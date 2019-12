Un día como hoy

20 DE DICIEMBRE

Acontecimientos:

1334: en Roma, el francés Benedicto XII es elegido papa, como sucesor de Juan XXII.

1494: los Reyes Católicos dictan el fuero para Las Palmas, capital del archipiélago canario.

1591: es ejecutado Juan de Lanuza y Urrea, 51º Justicia de Aragón, tras su defensa de los Fueros en el contexto de las Alteraciones de Aragón.

1592: en Madrid, una Real cédula de Felipe II declara ciudad a la villa de La Habana (Cuba).

1603: llega a Chile el español Hernando Talavera Gallegos como teniente gobernador del reino de Chile; después sería “oidor” de la Real Audiencia y más tarde gobernador interino.

1795: en la actual República Dominicana, los restos de Cristóbal Colón son retirados de la catedral de Santo Domingo para trasladarlos a La Habana (Cuba).

1803: Francia entrega la región de Luisiana a los Estados Unidos.

1860: la Asamblea de Carolina del Sur declara disuelta su unión con los Estados Unidos, lo que originó la Guerra de Secesión.

1863: en Santiago de Chile se conforma el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago, a raíz del gran incendio en la Iglesia de la Compañía de Jesús, ocurrido el 8 de diciembre del mismo año.

1903: en San Bernardo (Chile) se funda la Primera Compañía de Bomberos de San Bernardo, a causa del incendio ocurrido en el templo parroquial de la ciudad.

1909: la reivindicación del descubrimiento del Polo Norte por Frederick Cook es rechazada por una comisión de expertos.

1914: en Bélgica se libra la batalla de Nieuport.

1928: Hubert Wilkins realiza el primer vuelo sobre la Antártida.

1941: los japoneses desembarcan en Mindanao.

1943: soldados estadounidenses desembarcan en las islas Gilbert.

1943: despega del campo de aviación RAF Kimbolton (Inglaterra) el bombardero B-17, llamado Ye Olde Pub, de la USAF (United States Air Force) con la misión de bombardear una fábrica de aviones en Bremen (Alemania).

1945: en Buenos Aires (Argentina), el presidente Juan Domingo Perón crea el Instituto Nacional de las Remuneraciones, que obliga a las industrias y las empresas privadas de todo el país que paguen el aguinaldo (sueldo anual complementario) a todos los obreros argentinos.

1955: Después de un referéndum, el Gobierno británico declara a la ciudad de Cardiff como la capital del país de Gales.

1960: la fundación Juan March adquiere el Cantar de mio Cid (el manuscrito más valioso de la Biblioteca Nacional) en 10 millones de pesetas.

1962: Estreno en la sala Lope de Vega de la película La gran familia, dirigida por Fernando Palacios y protagonizada por Alberto Closas y Amparo Soler Leal.

1963: en un pozo a 414 metros bajo tierra, en el área U3de del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:24 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Tuna, de menos de 20 kt. Es la bomba n.º 353 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1966: en un pozo a 1215 metros bajo tierra, en el área U20g del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:30 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 491, Greeley, de menos de 870 kt.

1966: en Morlaix (Francia) los avicultores bretones realizan una huelga.

1966: Harold Wilson retira todos sus ofrecimientos previos al gobierno de Rodesia y anuncia que solo aceptará la independencia si se crea un Gobierno con mayoría negra.

1966: en Bangkok (Tailandia) culminan los V Juegos Asiáticos.

1969: en Egipto, Nasser nombra vicepresidente a Anwar el-Sadat.

1973: en España, la banda terrorista ETA asesina con una bomba al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno.

1975: en un pozo a 716 metros bajo tierra, en el área U2ek del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Chiberta, de 160 kt. Es la bomba n.º 860 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1977: en Buenos Aires (Argentina) la dictadura de Videla ―en el marco de los Vuelos de la Muerte― arroja viva (tras diez días de tortura) desde un avión al Río de la Plata a Azucena Villaflor (53), una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.

