San Martín fijó su postura en la Liga de Fútbol

El Club San Martín informó en sus redes sociales que este martes 17, el delegado y subdelegado de la entidad participaron de la reunión de la Liga de Fútbol, donde se trataron diversos temas vinculados a la organización del próximo certamen.

En primer término, y conforme a la postura institucional de la entidad, se solicitó no avanzar en votaciones hasta tanto se regularice la situación de los clubes provenientes de la Liga de Pringles. Al respecto, se resolvió otorgar un plazo de 15 días para que dichas instituciones presenten una nota formal solicitando su incorporación a la jurisdicción de Coronel Dorrego.

Ante esta situación, el club insistió en la necesidad de establecer un período de adecuación hasta que se normalice su afiliación y/o participación, en virtud de lo establecido en los artículos 6 y 31 del Estatuto Oficial de la Liga. Según se expresó, dichos artículos otorgan a los clubes afiliados el derecho de aceptar o rechazar el ingreso de nuevas instituciones mediante una Asamblea de Presidentes, instancia que no se ha llevado a cabo hasta el momento. Asimismo, se dejó asentado que la participación de los equipos de Pringles no fue tramitada por los medios estatutarios y formales correspondientes.

En segundo término, se procedió a votar el formato del torneo, específicamente si la cantidad de equipos clasificados sería de 16 o 12. Manteniendo su postura inicial, San Martín manifestó que no participaría de dicha votación hasta tanto se resolviera de manera definitiva la situación de los equipos de Pringles. No obstante, por mayoría se aprobó la opción de 12 equipos clasificados a una liguilla.

Posteriormente, se sometió a votación el sistema de disputa del certamen: formato Apertura y Clausura o ruedas con tabla acumulada anual para determinar los 12 clasificados. Considerando que se estaban definiendo aspectos centrales de la competencia y que la institución quedaba al margen de decisiones determinantes, se resolvió participar en las votaciones siguientes, dejando claramente establecida su posición: que el campeón del Torneo Apertura o Clausura obtenga un lugar en la liguilla y que, en caso de igualdad de puntos en los cruces, la definición se realice mediante tiros penales.

Finalmente, por mayoría de 6 votos contra 5, se aprobó el sistema de tabla acumulada anual y la denominada ventaja deportiva en la liguilla hasta la finalísima. Esta disposición establece que, en caso de empate en la serie de ida y vuelta, clasificará el equipo mejor ubicado en la tabla general.

Desde la institución se dejó constancia de que en todas las votaciones manifestó su disidencia, integrando el grupo de cinco clubes que quedaron en minoría frente a las decisiones adoptadas. Asimismo, se señaló que el Club Atlético Social y Deportivo San Martín continuará participando activamente en todos los ámbitos de diálogo institucional, con el objetivo de defender los derechos y los intereses de la entidad. (18-02-26).