Por el Día del Padre, y con un clásico, la fecha del fútbol local se jugará este lunes

Con motivo de la celebración del Día del Padre, hoy domingo no habrá acción en el Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Aprovechando el feriado, la fecha número 12 se disputará este lunes 16, con el clásico barrial entre Villa Rosa y San Martín como plato fuerte de la programación.

LOS PARTIDOS: Villa Rosa vs. San Martín, Monte vs. Ferroviario, Porteño vs. SUPA, Progreso vs. Ventana e Independiente vs. Suteryh.

LA TABLA: SUPA, 23 puntos; Atlético e Independiente, 22; Porteño y Ferroviario, 19; San Martín, 15, Villa Rosa, 14; Suteryh, 9; Ventana, 5; Progreso, 3. (15-06-25).