1983: en El Salvador entra en vigencia la Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

1984: en un pozo a 245 metros bajo tierra, en el área U3Lt del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:20 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Minero, de 2,5 kt. Es la bomba n.º 1025 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1984: en la Ciudad de México se inaugura el primer tramo de la Línea 7 del metro desde Tacuba a Auditorio.

1988: en Viena, representantes de 49 países firman la convención contra el narcotráfico.

1989: el ejército de Estados Unidos invade Panamá, con el objetivo de deponer a Manuel Antonio Noriega y establecer el gobierno electo de Guillermo Endara.

1989: en un pozo a 197nbsp;metros bajo tierra, en el área U3Lp del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 14:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Whiteface 1, de menos de 20 kt. Simultáneamente, en la superficie, detona la bomba Whiteface 2, también de menos de 20 kt. Son las bombas n.º 1104 y 1105 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1992: en el estadio “La Bombonera” (Buenos Aires), después de 11 años sin títulos, Boca Juniors empata 1 a 1 con San Martín de Tucumán y logra un galardón al conseguir el Apertura 1992.

1994: en México, Jaime Serra Puche ―secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente Ernesto Zedillo― devalúa la moneda de 3,50 a 6,50 pesos por dólar. El expresidente Carlos Salinas de Gortari y Zedillo se culpan mutuamente de la mayor crisis económica que México haya tenido. Salinas le llamó el “Error de Diciembre”.

1996: Se inician las transmisiones del canal Nickelodeon Latinoamérica.

2001: en Argentina, en medio de una gran crisis económica, saqueos e incidentes con decenas de muertos, renuncia el presidente Fernando de la Rúa.

2001: en el barrio Puerto Madero, en Buenos Aires, se inaugura el Puente de la Mujer.

2003: en Barcelona (Cataluña), tras 23 años como presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol cede su cargo a Pasqual Maragall.

2006: en España sucede un grave accidente de aficionados del Real Club Recreativo de Huelva que iban a ver el encuentro entre Real Madrid y Real Club Recreativo de Huelva.

2011: en España, Mariano Rajoy toma posesión como presidente del Gobierno.

2015: en España se celebran elecciones a Cortes Generales.

2015: el F.C. Barcelona gana su tercer Mundial de Clubes, 5º trofeo del año 2015.

2015: en México se emite por última vez el programa infantil En familia con Chabelo con Xavier López “Chabelo”, después de emitirse ininterrumpidamente durante 48 años.1​

2015: en Las Vegas (Estados Unidos) se lleva a cabo el concurso Miss Universo 2015. El presentador del concurso, Steve Harvey, inicialmente anuncia que la ganadora del concurso es la colombiana Ariadna Gutiérrez; después reconoce su error y anuncia que la verdadera ganadora es la filipina Pia Wurtzbach.

2016: en la Provincia de Antabamba por lo menos 12 policías fallecen tras la caída de bus.2​

2016: en el Calderón, regresa a los terrenos de juego Alessio Cerci, jugador italiano del Atlético de Madrid.

2016: en Tultepec, Estado de México se registran explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando un saldo de al menos 42 personas muertas; (es el tercer incidente en dicho lugar).

2016: en Puerto Carreño, Colombia una aeronave de carga Boeing 727 perteneciente a la compañía Aerosucre se estrella a segundos de despegar dejando un saldo de 5 personas muertas y 1 herida.

Nacimientos:

1494: Oronce Finé, matemático francés (f. 1555).

1579: John Fletcher, dramaturgo británico (f. 1625).

1629: Pieter de Hooch, pintor neerlandés (f. 1684).

1806: Martín Carrera Sabat, político mexicano (f. 1871).

1811: Miguel Payá y Rico, obispo español (f. 1891).

1834: Carl von Than, químico húngaro (f. 1908).

