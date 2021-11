(Con audio) Fuerte debate entre los bloques por un proyecto del oficialismo que autoriza al gobierno municipal a enajenar terrenos municipales

Un áspero debate y extenso debate entre los bloques del Concejo Deliberante generó un proyecto de ordenanza presentado -y aprobado por mayoría- por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio por el cual se autoriza al gobierno municipal a llamar a licitación pública para la enajenación de siete terrenos municipales en Coronel Dorrego, El Perdido y Oriente.

«Se trata de inmuebles que, por sus dimensiones, son aptos para la construcción de una vivienda, no así para construcciones de uso municipal», destaca la propuesta de la bancada del oficialismo, y agrega que existen interesados en adquirir lotes para la construcción de una vivienda familiar.

Que según lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante está facultado a autorizar la enajenación de inmuebles, previa tasación del mismo.

El Departamento Ejecutivo deberá confeccionar el pliego de bases y condiciones en base a los siguientes requisitos:

a) Los inmuebles a enajenar deberán ser destinados únicamente a la construcción de vivienda unifamiliar.

b) Los oferentes deberán poseer domicilio en el Distrito con una antigüedad no menor a tres años y no contar con propiedad inmueble.

c) La base para la aceptación de las ofertas se fijará de acuerdo a la tasación oficial de cada lote.

d) Se contemplarán las siguientes modalidades de pago:

d.1) Al contado con el 30% de descuento.

d.2) El 50% al contado al momento de suscribir el respectivo boleto de compraventa y el 50% restante en hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

d.3) El monto total hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.-

El Ejecutivo deberá informar públicamente el listado de los bienes a subastar y colocará dicho listado en lugar visible en dependencias municipales, adjuntando las condiciones estipuladas.

También se dispuso que los fondos que se generen por la venta de los terrenos serán destinados al Fondo Municipal de Viviendas.

La iniciativa tuvo el rechazo del bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista, que cuestionó, fundamentalmente, que la operatoria no cumple con el fin social de otorgarle los terrenos a quienes tengan una verdadera necesidad de contar con casa propia. (03-11-21).

A continuación podrán escuchar el audio del debate: