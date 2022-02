Se reavivó la polémica por los perros sueltos en la vía pública

El vínculo de los humanos con los perros data de hace miles de años. Una relación que progresivamente se ha afianzado a tal punto que los perros se han convertido en los más fieles compañeros de los seres humanos.

Lamentablemente, no todos los perros tienen propietarios responsables y por ello no tienen otro recurso que encontrar refugio en el entorno urbano, donde encuentran un espacio donde refugiarse y alimentarse, no sin pasar todo tipo de penurias (maltratos, enfermedades, hambre y atropellamientos, entre otras).

Los perros callejeros son aquellos que no tienen un hogar, o que perteneciendo a uno, pasan la totalidad o parte del día fuera de su casa, ya sea por la falta de los debidos cuidados de sus propietarios, abandono o por haber nacido en la calle.

En términos generales, la problemática de los perros en situación de calle, tiene que ver con factores socioeconómicos y culturales que tienen su origen en una insuficiente educación ciudadana y en una deficiente legislación sobre el tema.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la World Society for Animal Protection (WSPA) han dicho desde los años 90 que la única forma de frenar la sobrepoblación canina callejera es esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable e identificar a los animales. Y Holanda siguió las recomendaciones.

El mensaje de un vecino al WhatsApp de LA DORREGO (cliquear acá) reavivó el debate por la problemática en nuestro Facebook.

«Los peluditos no tienen la culpa, no castran , no alimentan , no cuidan a sus mascotas, muy lindos cuando son bebés, pero luego crecen sin cuidados y/o los tiran por ahí, los abandonan o los atan sin darles los recursos de agua y comida. Entonces, ¿de quién es la culpa?, se preguntó Verónica Lagos. «Y dejen de reproducir al noble galgo para hacer plata, que luego los abandonan lastimados y enfermos», agregó.

Por su parte, Graciela Di Marco, escribió: «También están los que tienen perros y si muerden o atacan a alguien se hacen los desentendidos.( Ese perro no es mío, te dicen)».

Para Andrea Lambrecht, «muchas de las que se quejan han abandonado un animalito a la deriva, o dicen llamen a los inspectores para que los lleven a la perrera de la muerte…….acá hay mucho por hacer……como han hecho en otras provincias…los animales son inocentes, los humanos no».

«(A) fines de Diciembre salí a andar en bici y me mordió un perro. Andaban dos perros sueltos como si nada, los dueños….bien gracias!!!! A causa de la mordedura me levantó fiebre, me tuvieron que dar la antitetánica y antibiótico», mencionó Azucena Molina.

Para Silvia Lindner, la mayoría de los perros sueltos tiene dueño, mientras que Claudia Gimenez pidió una tenencia responsable y amplió: «Los perros deben estar en el patio de quienes los han adoptado, bien alimentados y con las vacunas correspondientes. Los perros se han adueñado de las calles y, los niños y adolescentes han perdido la posibilidad de circular seguros y con independencia. Realmente, una problemática a resolver, es importante dejar de mirar para otro lado. Y dejar de pensar que la primera opción es la perrera, la cuestión está en EDUCAR EN TENENCIA RESPONSABLE Y SANCIONAR A QUIENES NO LA CUMPLAN».

Gise Pili acotó: «Sí, es verdad, y también en alguna ocasión los perros atacan y los dueños están mirando y no dicen nada. Creo que para varios es una diversión ver cómo los perros corren a la gente».

«No se puede andar en ningún lado, ni caminando, en moto e, inclusive, te muerden hasta los paragolpes. Ya lastimaron 2 chicos. A mí me atacó un perro, estoy quebrado, me defendí con la muleta, el dueño mirando y como si nada. Qué pasa señor intendente: muestre interés en quienes los votan», cuestionó José Luis Mainini.

Otras opiniones

Susana More Basualdo: «Por acá, alrededor del polideportivo, andan muchos que tienen dueño y los dejan sueltos rompiendo bolsas y ensuciando».

Elvia Sueldo Saiz: «Ya que no llevan a castra ni los tienen en su casa cómo se debe, tendrían que hacer cómo un censo de quien tenga animales y quien se hacé cargo castrar y /o multas, y así se termina ésto. Vamos autoridades o a quien corresponda. Por favor».

Verónica Quiroga: «No se puede circular tranquilos ya. No sé que esperan las autoridades para poner un límite ya

Vas en moto, en bici, caminando y te corren. A mi nene lo mordieron y no podemos salir caminando o en bici porque tiene miedo».

Jorgelina Lindner: «En casa se han metido al patio por correr a las gatas. Gracias a Dios hasta ahora no pasa de un gran susto porque siempre hay alguien y los espanta».

Lorena Vivero Kamica: «Es verdad, yo ando en moto y me saben atacar de a 2 o 3 a veces perros grandes».

Perla Bernal: «También hay peŕros abandonados por todos lados».

Erika Ines Muñoz Osses: «Multa a quien no se hace responsable de los perros que andan por todos lados, ni salir caminando se puede, si vas con chicos corres el riesgo de que los muerdan, bozal si andan sueltos, o atar a los dueños irresponsables».

Claudia Ibarra: «Es terrible los perro suelto que andan».

Víctor Pérez: «Es al dope gente!!! Las autoridades de Dorrego están solo para cobrar el sueldo!!! No le pidan peras al olmo!!! Incapacidad total!!!!».

Martin Villaverde: «Si adoptás a un perro es para que los cuiden, si tenés una perra tienen que saber que cada 6 meses se alzan y lo mejor es operarla para no tener más problema. Cómo puede ser que la gente abandone a los perros como si nada y dejame que les digan que si hace eso no sirven para nada». (22-02-22).