¿Por qué Dorrego sigue perdiendo población? Vecinas y vecinos opinaron en el Facebook de la radio

El portal platense Infocielo, de cara al Censo 2022, publicó un informe respecto a los municipios que tuvieron un destacado crecimiento poblacional y los que se mantienen o han disminuido el mismo, desde los últimos índices conocidos del 2010 a la fecha. La nota refleja las proyecciones y estimaciones realizadas por el INDEC sobre la evolución de los distintos parámetros de las provincias y municipios entre los dos censos. Según esos cálculos, el distrito de Coronel Dorrego sería el segundo distrito de la Provincia que más población perdería en los últimos 12 años en términos porcentuales.

El dato no debería llamar demasiado la atención se se considera que el Censo 2010 arrojó que Dorrego fue el partido que más población había perdido de todo el territorio provincial.

El tema fue debatido en el Facebook de LA DORREGO por vecinas y vecinos.

Estos son algunos comentarios (se reproducen tal como fueron escritos):

Ricardo Mogensen: «Y si..Si no te metes en Policía, o Municipalidad(está última con ayuda) no tenés fuentes laborales genuinas, fábricas no hay y proyectos individuales es muy difícil desarrollar por la poca población que somos!!»

Silvia Lagruta: «ME DA TRISTEZA !!!»

Karina Mathiesen: «Obviamente, faltan oportunidades, trabajo y viviendas».

Tonchi Fuertes: «Una lástima Dorrego querido…a mi me toco salir a buscar trabajo para crecer y progresar afuera de Dorrego al igual q mis hermanos ojala piensen en los jovenes de Dorrego

Ricardo Esteban Mateos: «Me entristece mucho saber esto, y como dorreguense mas, es lamentablemente que una ciudad que tiene a su alrededor campo no tenga una curtiembre, un frigorífico, un molino harinero, etc, en el año 1986 en el mes de junio deje mis pagos y con mucha tristeza escuche cuando fui a despedirme de Julio Colantonio era la familia 56 ese año, mientras quienes rigen políticamente el futuro de nuestra ciudad no se enfoquen y sigan haciendo politiqueria seguirá pasando lo mismo, siento mucha tristeza por los padres que ya se imaginan un futuro con sus hijos en otras ciudades».

Mauro Banegas: «Tienen un frigorifico tremendo… y vieron al consejal que presente un proyecto».

Isa Romero: «Otra no queda…con tristeza nos tenemos que ir de nuestros lugares de origen,en mi caso siempre soñando algun dia volver…».

Claudia Varrenti: «Obvio y cada vez va a ser peor. Sencillo señores aca no hay trabajo, no importa lo capacitado que estes, sino sos hijo de, sobrino de de, tenes que irte porque no hay oportunidades».

Josefina Menna Olavarría: «A alguien le genera sorpresa!? Noooo… Acá estamos todos supeditados a la cabeza de termo de los políticos y de los «dueños de todo». Acá hay que empezar a generar fue tes de trabajo, buscar inversores que quieran instalar sus empresas y fábricas, etc… Mover señores políticos, xq el segundo partido más grande de la provincia no puede estar perdiendo población».

Elsy Piquard: «Toda la vida paso que la gente se va!!! A buscar a otro lado ya sea fuentes laborales o carreras para continuar sus estudios!.. Dorrego muy lindo pueblo…pero acá no hay progreso,triste realidad!!.

Yamii Gordillo: «Tenes una sola anestesista, tenes una sola partera, te quebras y tenes q esperar a que vaya un traumatólogo (mientras tanto vos quebrad@) enseguida para todo te mandan a bahia, la única salida es enfermería. Quise estudiar instrumentadora quirúrgica y me encontré con que hay varias pero no les dan laburo aca porque ya hay. En salud asi estamos».

Vir Bolo: «y si …si aca aunque lo intentes no hay futuro …solo para algunos segun en que estés metido!».

