Hechos y protagonistas del Pago Chico: El Oriente de 1.990

Por Fabián Enzo Barda

El Oriente” nació el 3 de setiembre de 1930 con un claro mandato. Como muchas de las instituciones surgidas en las primeras décadas del siglo XX el completar la denominación con “Fútbol Club” definía su orientación. En estas casi nueve décadas ha demostrado con creces el ser mucho más que fútbol.

Como muchos de nuestros clubes anduvo buscando el destino futbolístico de la mano de los avatares propios que experimentó el balompié dorreguero, ya que luego de los vanos intentos de organizar una Liga encontrará en su participación en la Liga Tresarroyense su momento de gloria.

Fue en 1960 cuando alcanzó el codiciado campeonato.

Al igual que Rivadavia de Aparicio, Quequén, Ferroviario e Independiente, se mantendrá en la vecina liga hasta el torneo de 1961.

No estuvo ausente entre los fundadores de la Liga Dorreguense en marzo de 1962 convirtiéndose en un constante animador de los torneos hasta mediados de los años ’90 reingresando en 2016.

Con tanta gloria sobre sus espaldas necesitaba sacarse de encima el “feliz karma” del torneo del ’60 con una epopeya en la era dorreguense. Y así fue. Y así llegó la consagración en 1990.

Presidía el Club ese activo dirigente que es Edgardo “Pocho” San Vicente que nunca olvidó la gloria ni los héroes de 1960 pero quería una nueva estrella para lucir en el pecho de la casaca azul.

Principios del primer año de la década de 1990, el operativo “Oriente Campeón” se pone en marcha. La contratación del experimentado técnico Horacio Kadur fue el primer y fundamental paso. Kadur recordó alguna vez que “prometí un equipo con respeto, con mucha seriedad y, más que nada, compromiso…compromiso con nosotros mismos porque creamos una expectativa muy grande en el pueblo… Había un gran nivel en la liga, tuvimos la suerte de arrancar con el píe derecho”.

Fernando Wheranhe, Pedro Safita, Jorge Luengo, un juvenil Pedro Bonini y Omar Pastorino fueron los locales que se mecharon con la legión que trajo Kadur.

Muchos recordaban la gran formación del año 1987 que estuvo cerca de la gloria, pero el espíritu de grupo, la interpretación de la idea y sobre todo estar convencido que ese, 1990, era el año de “El Oriente” marcaron la diferencia.

El torneo que llevó el nombre de “Genaro Viera”, recordado dirigente de Ferroviario, ex presidente de la Liga, no se le presentó fácil para los dirigidos por Kadur aunque en el desarrollo del mismo iba demostrando que estaba para la vuelta olímpica. No ganó la Liguilla Campeonato y por eso fue a dos finales memorables con Villa Rosa que dirigía Vicente “Tito” Chiaradía.

En el partido de ida, en Cancha de Villa Rosa, ganó Oriente por 3 a 1 con goles de Pablo Hernández, Emilio Seijas y Julio Vince marcando para el perdedor Tévez.

El 18 de noviembre, en el “Félix Giancaterino”, en Oriente, volvieron a verse las caras.

Oriente formó con José Luis Ocampo, Fernando Wheranhe, Jorge Luengo, Pedro Safita (Omar Pastorino), Daniel Leobono, Leonel Díaz, Roque Villarreal, Pedro Bonini, Emilio Seijas, Julio Vince (Georgetti) y Rubén Fauquen.

Villa Rosa alistó a Carrera, Guillermo Hardoy, Gabriel Madariaga, Guerrero, Daniel “Catilo” Torres, Pedro Lizarrondo, “Minino” Marchán, Tevez, Del Campo, Mario Rodríguez y Mario Aranda.

Comenzó ganándolo Villa con gol de Mario Rodríguez, empató Roque Villarreal. Al comenzar el segundo tiempo nuevamente la visita pasa al frente cuando convierte Marchán. Cuando parecía que había tercer partido, en tiempo cumplido Leonel Díaz lo empata. Jugados algunos minutos adicionales una fuerte falta de Hardoy sobre Leonel Díaz desata una verdadera batalla campal entre jugadores y algunos hinchas que ingresaron al campo de juego. Fueron expulsados Hardoy y Wheranhe. Pitazo final y comienza la fiesta en el campo de juego, luego por las calles de Oriente una multitudinaria caravana y la noche del festejo, en el Gimnasio del Club, más de 1.000 pesonas celebrando hasta el amanecer.

Esa epopeya del 90 hoy es recordada al nivel del torneo de 1960 y mientras el Oriente busca una nueva estrella para lucir en su pecho, esta brilla aún más. (13-08-22).