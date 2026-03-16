Ramiro Gerk: “Este año tengo ganas de revertir lo que pasó y pelear arriba con Villa Mitre”

El delantero dorreguense Ramiro Gerk afronta una nueva temporada con Villa Mitre de Bahía Blanca en la Liga del Sur, con el objetivo de recuperar terreno tras un 2025 marcado por las lesiones y volver a ser protagonista.

En diálogo con el canal de Youtube Radio Deportiva, el atacante contó que la temporada pasada comenzó con muchas expectativas, tras haber sido promovido al plantel del Federal A y realizar una buena pretemporada. Sin embargo, una lesión frustró sus planes. “La había arrancado con mucha ilusión, había subido al plantel del Federal A y había tenido una buena pretemporada haciendo goles en amistosos. Pero me llegó una lesión que primero parecía pubalgia y después terminó siendo dos hernias, una inguinal y otra en el ombligo”, explicó.

Esa situación lo dejó fuera de gran parte del año competitivo. “No pude jugar gran parte del Apertura ni del Clausura, así que fue un año negativo en lo personal. Más que nada me dejó el aprendizaje de no bajar los brazos, porque nunca me había tocado una lesión tan duradera”, reconoció.

Tras un largo proceso de recuperación, “Rami” aseguró que hoy se encuentra plenamente recuperado y con buenas sensaciones en la pretemporada. “Tuve una buena recuperación, estuve mucho tiempo trabajando para volver de la mejor manera y por suerte eso ya quedó atrás. Esta pretemporada viene siendo bastante buena”, señaló.

Con esa base, Gerk apunta a recuperar protagonismo tanto en la Liga del Sur como en el plantel que compite en el Federal A. “Este año tengo ganas de dar un salto, de afianzarme y pelear ahí arriba con Villa Mitre”, afirmó.

El futbolista también se refirió a las diferencias entre la Liga del Sur y la Liga de Coronel Dorrego, donde dio sus primeros pasos en Independiente. “Más que nada cambia el ritmo. La intensidad es más alta y por ahí hay otra calidad de jugadores, aunque yo siempre creí que la Liga de Dorrego es muy buena y viene creciendo mucho”, destacó.

Sobre los objetivos del equipo para el torneo local, el delantero fue claro: “En el torneo local apuntamos todos los años a ser protagonistas y llegar lo más lejos posible. Sabemos que somos un plantel joven, pero mantenemos la base del año pasado y tenemos confianza”.

Finalmente, Gerk remarcó que su principal meta es seguir creciendo futbolísticamente. “El objetivo es tener un buen año en la liga y después tratar de dar un salto. Mientras tanto, hay que seguir entrenando y aprendiendo todos los días”, concluyó. (16-03-26).