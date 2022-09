Hoy es el Día del Maestro: Preguntas sobre Sarmiento

1) ¿Cómo fueron sus primeros años?

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. Sus padres fueron José Clemente Sarmiento y Doña Paula Albarracín y tuvieron quince hijos, de los que sólo sobrevivieron seis. Don Clemente y su hermano José Eufrasio Quiroga Sarmiento le enseñaron a leer a Domingo a los cuatro años. En 1816, mientras se reunía el Congreso de Tucumán, ingresó a una de las llamadas «Escuelas de la Patria», fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde tuvo como maestros a los hermanos Ignacio y José Rodríguez.

2) ¿Cómo era la relación con su madre?

El padre de Domingo no tenía un trabajo fijo, de manera que la tarea de mantener la familia recaía sobre doña Paula que instaló un telar en el patio de la casa. Sus clientes eran sus vecinos, y los conventos de San Juan que le encargaban las sotanas para sus frailes. Cuando Domingo terminó la escuela, Doña Paula quiso que estudie para sacerdote en Córdoba, pero el muchacho se negó.

3) ¿Cómo continuó con sus estudios?

En 1823 quiso estudiar en Buenos Aires y tramitó una beca. En su época las becas se daban por sorteo. Sarmiento no salió sorteado y, al no contar con el dinero suficiente, no pudo continuar sus estudios y tuvo que quedarse en San Juan. A partir de entonces será autodidacta (estudiará por su cuenta). Un amigo ingeniero lo ayudará con las matemáticas, su tío José de Oro, con el Latín y la Teología. El francés lo estudiará solo en sus ratos libres.

4) ¿Cuándo conoció a Facundo?

En 1827 los montoneros federales de Facundo Quiroga invadieron San Juan. Sarmiento quedó muy impresionado por el episodio y decidió oponerse a Quiroga e incorporarse al ejército unitario del general Paz. Con el grado de teniente, participó en varias batallas. Allí conoció al personaje de su libro más importante, Facundo, que tomó San Juan y gran parte de Cuyo. Tras la derrota de Paz en 1831, Sarmiento decidió exiliarse en Chile. Allí consiguió un puesto de maestro en una escuela provincial en un pueblito llamado Los Andes. Sus ideas innovadoras no le gustaron al gobernador. El maestro sanjuanino renunció y fundó su propia escuela en Pocura. Allí se enamoró de una alumna con quien tendrá su primera hija, Ana Faustina.

5) ¿Quién era Facundo?

Juan Facundo Quiroga fue un caudillo riojano. Luchó en las campañas libertadoras junto a San Martín. A partir de 1825, junto a los caudillos federales Bustos e Ibarra enfrentó el proyecto político unitario de Rivadavia. Invadió Córdoba y se apoderó de la ciudad pero fue desalojado por el general unitario José María Paz, que lo venció en La Tablada el 23 de febrero de 1829 y en Oncativo un año después. Mantenía con Rosas una relación de aliado y era considerado por don Juan Manuel como su hombre en el interior. Las diferencias entre Rosas y Quiroga se centraban en el tema de la organización nacional. Mientras que Facundo se hacía eco del reclamo provincial de crear un gobierno nacional que distribuyera equitativamente los ingresos nacionales, Rosas y los terratenientes porteños se oponían a perder el control exclusivo sobre las rentas del puerto y la Aduana. Facundo fue asesinado el 16 de febrero de 1835.

6) ¿En qué se diferenciaban los unitarios de los federales?

Los unitarios eran partidarios del control administrativo y político de todo el país por parte de un poder central. Los federales proponían el respeto a la autonomía política y económica de las provincias asociadas. El federalismo acepta un gobierno central pero moderado por el poder de cada provincia.

7) ¿Cuando se inició como periodista?

En 1836 regresó a San Juan y concretó un sueño: fundar un diario desde donde poder transmitir sus ideas. Así nació El Zonda. Parece que las críticas de Sarmiento fueron muchas y alcanzaron al gobierno sanjuanino, que lo persiguió hasta lograr que cerrara el periódico en 1840. Decidió volver a Chile, con una vocación clara: el periodismo y un interés obsesivo, la educación, en la que veía la solución a la mayoría de los males que asolaban a la América Latina de su época.

8) ¿Quién era el enemigo número uno para Sarmiento?

Juan Manuel de Rosas, que en 1829 había asumido la gobernación de Buenos Aires y tenía una enorme influencia a largo de todo el país. Rosas era uno de los estancieros más poderosos de la provincia. En 1835, la muerte de Juan Facundo Quiroga creó una difícil situación. Los estancieros porteños pensaron que hacía falta «mano dura» para controlar la situación y le otorgaron la suma del poder público. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, ejercerá el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo de la provincia y de las clases altas porteñas. Muchos intelectuales, entre ellos Sarmiento, decidieron abandonar el país y oponerse a Rosas desde el exilio. Así, Montevideo y Santiago de Chile se transformaron en focos de la oposición antirrosista.