Natii Trejo: «Porque lamentablemente no hay fuentes de trabajo y en todos lados que vas a dejar un currículum te piden experiencia..Normalicemos no pedir experiencia lo que no se sabe se aprende, dar oportunidades probar a la persona si con el correr de los días no es lo que vos buscabas o lo ayudas a mejorar o le pedís educadamente que no asista mas..

Trabajo hace falta, si trabajo y trabajo en el que no exploten a los empleados que se pague lo que se tiene que pagar!».

Sandra Ramos: «La gente es una porqueria hay mucho egoísmo n hay igualdad d condiciones se queda eb el tiempo tradicionalistas en debe crecer caemos en decadencia».

Liliana Fernandez: «Es lamentable soy de Oriente y pasa lo mismo los acomodados de turno y los políticos todos iguales se acomodan ellos y sus parientes y no les importan nada acá no hay fuente de trabajo no para los jóvenes ni tampoco para gente de más edad sólo buscan votos cuando llegan las elecciones».

Javier Jaramillo: «No hay trabajo ,oportunidad de un vivienda menos ,la juventud se va de dorrego ,,no hay ninguna persona sercana al intendente ,que le muestre estos mensajes ,o que directamente le pregunte que mierda piensa hacer para que dorrego es mejor».

Matías Sánchez: «Tenemos muchos lugares turísticos para explotar, yo me trato con mucha gente de afuera y muchos de ellos quieren venir a esta zona a conocer el río, la playa, las sierras, etc. Si logran vender bien eso, nos convertimos en zona turística y la economía mejora, sin duda».

Responder1 sem

Carina Pali Banegas: «Q pregunta hace años q estamos con lo mismo no trabajo no hay casas no hay nada y tampoco s preocupan xq los q estan en la politica estan bien y no les hace falta nada y no les importa q este pueblo desaparesca xq asi va a pasar».

Emma Pelu Laurenza: «Para mi faltan fuentes de trabajo y apoyar al negocio local no se puede pretender que todos trabajen del municipio falta inversiones privadas fábricas etc».

Carlos Horacio Keller: «Cambiamos de siglo, pasaron las décadas y cada vez peor. Década de los 90´ nos preocupaba el éxodo de «orientales» hacia otro lugares; 4000 habitantes de un soplo en los 90¨ pasamos a tener escasos 3000. Algunos vecinos pedimos tener una Reunión con el consejo Deliberante, la que nos recibío con todos integrantes presidida por Coco Fortunato, para tal Reunión trajimos a un estudiante casi recibido en Licenciatura de Turismo . Le contamos al consejo el despoblamiento que tenia Oriente, debido al cierre de la Coop Agri, Oleaginoso Moreno, Bco Dorrego y…. Los integrantes del consejo nos contaron que a la ciudad cabecera le sucedía lo mismo, PERO muchos tendrian una salida laboral en Monte Hermoso (lamentable pensamiento) PARA Francisco Ayerbe (el estudiante de Turismo) Les decía que LA UNICA SALIDA era el Turismo para lo que justifico las razones (por entonces era inexistente el cargo de director de Turismo, hasta los tiempos de F Zorzano). Para F Ayerbe habia que seguir con el perfil agrario, ver de que manera incentivar industrias y FORTALECER el turismo. Dejamos muchas fotos color 20×30 con todos los parejes del partido Molino de las Rosas, Cifuentes, Puente Nuevo, Cueva del Tigre, Marisol, la pesca, Olivares, estancias……NUESTRA SORPRESA ((luego de 4 horas charlando y mateando)) FUE que desconocian todos los lugares. Le hicieron a Francisco algunas interesantes pregunta y por donde habria que comenzar. Y SE TERMINÓ la Reunión POR SUPUESTO No tomaron ninguna propuesta-idea- AL DIA DE HOY seguimos decreciendo en poblacion ((Oriente DEBE TENER 2000 ALMAS)) NO se ha radicado ninguna empresa importante que genere mano de obra y el turismo o Mariso crece por si solo NO SE HA PLANIFICADO MUCHO. COMO DIRIA UN EX DELEGADO de Oriente «»»ASI SOMOS Y ASI ESTAMOS»» No existe firme desicion de tomar el toro por las asta NI SIQUIERA copiar a nuestros vecinos partidos a los que algunos les va MUY BIEN»..

