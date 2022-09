Se completa hoy domingo la 18va. fecha de la Liga Profesional de AFA y toda la expectativa estará centrada en una nueva edición del clásico Boca – River en La Bombonera.

Este es el programa de encuentros:

Newell’s vs. Gimnasia (LP): 13.00 horas.

Arsenal vs. Vélez: 13.00 horas

Boca vs. River: 17.00 horas (por LA DORREGO).

Talleres vs. Defensa: 20.00 horas (11-09-22).