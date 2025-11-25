La ciudad

La Municipalidad adquirirá una nueva motoniveladora a través de un leasing

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a suscribir un contrato de leasing con Provincia Leasing S.A para la adquisición de una motoniveladora destinada a la Dirección de Vialidad.

El cuerpo explicó que el leasing, en modalidad de locación con opción a compra, representa una alternativa eficiente y rápida para acceder a bienes de alto valor sin recurrir a procesos licitatorios largos y costosos, en virtud del Decreto Ley 6769/58.

La metodología permite a la Municipalidad seleccionar equipos que respondan específicamente a sus necesidades, mantener un parque automotor homogéneo y reducir los costos de mantenimiento y operación.

Según lo establecido en la ordenanza, la operación de leasing estará sujeta a condiciones financieras específicas. El monto a financiar será de hasta 330 millones de pesos, con 36 cánones mensuales, en un esquema de leasing financiero. La forma de pago será mediante débito automático de la cuenta corriente municipal, y la Municipalidad cede en garantía los recursos que le corresponden por coparticipación municipal de impuestos, según la Ley 10559 y sus modificaciones.

La Municipalidad renuncia expresamente a cualquier reserva o condición que pudiera permitirle rescindir unilateralmente los convenios de recaudación mientras existan obligaciones pendientes.

Para el Concejo, la nueva maquinaria será clave para mejorar la infraestructura vial y optimizar las tareas de mantenimiento y obras públicas. (25-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El intendente Juan Chalde felicitó al grupo “A puro Tango” por sus logros en una final nacional

Un estudio muestra altos niveles de arsénico en el agua en localidades de varias provincias

Bomberos no explotará más la playa de camiones y el Municipio llamará a licitación

Este martes se realizará la “Caminata para no callar”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior