Ganaron los de arriba en el fútbol local

Se disputó esta tarde la 17ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Porteño 2 (Renzo Fernández y Luciano Papasidero)

Villa Rosa 1 (Enzo Correa)

Monte 3 (Agustín Rojas, Ramiro Ullmann y Franco Ortíz)

Progreso 0

San Martín 1 (Juan Garay)

Independiente 2 (Francisco Carrozi, arquero de San Martín, en contra; Facundo Schmidt)

Ferroviario 4 (Gianfranco Crisci -2-, Benjamín Fernández, Bruno Montero, de penal)

Suteryh 2 (Juan Acosta -2-)

SUPA 3 (Yago Sabanés, Lucas Irusta, Marcelo Erbín)

Ventana 0

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 40 puntos; Independiente, 34; Ferroviario y Porteño, 32; SUPA, 31; Villa Rosa, 20; San Martín, 17; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 9.

PRÓXIMA FECHA (18VA.): Villa Rosa vs. Ventana, Suteryh vs. SUPA, Independiente vs. Ferroviario, Progreso vs. San Martín y Porteño vs. Monte. (03-08-25).