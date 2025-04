Cuarto puesto para Dorrego en el campeonato provincial de newcom +50 zona sur

Este fin de semana, Tornquist se convirtió en el escenario del Campeonato Provincial de Newcom +50 Zona Sur, uno de los torneos más destacados de la región. El evento reunió a los 10 mejores equipos de la provincia, que se enfrentaron en dos zonas, clasificando a la instancia final los dos primeros de cada grupo.

El equipo de Coronel Dorrego, bajo la dirección de Guillermo Balbi, tuvo una destacada participación en el torneo, logrando un meritorio cuarto puesto en la competencia. A lo largo del evento, el equipo mostró un gran desempeño, con los siguientes resultados en sus partidos:

– Victoria vs. Los Colibríes de Sandungaray: 15-9, 15-3

– Victoria vs. Pedro Luro: 15-11, 15-12

– Victoria vs. Olavarría: 15-12, 15-8

– Derrota vs. Lamadrid: 15-9, 15-10

– Victoria vs. Entre Amigos: 15-9, 15-10

– Derrota en semifinales vs. Los Pulpos: 15-11, 15-10 (07-04-25).