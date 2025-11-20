Gustavo Reyes, DT de Monte: “Terminamos con nueve jugadores del club en una semifinal”

El director técnico de Atlético Monte Hermoso, Gustavo Reyes, expresó una mezcla de orgullo y alivio luego del triunfo 3-0 frente al clásico rival Suteryh, resultado que otorgó el pasaje a la final de la liguilla. Según explicó, el equipo sabía que el desafío era complejo, aunque consideró que la localía en la revancha fue determinante. “Jugábamos en nuestra cancha y con nuestra gente y eso nos da un plus”, dijo.

Reyes destacó la respuesta del plantel pese a bajas sensibles en puestos clave. Subrayó la importancia del compromiso colectivo y valoró que, ante las críticas, los futbolistas formados en el club respondieron en un escenario decisivo. “Terminamos con nueve jugadores del club en un clásico, una semifinal, y entonces yo me lleno de orgullo por eso”, reflexionó.

El entrenador resaltó la respuesta de los juveniles y valoró el trabajo de las divisiones menores, que permite la constante formación de jugadores aptos para la competencia mayor.

Reyes valoró el desempeño Martín García, el arquero incorporado en este tramo de la temporada por la lesión de Rodrigo Papasidero. “No trajimos a cualquiera. Se trajo un jugador con mucha experiencia”, admitió- Además elogió a Valentín Fernández, arquero juvenil que aceptó la llegada de un refuerzo con profesionalismo absoluto y esfuerzo cotidiano. “Entrenó toda la semana como un animal, como se merece”, ponderó.

El DT afirmó que el triunfo fortalece el ánimo del plantel de cara a la definición contra SUPA. Frente a un rival “de mucha calidad”, el cuerpo técnico buscará recuperar jugadores y ajustar detalles con un único propósito: alcanzar el objetivo planteado desde el inicio del año. “Vamos paso por paso, ahora estamos en la final y vamos a enfrentar un grandísimo rival”, completó. (20-11-25).