Ezequiel Larrea: «Dorrego, un pueblo en constante movimiento. Va para atrás, para atrás, para atrás.

Si realmente no nos preocupamos por explotar todas las bondades que tenemos en nuestro distrito vamos a desaparecer. Tenemos, ganadería y agricultura ( lamentablemente cada vez concentrada en menos personas) apoyemos a gestionar créditos para que pequeños productores puedan volver a resurgir.

Tenemos 2 ríos y Marisol. Podemos apoyar la pesca artesanal generando más fuentes laborales. Agricultura familiar donde podamos vender los productos que se hagan en grandes quintas agroecologicas.

Somos la capital Provincial del Olivo y estamos pensando en una autovía que destruye los puestos de ventas que están en la ruta que generan fuentes de trabajo directa e indirectamente de muchos productores.

Ejecutemos la creación de establecimientos elaboradores comunitarios para que muchos vecinos puedan entrar en la legalidad laboral en la fabrica de los productos que hacen en sus casas y así poder venderlos en comercios generando una competencia leal.

No hablo de esperar grandes empresas que vengan a Dorrego, solo hablo de gestión y pensar en políticas inclusivas para todos. En iniciativas y pequeñas propuestas para fomentar laburo formal y genuino. En microcréditos que la gente pueda devolver con seguimiento, acompañamiento y obligación a que la plata o recursos que se les da no sea con miles de garantías pero si con exigencias de trabajo y que de ultima lo devuelvan con trabajos comunitarios.

No es difícil. Solo es cuestión de voluntad»

Isabel Mercapidez: «Solo me atrevo a decir. Q es lamentable. !!!!

Nací,hice mi vida y sigo habitando en este lindo pueblo.

Cuando tuve edad y oportunidad puse mi granito de arena y genere trabajo.

Hoy digo??? no será hora de despertarnos.??? A ciudadanos y sobre todo a políticos les pido…basta de egos y recelos q solo conducen a la lenta decadencia de un pueblo q supo ser floreciente . ¡¡Mi pueblo!!.¡¡ mi querido Coronel Dorrego!!!.

Por favor salgamos de la zona de confort, despertemos…y comencemos a movernos con #inteligencia y coraje#

Es por y para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.

Terminemos con discusiones egoistas; con reuniones interminables de proyectos sin concretar !!!

Que las autoridades se comprometan a buscar algo positivo y viable para q esta comunidad no siga decayendo en habitantes y sobre todo en fuentes de trabajo….y los ciudadanos acompañemos sin pedir prebendas por eso. Es solo mi opinión; una opinión más. . .»

Silvia Alejandra Halberg: «Y que van a hacer los chicos cuando terminan una carrera acá!!!!!!!!!!!

Yanina Ziegemamm: «Hola buenos dias , leo todas estas opiiones y no veo ningun funcionario que responda auque sea ,ya que no van a decir que verdad dicen los vecinos dorreguense ,,que mientan ,,si vamos a haser barrios a dar trabajo porque llegaria una fabrica de bolitas ….pero nooo ,se llaman silencio ,y como e escuchado por ai el que calla otorga ….

Monica Beatriz Zabala: «Yo voy a seguir opinando del lugar donde vivo e hice mi vida aquí,voy hablar de una persona en especial,olvidada que dio mientras vivió mucho trabajo, hablo de mi familia de Luisito Majluf,que siempre aposto por la juventud de Dorrego, el cual fue el único que hizo 7 boliches bailables desde la raiz, desde los cimientos , donde se pueden ver todavia la edificación, no digo con esto que no haya gente que no genere trabajo,pero por la juventud no hay nada, los chicos profesionales como mi hija, no tienen lugar, lamentablemente se tienen que ir y luego de apoco se va la familia, no se que quieren o que visión tienen los políticos gobernantes sobre este pueblo, ya no es mas que esto, es triste como pasan los años , la vida y vemos que se va muriendo de apoco Dorrego,es la pura realidad, se necesita gente con visión de futuro, y eso lo hacen los jóvenes».