9) ¿Qué hizo durante su exilio en Chile?

La estadía de Sarmiento se prolongará por casi once años, de 1840 a 1851. Serán años de mucha creatividad y actividad intelectual. Allí publicará en 1845 su obra más importante, Facundo, Civilización y Barbarie, y fundará dos periódicos, La Tribuna y La Crónica, desde donde atacará a Juan Manuel de Rosas.

Entre 1845 y 1848, el gobierno chileno, a través de su ministro Manuel Montt, lo envió a un largo viaje por el mundo, con el objetivo de estudiar y evaluar las nuevas corrientes pedagógicas. Visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Austria, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, EEUU, Canadá, Panamá y Cuba. Sus experiencias quedaron reflejadas en el libro Viajes por Europa, África y América.

El 19 de mayo de 1848, a poco de regresar a Chile se casó con la joven viuda sanjuanina Benita Martínez Pastoriza y adoptó a su hijo Dominguito.

10) ¿Qué participación tuvo en la caída de Rosas?

Cuando en 1851 el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, armó el Ejército Grande para derrocar a Rosas, Sarmiento sintió que el momento que había esperado durante veinte años había llegado. Se incorporó con el grado de teniente coronel y participó, el 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros. Derrotado Rosas, entró a Buenos Aires y se dio el gusto de instalarse por unas horas en el escritorio de Rosas, de donde habían salido miles de órdenes de captura, de opositores, varias de ellas contra el propio Sarmiento. Allí escribió el último parte del Ejército Grande.

Por fin la Constitución

Rosas había postergado sin fecha la sanción de una Constitución Nacional reclamada por todas las provincias. Era consciente de que ello hubiera significado nacionalizar la Aduana, el puerto y los recursos de Buenos Aires. Tras su derrota, ya no había excusas, había que organizar el país y Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe para mayo de 1853. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de estado, conocido como la Revolución del 11 de Septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedó por casi diez años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación del resto de las provincias con capital en Paraná. Poco después de estos hechos, Sarmiento se distanció de Urquiza y volvió a Chile.

11) ¿Qué entendía Sarmiento por civilización y barbarie?

Sarmiento subtituló su libro más importante, Facundo, con la frase que para él sintetizaba su pensamiento: civilización y barbarie. La civilización era para Sarmiento la expansión de las ciudades, el desarrollo de las comunicaciones, el progreso, la cultura europea, mientras que a la barbarie la situaba en el campo con sus costumbres atrasadas y las características de los gauchos y los indios, mezcladas con el atraso que nos venía dado por la tradición hispánica.

En una carta de la década le aconsejaba a Mitre: «no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes».

12) ¿Cuáles eran los temas que preocupaban a Sarmiento?

Básicamente dos: la educación y la política. En Facundo hace una notable descripción de la Argentina y de lo que para él eran sus males. Centra sus críticas en Rosas y los caudillos, símbolos para él del atraso. En Viajes (1849) difunde los avances y el progreso de los países que visita y que él quisiera ver en Argentina. Su modelo ideal es el sistema económico y social de los Estados Unidos y así lo expresa en Argirópolis (1850), donde expone un proyecto para crear los Estados Unidos del Sur, uniendo Argentina, Uruguay y Paraguay con una nueva capital en la Isla Martín García y propone fomentar la inmigración, la agricultura y la inversión de capitales extranjeros.

13) ¿Qué opinaba de la educación popular?

«Los pueblos se encaminan a la igualdad y al nivelamiento posible en la distribución de los goces que la sociedad debe asegurar a cada uno de sus miembros, para que la asociación no sea en ventaja exclusiva de algunos cuantos nacidos para la riqueza, los honores, la ilustración y las ventajas de la vida civilizada, en detrimento del mayor número condenado a permanecer siempre en la miseria, el embrutecimiento y el vicio.» 1

14) ¿Cuándo y por qué se instaló en Buenos Aires?

En 1856 el gobierno de Buenos Aires lo convocó para hacerse cargo del Departamento de Escuelas. Inmediatamente puso manos a la obra y ese primer año creó 36 nuevos colegios. Junto a su colaboradora, la educadora Juana Manso, escribió Anales de la Educación Común. En 1857 es electo senador provincial. Desde su nuevo puesto presentará innovadores proyectos, como el que permitió confiscar 100 leguas de campos a orillas del río Salado para entregárselos a agricultores que no tenían tierras. Así nació Chivilcoy. Fomentó la extensión de la línea ferroviaria y la creación de nuevas ciudades. En 1860 el gobernador Mitre lo nombró su ministro de Gobierno. Pero al no encontrar el apoyo necesario para sus proyectos, renunció a su cargo.