1838: Edwin Abbott Abbott, profesor, escritor y teólogo británico (f. 1926).

1841: Ferdinand Buisson, pedagogo francés, premio Nobel de la Paz en 1927 (f. 1932).

1851: Isabel de Borbón, La Chata, hija de la reina Isabel II (f. 1931).

1851: Knut Wicksell, economista sueco (f. 1926).

1858: Jan Toorop, pintor neerlandés (f. 1928).

1859: Domingo Cabred, médico y psiquiatra argentino (f. 1929).

1861: Ivana Kobilca, pintora realista eslovena (f. 1926).

1865: Elsie de Wolfe, decoradora estadounidense (f. 1950).

1868: Arturo Alessandri, abogado, político y presidente chileno (f. 1950).

1869: Juan Bautista Pérez, presidente venezolano (f. 1952).

1874: Joaquim Sunyer, pintor español (f. 1956).

1876: Walter Sydney Adams, astrónomo estadounidense (f. 1956).

1876: Cocherito de Bilbao (Cástor Jaureguibeitia), torero español (f. 1928).

1876: Antonio Montes Vico, torero español (f. 1907).

1889: Claudia Lars, poeta y escritora salvadoreña (f. 1974).

1890: Jaroslav Heyrovský, químico checoslovaco, premio nobel de química en 1959 (f. 1967).

1894: Sir Robert Menzies, primer ministro australiano (f. 1978).

1897: Ángel Segundo Médici, futbolista argentino (f. 1971).

1898: Irene Dunne, actriz estadounidense (f. 1990).

1901: Robert J. Van de Graaff, ingeniero y físico estadounidense (f. 1967).

1902: Margherita Guarducci, arqueóloga y epigrafista italiana (f. 1999).

1903: Domingo Tarasconi, futbolista argentino (f. 1991).

1904: Eugenia Ginzburg, escritora rusa que pasó 18 años condenada en el Gulag (f. 1977).

1912: Emilio Saraco, artista argentino (f. 2001).

1917: David Bohm, físico estadounidense (f. 1992).

1917: Gonzalo Rojas, poeta chileno (f. 2011).

1919: Nicolás Urcelay, cantante mexicano (f. 1959).

1920: Jesús Vásquez, cantante peruana (f. 2010).

1921: George Roy Hill, cineasta estadounidense (f. 2002).

1922: María Rosa Gallo, actriz argentina (f. 2004).

1925: Oriol Bohigas, arquitecto español.

1927: Kim Young Sam, presidente surcoreano (f. 2015).

1928ː Fátima Ahmed Ibrahim, política y feminista de Sudán (f.2017)

1929: Manuel Losada Villasante, científico español.

1929: Don Sunderlage, baloncestista estadounidense (f. 1961).

1930: Pipo Mancera, presentador de televisión argentino (f. 2011).

1933: Rik Van Looy, ciclista belga.

1935: Valerio Lazarov, realizador y productor de televisión español de origen rumano (f. 2009).

1939: Kathryn Joosten, actriz estadounidense (f. 2012).

1942: María Rosa Fugazot, actriz argentina.

1942: Bob Hayes, atleta estadounidense (f. 2002).

1942: Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo.

1944: Bobby Colomby, músico estadounidense, de la banda Blood, Sweat & Tears.

1945: Peter Criss, baterista estadounidense, de la banda Kiss.

1946: Dick Wolf, productor estadounidense.

1947: Gigliola Cinquetti, cantante italiana.

1947: Pascual Chávez, sacerdote mexicano.

1948: Mohamed Bouissef Rekab, escritor marroquí en lengua española.

1948: Alan Parsons, productor, compositor e ingeniero de sonido británico.

1949: Macaria, actriz mexicana.

1950: Arturo Márquez, compositor mexicano.

1952: Mercedes Bengoechea, sociolingüista feminista española.

1954: Michael Badalucco, actor estadounidense.

