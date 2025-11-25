La Municipalidad adquirirá una nueva motoniveladora a través de un leasing

El Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a suscribir un contrato de leasing con Provincia Leasing S.A para la adquisición de una motoniveladora destinada a la Dirección de Vialidad.

El cuerpo explicó que el leasing, en modalidad de locación con opción a compra, representa una alternativa eficiente y rápida para acceder a bienes de alto valor sin recurrir a procesos licitatorios largos y costosos, en virtud del Decreto Ley 6769/58.

La metodología permite a la Municipalidad seleccionar equipos que respondan específicamente a sus necesidades, mantener un parque automotor homogéneo y reducir los costos de mantenimiento y operación.

Según lo establecido en la ordenanza, la operación de leasing estará sujeta a condiciones financieras específicas. El monto a financiar será de hasta 330 millones de pesos, con 36 cánones mensuales, en un esquema de leasing financiero. La forma de pago será mediante débito automático de la cuenta corriente municipal, y la Municipalidad cede en garantía los recursos que le corresponden por coparticipación municipal de impuestos, según la Ley 10559 y sus modificaciones.

La Municipalidad renuncia expresamente a cualquier reserva o condición que pudiera permitirle rescindir unilateralmente los convenios de recaudación mientras existan obligaciones pendientes.

Para el Concejo, la nueva maquinaria será clave para mejorar la infraestructura vial y optimizar las tareas de mantenimiento y obras públicas. (25-11-25).