Con la privatización de la Ruta 3, habría repavimentación y dos peajes en la zona (uno en Dorrego)

El gobierno nacional anunció que próximamente va a salir a licitación la privatización de varias rutas. Entre ellas, está incluido un tramo de 615 kilómetros de la N° 3 entre Ezeiza y Bahía.

La concesión sería de 20 a 30 años, sin aporte estatal.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que el trayecto será íntegramente repavimentado “con banquina y sin baches”.

Para recorrerlo, habrá que pasar por al menos dos cabinas de peaje, en Tres Arroyos y Coronel Dorrego, ambas con sistema de free flow (sin barreras, pero igual hay que pagar).

No obstante, no se descartan que haya algunos más. (Fuente Wips). (06-11-25).

