Desalojo en Pringles: “Me sacaron todo a la calle, no me dejaron nada”

Sucedió en Las Achiras Nº 170 de Coronel Pringles, donde el propietario desalojó en forma particular a su inquilina e hijos y, aprovechando su ausencia, retiró los muebles del lugar, algunos de los cuales terminaron con roturas.

Así lo informó el portal El Orden de la vecina ciudad.

“Nunca avisaron que me iban a desalojar la casa, me sacaron todo, me rompieron todas las cosas, me dejaron sin nada”. Dijo Miriam García a dicho medio.

Hasta el lugar se acercó policía comunal, ya que hubo una fuerte discusión tras los hechos.

“Yo estaba alquilando la casa, nunca me avisaron que tenía que desalojarla, aprovecharon que no estaba y vinieron a sacarme todo a la calle, me rompieron todo, no me dejaron nada, fue el hijo del dueño de la casa, me empujó, le quiso pegar a una menor, fue un desastre”, relató la inquilina Mirian García.

La pringlense es una de las personas que trabaja en el balneario local, con la atención a los turistas y vecinos de la comunidad, además del mantenimiento de las instalaciones. Comenzó sus tareas en 2009

Agregó: “Necesito un lugar para estar, donde pueda estar, que me ayude el intendente, porque no tengo lugar donde estar, vamos a ver que podemos conseguir hoy para pasar la noche, pero yo necesito un lugar donde poder estar con mis hijos”.

Ante la sorpresa del desalojo, expresó: “Una vez me dijeron que me vaya buscando algo, les dije que estaba en eso, pero de la noche a la mañana vinieron y me sacaron todo a la calle. Todo lo que me rompieron lo compré con sacrificio, tengo una tristeza enorme, no tengo más palabras para describir lo que me hicieron”.

Rosana y Sergio García, hermanos de la inquilina, también dialogaron con El Orden: “Mi hermana estaba alquilando esta casa a Milé, llegaron los dueños de la casa, aprovecharon que ella no estaba y sin ningún tipo de orden de nada le sacaron todo afuera, le rompieron todo, no le sirve más nada. Nosotros entendemos que a lo mejor le habían pedido la casa antes, pero no son formas de hacer las cosas, le sacaron todo a la calle, no le sirve nada, televisor, mesa, sillas, todo roto. Nosotros fuimos a hablar para ver qué había pasado, el señor me quiso pegar, pero nunca le hable mal, solo con respeto, pero reaccionó muy mal”.

Para finalizar, dijo: “No sé qué es lo que va a hacer ahora pobre, ella vive con sus 3 hijos menores, no sé si tenían problemas con los dueños, pero son personas muy violentas, aparte esperaron a que se fueran para sacarle todo a la calle. Aún quedan cosas adentro, pero por lo que veo no piensan dárselas tampoco”. (El Orden). (27-09-21).