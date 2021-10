El proyecto de doble vía entre Bahía y Dorrego “sigue en carpeta”

Pehuen Co fue uno de los destinos elegidos de la Costa Atlántica por las y los turistas durante el fin de semana largo. El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, indicó que hubo una ocupación del 95%.

Fueron más de 22 mil las y los visitantes que se acercaron a la villa entre el viernes y el lunes. “Había expectativa, igual nos sorprendió, fueron picos de verano”, destacó esta mañana en Radio Altos de Bahía Blanca el jefe comunal rosaleño.

No dudó en asegurar que fue un “fin de semana fantástico” y estimó que también será muy buena la temporada estival. Indicó que ya comenzaron las consultas y hasta las reservas para los meses de verano.

Como ocurre cada vez que hay mucha circulación de vehículos por la ruta 3 y, en particular, cuando se registran importantes ingresos de turistas a Pehuen Co, hubo largas filas en el acceso al balneario de quienes querían ingresar a la ruta 3.

“Lamentablemente sigue siendo un tema pendiente. Es una ruta nacional, las gestiones las hacemos con Vialidad Nacional, ya hemos hablado con Gustavo Trankels (Jefe Distrito 19) y nos ha transmitido con mucha expectativa el avance de la etapa que corresponde a la famosa doble vía”, informó.

Recalcó que el proyecto de doble vía entre Bahía Blanca y Coronel Dorrego “sigue en carpeta” y que está avanzando en sus instancias técnico administrativas dentro de Vialidad.

En ese sentido, explicó que el acceso a Pehuen Co no se modificará por el momento y seguirá “la T” con los problemas que genera, porque no se puede avanzar en un cambio provisorio mientras sigue vigente el proyecto de la doble vía.

“El acceso al balneario requiere de un punto de conexión distinto que está incluido en el proyecto de la doble vía”, confirmó, por último. (Frente a Cano). (12-10-21).