1920).

1993: Yen Chia-kan, político chino (n. 1905).

1993: Chucho Navarro, músico mexicano (n. 1913).

1993: Norman Vincent Peale, psicólogo y escritor estadounidense (n. 1898).

1994: John Boswell, historiador estadounidense (n. 1947).

1994: Rossano Brazzi, actor italiano (n. 1916).

1994: Julie Haydon, actriz estadounidense (n. 1910).

1994: John Osborne, dramaturgo británico (n. 1929).

1995: Carlos Lapetra, futbolista español (f. 1938).

1997: Toshiro Mifune, actor japonés (n. 1920).

1998: José Campillo Sainz, abogado y político mexicano (n. 1917).

1999: João Baptista Figueiredo, presidente brasileño entre 1979 y 1985 (n. 1918).

1999: Maurice Couve de Murville, político francés (n. 1907).

1999: Tito Guízar, actor mexicano (n. 1908).

1999: Grete Stern, diseñadora y fotógrafa alemana (n. 1904).

2001: Robert Leckie, reportero y escritor estadounidense (n. 1920).

2001: Harvey Martin, jugador estadounidense de fútbol americano (n. 1950).

2002: Jaime Barylko, escritor, ensayista y pedagogo argentino (n. 1936).

2002: Tita Merello, actriz y cantante argentina (n. 1904).

2002: José Luis Molinuevo, futbolista español (n. 1917).

2002: Richie Regan, baloncestista estadounidense (n. 1930).

2003: Hugo Argüelles, dramaturgo mexicano (n. 1932).

2003: Gustavo Lagos, abogado chileno (n. 1924).

2004: Fermín de la Sierra, ingeniero español (n. 1912).

2004: José R. Somoza, militar nicaragüense (n. 1914).

2006: Braguinha, músico brasileño (n. 1907).

2006: Kiva Maidánik, historiador y politólogo soviético (n. 1929).

2006: Víctor Puyuelo, actor y pintor español (n. 1941).

2006: Mirko Sandić, waterpolista y entrenador serbio (n. 1942).

2006: Frank Stanton, empresario estadounidense (n. 1908).

2007: Sergio Correa Gac, sacerdote chileno (n. 1915).

2007: Luis Ximénez Caballero, músico mexicano (n. 1928).

2008: Samuel Phillips Huntington, politólogo estadounidense (n. 1927).

2008: Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005 (n. 1930).

2009: Freddy Artiles, dramaturgo y titiritero cubano (n. 1946).

2009: Hugo Berly, futbolista y entrenador chileno (n. 1941).

2009: Rafael Caldera, abogado, político y expresidente venezolano (n. 1916).

2010: José Orlandis, historiador y jurista español (n. 1918).

2010: Orestes Quércia, político brasileño (n. 1938).

2010: Eino Tamberg, compositor estonio (n. 1930).

2011: José Andrés Corral Arredondo, obispo mexicano (n. 1946).

2011: Juan García Damas, escritor español (n. 1915).

2011: Johannes Heesters, actor y cantante neerlandés (n. 1903).

2012: Charles Durning, actor estadounidense (n. 1923).

2012: Jack Klugman, actor estadounidense, protagonista de la serie Quincy (n. 1922).

2012: Richard Rodney Bennett, compositor británico (n. 1936).

2012: José Simón Díaz, bibliógrafo y filólogo español (n. 1920).

2016: Gil Parrondo, director artístico español ganador de dos Premios Oscar (n. 1921).

2016: Rick Parfitt, guitarrista británico de la banda Status Quo (n. 1948).

2018: Martha Erika Alonso, política mexicana, gobernadora del estado de Puebla (n. 1973).

2018: Rafael Moreno Valle Rosas, político mexicano, senador del Congreso de la Unión (n. 1968).