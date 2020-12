Turismo: volvió el transporte de larga distancia con capacidad limitada y, por ahora, baja demanda

El Subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, señaló que la reactivación del servicio de transporte de larga distancia desde este lunes será “lenta y paulatina”, pero auguró que después del 15 de diciembre aumentará la demanda, de cara a las Fiestas.

Asimismo, detalló que tanto las unidades, como las terminales deben respetar un riguroso protocolo por la emergencia sanitaria y recordó que el 23 de noviembre se había habilitado el transporte de larga distancia sólo para trabajadores esenciales y que este lunes 1 de diciembre se sumó el turismo.

“El transporte de larga distancia necesita demanda, si no hay demanda no hay servicio de colectivos, porque no funciona exactamente igual que el transporte urbano que continúa funcionando haya o no haya demanda, porque es una necesidad pública y por eso se lo subsidia, a diferencia del transporte de larga distancia”, explicó Supply en declaraciones al diario El Tiempo de Azul.

El Subsecretario sostuvo que el funcionamiento del servicio por el momento es “bueno”, aunque reconoció que se irá re activando “de forma lenta y muy paulatina” y subrayó: “Razonablemente teníamos una actividad previa a la cuarentena que hoy no se está dando y nosotros esperamos un repunte muy fuerte a partir del 15 de diciembre cuando se empiece a movilizar la gente por las fiestas de fin de año y las distintas actividades”.

Consultado sobre los requisitos para realizar un viaje de larga distancia, indicó que se “necesita contar con el permiso que se gestiona en la aplicación Cuidar para hacer turismo o para viajar como trabajador esencial”.

“La normativa vigente que te permite subir a un transporte urbano es la misma que se aplica para el transporte inter urbano, sumado al turismo”, agregó.

En relación a si se incrementará la cantidad de servicios que brindarán las distintas empresas autorizadas a trabajar, el Subsecretario expresó: “En términos de oferta se va a ir incrementando acorde a la necesidad y a la demanda que exija la gente, pero esta reactivación se largó con protocolos muy estrictos tanto para cada una de las unidades como de las terminales de ómnibus”.

En ese sentido recordó que las unidades no pueden superar el 65% de su ocupación total, deben circular con el aire acondicionado en modo ventilación y extracción, se debe controlar la temperatura corporal de cada uno de los que suben al micro, se debe viajar con el barbijo permanentemente colocado y se procede al registro de las personas que van a realizar el viaje.

Asimismo con respecto a las terminales, señaló: “Se deben desinfectar de manera asidua las instalaciones y colocar alfombras sanitizantes para que sean utilizadas ante de ascender a cada unidad, por otro lado en un viaje largo como puede ser La Plata-Bahía Blanca se deben desinfectar los baños de los colectivos y existen además otros requisitos”.

Por otra parte informó que a partir del martes también quedaron autorizadas las empresas que trabajan con encomiendas a operar dentro de las terminales, algo que había quedado suspendido desde el inicio de la emergencia sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires. (3/12/20).