15) ¿Cuándo y dónde se inauguró el primer tren de la Argentina?

El 29 de agosto de 1857 se inauguró el Ferrocarril del Oeste, primer tren del país. Unía la Estación del Parque -hoy Plaza Libertad- y el actual barrio de Flores.

«No menos de treinta mil espectadores saludaban con aclamaciones, pañuelos y sombreros a la primera locomotora que, adornada con flores y banderas, corría a triunfar del desierto. En el centro de la plaza se alzaba el improvisado altar y el arzobispo Escalada bendecía a La porteñay La Argentina. Al pasar el tren sobre el elevado puente del 11 de Septiembre, un compadrito cruzó al galope debajo de aquel golpeándose la boca y dando vivas. Un gaucho viejo venía entrando con su tropa de ganado; desmontóse, e hincado sobre el pasto, se persignó al pasar la locomotora. (…) Al regresar en treinta minutos, cinco menos que en el viaje de ida, para recorrer los diez kilómetros, no faltaron episodios curiosos como el muchacho que por apuesta se tendió sobre la vía, pasando el tren sobre él; y el cacique Yanquetruz, que, al subir, buscaba dónde escondían al caballo.» 2

16) ¿Cómo fue su obra como gobernador?

Urquiza fue derrotado en Pavón por Bartolomé Mitre quien se convirtió en el presidente de una Argentina que volvía a estar unida. Esta unidad se hizo desde Buenos Aires y en su beneficio. Mitre nombró a Sarmiento gobernador de San Juan. A poco de asumir, impuso en toda la provincia la enseñanza primaria obligatoria y creó escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas, una de las más grandes del país para mil alumnos, el Colegio Nacional de San Juan, y la Escuela de Señoritas, para la formación de maestras.

Sarmiento se propuso cambiar su provincia. Lo modernizó todo, trazó el primer plano de la ciudad, caminos, calles, construyó nuevos edificios públicos, hospitales, fomentó la agricultura y la minería. Y como si fuera poco, volvió a una vieja pasión: editar su diario El Zonda.

17) ¿Qué responsabilidad tuvo en la muerte de El Chacho?

En 1863 el caudillo montonero Ángel Vicente Peñaloza, conocido como «El Chacho», intentó sublevar la zona de Cuyo contra la política centralista de Mitre. Sarmiento decretó el Estado de Sitio y dirigió la campaña que terminó con la vida del caudillo riojano. El ministro del interior de Mitre, Guillermo Rawson, pidió la renuncia de Sarmiento por decretar el Estado de Sitio, una facultad exclusiva del poder ejecutivo nacional. Así, en 1864, tras dos años de gestión, Sarmiento renunció a la gobernación.

«No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. (…) El derecho no rige sino con quienes lo respetan, los demás están fuera de la ley.» 3

18) ¿Qué misiones cumplió como diplomático?

Tras su renuncia como gobernador y para protegerlo de las críticas suscitadas por su actuación contra el Chacho, Mitre lo envió en 1864 a los EE.UU. como ministro plenipotenciario de la Argentina. Sarmiento llegó a Nueva York en mayo de 1865 y comenzará a frecuentar las universidades norteamericanas y será distinguido con los doctorados «Honoris Causa», por dos ellas: la de Michigan y la de Brown. Allí también vivirá un gran romance con su profesora de inglés, Ida Wilckersham. Su alegría se apagaría de pronto al enterarse de que Dominguito había muerto en la Guerra del Paraguay.

19) ¿Por qué se produjo la Guerra del Paraguay?

Los gobiernos argentinos y brasileños habían aislado al Paraguay. Su único aliado era el Partido Blanco en el poder en Uruguay. Ante el derrocamiento de los blancos uruguayos, el presidente paraguayo, Mariscal Francisco Solano López, solicitó permiso al presidente Mitre para pasar por Corrientes y auxiliar a sus aliados. Mitre, que había apoyado el golpe en Uruguay, le negó el permiso. Solano López pasó igual y esto fue considerado por Mitre como una declaración de guerra, a la que pronto se sumaron Brasil y los nuevos gobernantes uruguayos, formando la Triple Alianza. Detrás de la Alianza estaba el capital inglés interesado en destruir el modelo paraguayo y obtener algodón para sus fábricas textiles. La guerra destruyó al Paraguay quedó despoblado de hombres y despojándolo de más de la mitad de su territorio usurpado por el Imperio Brasileño.

20) ¿Quién era Dominguito?