1957: Billy Bragg, cantautor británico.

1958: Eva Lyberten, actriz española.

1958: Anna Vissi, cantante greco-chipriota.

1959: Trent Tucker, baloncestista estadounidense.

1962: Darío Siviski, exfutbolista y entrenador argentino.

1963: Elena de Borbón y Grecia, infanta de España, hija de Juan Carlos I.

1963: Clara Rojas, política colombiana.

1963: Iosef Kleiner, rabino, psicólogo, actor e intelectual israelí de origen argentino.

1966: Chris Robinson, cantante estadounidense, de la banda The Black Crowes.

1966: Claudio Orrego Larraín, abogado chileno.

1966: Matt Neal, piloto británico de automovilismo.

1967: Mijeíl Saakashvili, presidente georgiano.

1967: Eduardo Sánchez, cineasta estadounidense de origen cubano (Blair Witch Project).

1968: Karl Wendlinger, piloto austriaco de Fórmula 1.

1969: Adrián Caetano, cineasta uruguayo.

1969: Bobby Phills, baloncestista estadounidense (f. 2000).

1969: Maby Wells, conductora de televisión argentina.

1973: Connie Ansaldi, periodista de espectáculos argentina.

1973: Lorena Paola, actriz y conductora de televisión argentina.

1973: Nicolás Pauls, actor y músico argentino.

1974: Die, músico japonés, de la banda Dir en Grey.

1974: María Julia Oliván, periodista argentina.

1975: Bartosz Bosacki, futbolista polaco.

1975: Ignacio Escolar, periodista y bloguero español.

1975: Jaydy Michel, actriz y modelo mexicana.

1976: Adam Powell, diseñador de juegos y empresario británico.

1978: Hazem Ali, luchador profesional estadounidense.

1978: Adrián Bastía, futbolista argentino.

1978: Geremi Njitap, futbolista camerunés.

1978: Waleed al-Shehri, terrorista saudí que participó en el 11S (f. 2001).

1980: Ashley Cole, futbolista británico.

1980: Martín Demichelis, futbolista argentino.

1981: Marek Matějovský, futbolista checo.

1981: Julien Benneteau, tenista francés.

1982: David Cook, cantante estadounidense.

1982: Emme, actriz y cantante argentina.

1982: David Wright, beisbolista estadounidense.

1983: Jonah Hill, actor estadounidense.

1983: Lucy Pinder, modelo y actriz británica.

1983: Ognjen Vukojević, futbolista croata.

1983: Takuma Terashima, actor de voz japonés.

1987: Taliana Vargas, actriz y modelo colombiana.

1987: Ilean Almaguer, actriz mexicana.

1990: Marta Xargay, jugadora de baloncesto de la selección española.

1990: Andrea Guasch, actriz y cantante española.

1997: Suzuka Nakamoto, modelo, actriz, bailarina y cantante japonesa.

1998: Kylian Mbappé, futbolista francés.

1998: Dylan Wang, actor, cantante, modelo chino.

Fallecimientos:

217: Ceferino, papa católico italiano (n. siglo II).

639: Chintila, rey visigodo en España; de muerte natural (n. siglo VI).

860: Ethebaldo, rey de Wessex (n. 834).

910: Alfonso III, rey asturiano (n. c. 848).

1073: Santo Domingo de Silos, religioso español (n. 1000).

1295: Margarita de Provenza, aristócrata francesa, esposa del rey (n. 1221).

1355: Esteban Uroš IV Dušan, rey serbio (n. c. 1308).

1552: Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero (n. 1499).

1590: Ambroise Paré, cirujano francés (n. 1510).

1591: Juan de Lanuza y Urrea, 51° Justicia de Aragon (n. 1564).

1679: Juan Mauricio, aristócrata de Nassau (n. 1604).

1722: Kangxi, emperador chino (n. 1654).

1783: Antonio Soler, compositor español (n. 1729).

