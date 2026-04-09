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Cuatro familias dorreguenses firmaron escrituras en La Plata

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Cuatro familias de Coronel Dorrego firmaron este miércoles las escrituras de sus lotes en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. La instancia forma parte del programa “Construcción municipal en terreno propio”.

En el acto estuvieron presentes el intendente Juan Carlos Chalde y las familias beneficiarias. A partir de esta firma, los adjudicatarios cuentan con la titularidad de los terrenos donde se proyecta la construcción de sus viviendas. El municipio prevé aportar materiales y mano de obra para la ejecución de las casas.

Según se informó, el programa se orienta a facilitar el acceso a la vivienda mediante la articulación entre el Estado local y los vecinos. En ese marco, en los últimos dos años se concretaron más de 40 viviendas bajo esta modalidad.

Una de las beneficiarias expresó su satisfacción por el avance del trámite y destacó la importancia de alcanzar la titularidad del terreno como paso previo a la construcción de su vivienda. (09-04-26).

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