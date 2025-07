Una dirigente de Tornquist fue agregada a una lista libertaria sin su consentimiento

Send an email

Si bien el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza cerró de buena manera para ambos espacios políticos, algunos dirigentes quedaron heridos y otros vivieron situaciones insólitas. Un caso se dio en Tornquist, donde una dirigente alzó la voz cuestionando su inclusión en una lista para competir en las próximas elecciones.

Se trata de María Rosa González, dirigente del PRO en Tornquist, quien denunció que La Libertad Avanza la incluyó en la lista de consejeros escolares sin su consentimiento. Para alertar a la población sobre esta situación, la dirigente se expresó a través de sus redes sociales y sentenció que “no solo constituye una falta de respeto hacia mi persona, sino también una vulneración grave del proceso electoral”.

A su vez, agregó que “quienes me conocen saben que no suelo expresarme públicamente de este modo, pero la situación actual me obliga a hacerlo”.

Por su parte, la dirigente amarilla sostuvo: “Mi nombre ha sido utilizado sin mi consentimiento para integrar una lista electoral del espacio La Libertad Avanza, como representante del PRO, lo cual no solo constituye una falta de respeto hacia mi persona, sino también una vulneración grave del proceso electoral”.

González aseguró que nunca presentó su aval o su autorización para estar incluida en la lista de La Libertad Avanza, que encabeza Blaz Saric como primer concejal y Marcelo Boye como primer consejero escolar.

La dirigente del PRO ocupa el segundo lugar como consejera, realizó la denuncia correspondiente y añadió: “Me enorgullezco de defender valores como la honestidad, la transparencia, el respeto y el trabajo en equipo, más allá de cualquier ideología o color partidario. Por eso, lamento profundamente que se haya distorsionado de este modo uno de los actos más representativos de nuestra vida en sociedad”.

Para ratificar la denuncia de González, el PRO Local lanzó un duro comunicado cuestionando la actitud del espacio libertario: “Para nuestra sorpresa, vemos que una integrante de nuestro equipo conforma la mencionada lista, la Sra. María Rosa González. Es imperioso aclarar que la Sra. González jamás dio su consentimiento para participar, no presentó ni la documentación requerida ni mucho menos firmó ninguna planilla”. (La Tecla). (22-07-25).