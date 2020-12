Todo lo que hay que saber ante caso sospechoso o contagio por coronavirus en el verano

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó el protocolo para los casos por Covid-19 positivos confirmados o sospechosos durante la temperada de verano en los centros turísticos bonaerenses.

El protocolo es para los turistas y viajantes que sean casos sospechosos o confirmados por coronavirus durante su estadía veraniega.

Si una persona durante el viaje o la estadía en el centro turístico en el que se encuentre tuviera síntoma compatibles con el coronavirus deberá actuar de la siguiente manera:

– Aislamiento preventivo de personas sintomáticas hasta su atención u orientación por personal de salud.

– Proveer a la persona sintomática un barbijo quirúrgico y elementos para la higiene respiratoria y de manos.

– Brindar un espacio separado para su aislamiento hasta su atención médica.

– Designar una persona para asistir al caso hasta su atención, quien también deberá estar provista con un barbijo quirúrgico.

– Comunicar a la línea 148 o al prestador de salud del turista para su atención y orientación. Ante personas que desarrollen síntomas durante un viaje.

– El conductor o acompañante deberá comunicarse con la Línea 148 a los efectos de recibir las instrucciones respecto del pasajero enfermo y el resto del pasaje para definir el sitio de atención más adecuado.

– Reforzar el lavado de manos, y la desinfección de las superficies del entorno hasta el arribo al sitio definido. Aislamiento de personas clasificadas como casos sospechosos o confirmados posterior a la atención médica u orientación por personal de salud. El viajero o turista deberá realizar aislamiento hasta finalizar el período correspondiente en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

– Si el turista se encuentra en condiciones clínicas y cuenta con medios propios para trasladarse deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Para este traslado dispondrá de un período de 24 horas para circular.

– Si el turista no cuenta con los medios o no se encuentra en condiciones que impiden el retorno a su domicilio habitual, el Municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo. Los casos no podrán permanecer en hoteles y alojamientos. Las autoridades sanitarias locales deberán garantizar que el caso se encuentre debidamente notificado especificando el domicilio habitual vinculado al caso y el sitio de alojamiento en el campo Ámbito de Concurrencia dentro de los antecedentes epidemiológicos de la ficha del caso del SNVS.

Además, se informó que los contactos de un caso confirmado u sospechoso “deberán realizar la cuarentena correspondiente hasta finalizar el período de 14 días desde el último contacto en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad”.

Asimismo, como se había anunciado, en esos casos los turistas si cuentan con medios propios (automóvil) como para poder irse de la ciudad deberán hacerlo y para ese traslado se habilitará un permiso para circular por 24 horas.

En tanto, los que no cuenten con medios propios para poder irse “deberán ser alojados en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de cuarentena del grupo”.

Finalmente se aclara, que los contactos de un caso de coronavirus confirmado no podrán permanecer en hoteles y alojamientos que sacaron para pasar las vacaciones. (03/12/20).

Fuente: NA