Era el hijo adoptivo de Sarmiento. Había nacido en Chile en 1845. Su padre, Juan Castro Calvo, murió cuando él era un bebé. A los tres años, su madre, Benita Martínez Pastoriza, se casó con Sarmiento quien lo adoptó. Combatió en la Guerra del Paraguay como capitán del Ejército Argentino. Sarmiento lo quería muchísimo y tras la muerte de Dominguito, ocurrida en el combate de Curupaytí en septiembre de 1866, cuando tenía 21 años, cayó en una profunda depresión.

21) ¿Cuál era la situación del país cuando Sarmiento llegó a la presidencia?

Mientras Sarmiento estaba en Estados Unidos, en la Argentina un grupo de políticos lo postuló como candidato a presidente de la Nación. Las elecciones, que se realizaron en abril de 1868, le dieron el triunfo y emprendió el regreso para asumir la presidencia el 12 de octubre de ese año. Cuando llegó a la presidencia Sarmiento tenía 57 años y muchos proyectos por delante. Pero no las tendrá todas consigo. El Senado obstaculizará sus proyectos más progresistas. En la Cámara de Diputados, sobre 50 legisladores, 35 eran opositores. La prensa porteña, por su parte, lo hostilizará por su condición de provinciano. Recibió un país endeudado y con la Guerra del Paraguay en pleno desarrollo que se llevaba la mayoría del presupuesto.

22) ¿Cómo funcionaba el modelo agro-exportador?

La Argentina por aquel entonces exportaba materias primas (cereales, lana, carne y cuero) e importaba productos elaborados (muchas veces con nuestras lanas y carnes). Nuestro principal comprador y vendedor seguía siendo como en 1810 Inglaterra, que siempre tenía un saldo a su favor porque las manufacturas son siempre más caras que las materias primas. Además los países productores de manufacturas tienen dos ventajas fundamentales: 1) no dependen de la naturaleza para su producción (inundaciones, sequías, etc. no la afectan) 2) dan empleo a mucha más gente que los que producen materias primas, que ganando mejores sueldos, los gastan en esas mismas industrias, dentro del mercado interno.

23) ¿Qué datos de interés aportó el primer censo?

Para tener un diagnóstico claro del país que iba a gobernar, Sarmiento dispuso en 1869 que se realizara el primer censo nacional. El país tenía 1.836.490 de habitantes, de los cuales el 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires. Los analfabetos alcanzaban al 72 % de la población y el 75% de las familias vivía en la pobreza, en ranchos de barro y paja. Solamente el 1% de los argentinos había podido graduarse en alguna carrera universitaria.

24) ¿Cuál fue una de las mayores obsesiones de Sarmiento?

Las comunicaciones. Sarmiento sabía que en un país tan grande como la Argentina, el progreso dependía en gran parte de los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y canales fluviales. Había comprobado en los Estados Unidos que esa era la única manera de integrar a una Nación tan extensa y fomentar el desarrollo de su mercado interno apoyando el comercio entre las regiones. Logró durante su presidencia que se tendieran 5.000 kilómetros de cables telegráficos y en 1874, poco antes de dejar la presidencia pudo inaugurar la primera línea telegráfica con Europa. Modernizó el correo y extendió la red ferroviaria de 573 kilómetros en 1868 a 1331 en 1874.

25) ¿Por qué se lo recuerda como el gran maestro?

Por el gran impulso que le dio a la educación. Durante su presidencia fundó unas 800 escuelas en todo el país, la Facultad de Ciencias Exactas, el Observatorio Nacional de Córdoba y los institutos militares (Liceo Naval y Colegio Militar). Al terminar su presidencia 100.000 niños cursaban la escuela primaria.

26) ¿Qué hizo tras terminar su mandato presidencial?

Sarmiento terminó su mandato en 1874 y ya un año después ocupa el cargo de Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires mientras seguía ejerciendo el periodismo, ahora desde el diario La Tribuna. Poco después fue electo senador por San Juan.

En esa época vivía con su hermana, su hija y sus nietos en la calle Cuyo, actual Sarmiento 1251. En 1880 el electo presidente Roca lo nombró Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación. Desde allí continuó fundando escuelas por todas partes e impulsó la sanción de la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria, gradual y laica para todos los habitantes del país.

27) ¿Cómo fueron sus últimos momentos?

En 1888, a los 77 años, decidió mudarse al clima cálido del Paraguay. Desde allí le escribe a su amada, Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil: «Venga al Paraguay, venga que no sabe la Bella Durmiente lo que se pierde de su Príncipe Encantado. Venga y juntemos nuestros desencantos para ver sonreír la vida». Aurelia viajó al Paraguay, y lo acompañó durante esos meses, pero tuvo que viajar a Buenos Aires a principios de septiembre. Sarmiento murió el día 11 de ese mes de 1888. De acuerdo a su voluntad, su cuerpo fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y trasladado a Buenos Aires.

Fuente: El Historiador (Felipe Pigna). (11-09-22).