Claudia Varrenti: «Todo se resume a falta de trabajo. Al no tener ingresos la gente no consume y por ende, los comercios tienen que cerrar. Imposible acceder a una vivienda sin trabajo formal y los alquileres aca, estan mas altos que en las grandes ciudades. Cuando sale una oferta laboral, jamas hacen entrevistas y toman al mas capacitado, miran apellidos y ese entra. Lamentablemente sino se generan fuentes de trabajo dorrego va a ir muriendo de a poco».

Angela LC: «Hace 50 años pasaba lo mismo. Me recibí en La Plata,volví a Dorrego

Estuve un año trabajando AD honoren en la farmacia del hospital,que no tenía farmacéutico,y no me dieron el cargo

Lo mismo le pasó a mí esposo con su título de Médico.

Nos fuimos a Bahía Blanca y gracias a Dios allí tuvimos trabajo,formamos nuestra familia y seguimos.Ahora jubilados.

En esa época había mucho celo,no sé ahora

Tendría mucho más para decir pero lo dejo ahí pues no soy de hablar de personas que ya partieron».

Pamela Perez: «Es verdad lo que ocurre desde hace décadas, los chicos van a Bahía y consiguen, se de pibes/pibas hasta 2 trabajos tienen, es más, toman a los de la zona, dicen que son más educados y responsable, y lo se ,voy seguido a Bahía, kioskos,tiendas, agencias de Lotería, tienda de ropa, hasta en clínicas ,hospitales, etc, cdo comentas soy de Dorrego, te dicen…yo también, o soy de Oriente, Del Perdido, y algunos dicen, hace 10, 15 ,5 años que están, la mayoría porque fue a estudiar, y también de los que decidieron irse, es más en los estacionamientos por hora también está gente de Dorrego, es así, si no tenes algo por cuenta propia, que te resulte….fuiste».

Joaquin Soria: «Mi Dorrego da mucha pena no tiene futuro culpa de los policicos que estuvieron siempre no traen nada para que Dorrego tenga vida solo son 5 los dueños del pueblo el resto no les importa nada».

Cristina Antonini: «Lamentablemente Dorrego está como Oriente cada vez menos gente los chicos no tienen futuro no hay trabajo solamente para los acomodados los políticos son todos iguales para sacarse fotos vienen pero oriente está para atrás lamentable».

Josefina Menna Olavarría: «Todo lo que han dicho es lo que pienso…

Pensemos en generar fuentes de trabajo y mejores condiciones y si no pueden denle espacio a otros».

Mirta Graciela Ibarra: «Los únicos que tienen trabajo son los hijos hermanos y otros pariente de los políticos que están en el municipio los otro jóvenes se tienen que ir de Dorrego o porque acá no tienen futuro».

Patricia Araceli Gutierrez: «Los politicos de Dorrego son lo peor que nos puede tocar , trabajo tienen los amigos , parientes , todo si sos de su ideas politicas. Uno peor que el otro , y hablo de Oriente y C. Dorrego . Veo que no tiene solucion».

Hector Farias: «Todos iguales estos cambiemitas. Siempre la culpa es de otro. Alfonsin, Menem o la vaca Lola. Jamás se hacen cargo de que sus gestiones han sido paupérrimas».

Ester Canel: «Como quieren que progese dorrego chicos con titulos excelenten profecionales no los dejan trabajar aca como un espectacular hospital preparado con lugar especial para terapia no la habilitan x que ❓❓en otros lugares con menos habitantes la tienen como Pringue esta muy bien catalogada». (22-02-22).