1812: Sacajawea, exploradora nativa americana (n. 1787).

1849: Dionisio Aguado y García, músico español (n. 1784).

1911: Joan Maragall, poeta español (n. 1860).

1916: Henry Wallis, pintor británico (n. 1830).

1917: Lucien Petit-Breton, ciclista franco-argentino (n. 1882).

1924: Ricardo Bellver, escultor español (n. 1845).

1927: Michael Georg Conrad, escritor alemán (n. 1846).

1928: Manuel Azueta, marino mexicano (n. 1862).

1929: Émile Loubet, presidente francés (n. 1838).

1937: Erich Ludendorff, militar alemán (n. 1865).

1952: Francisco Serrat y Bonastre, diplomático español (n. 1871).

1954: James Hilton, escritor británico (n. 1900).

1956: Ramón Carrillo, médico y político argentino (n. 1906).

1959: Antonia Maymón, militante anarquista y feminista española (n. 1881).

1967: Arturo Capdevila, intelectual argentino (n. 1899).

1968: Max Brod, escritor checo (n. 1884).

1968: John Steinbeck, novelista estadounidense, premio nobel de literatura en 1962 (n. 1902).

1971: Jorge Prat, político chileno (n. 1918).

1971: Roy O. Disney , empresario y co-fundador de The Walt Disney Productions (The Walt Disney Company) (n. 1893).

1973: Luis Carrero Blanco, presidente español (n. 1904).

1973: Bobby Darin, cantante estadounidense (n. 1936).

1977: Azucena Villaflor, ama de casa argentina, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo; asesinada (n. 1924).

1982: Arthur Rubinstein, pianista polaco-estadounidense (n. 1887).

1984: Dmitri Ustínov, militar soviético (n. 1908).

1989: Kurt Böhme, bajista alemán (n. 1908).

1993:William Edwards Deming, estadístico, profesor y escritor estadounidense, difusor del concepto de «calidad total» (n. 1900).

1996: Osvaldo Lira, sacerdote y filósofo chileno (n. 1904).

1996: Carl Sagan, astrónomo estadounidense (n. 1934).

1998: Alan Lloyd Hodgkin, físico británico, premio nobel de física en 1963 (n. 1914).

2001: Léopold Sédar Senghor, escritor y primer presidente senegalés (n. 1906).

2002: Eftim III (Selçuk Erenerol), tercer patriarca de la Iglesia ortodoxa turca.

2002: Tomás Polanco Alcántara, escritor y político venezolano (n. 1927).

2002: José Suárez Carreño, poeta, narrador y dramaturgo español (n. 1915).

2004: Eusebio García Luengo, escritor español (n. 1910).

2007: José Luis Pécker, periodista y locutor de radio español (n. 1927).

2007: Jeanne Carmen, actriz y modelo estadounidense (n. 1930).

2007: Lydia Mendoza, cantante y guitarrista estadounidense (n. 1916).

2008: Robert Mulligan, cineasta estadounidense (n. 1925).

2008: Manuel Quindimil, político argentino (n. 1923).

2009: Husein Alí Montazerí, ayatolá iraní, líder de la revolución en su país (n. 1922).

2009: Brittany Murphy, actriz estadounidense (n. 1977).

2009: Tedy Villalba, productor de cine español (n. 1935).

2011: Iván Heyn, economista y político argentino (n. 1977).

2011: Tushar Ranganath, cineasta indio (n. 1974).

2011: Yoshimitsu Morita, cineasta japonés (n. 1950).

2011: Hana Andronikova, escritora checa (n. 1967).

2011: Robert Ader, psiquiatra y académico estadounidense (n. 1932).

2013: Nelly Omar, cantante argentina (n. 1911).

2014: Alberto Valdiri, actor colombiano (n. 1959).

2016: Guillermina Blasi Vidal, noble española (n.1921).

2017: Rosa Brítez, alfarera paraguaya (n. 1941).