(Entrevista en LA DORREGO) Diego Bertone: «Las cosas con Pinino Palacio quedaron bien claras y se lograron entender»

El presidente de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, Diego Bertone, admitió esta mañana por LA DORREGO que cometió un error cuando decidió reprogramar el partido entre Villa Rosa y SUPA para el miércoles 2 de abril.

Aclaró que el partido no se jugó este miércoles porque había un alerta meterológico para Bahía Blanca desde las 21 de ese día hasta las 21 del jueves.

«Por ahí lo que la gente no entendió es que nosotros tenemos un equipo de Bahía en competencia (SUPA)», que no viajar ese día hasta Coronel Dorrego por la advertencia climática.

«Me apresuré en reprogramarlo para el miércoles cuando en realidad los clubes podían hoy”, dijo.

Por otra parte, negó en forma contundente que tuviera animosidad con el Club Villa Rosa. Incluso, destacó que ayer a la tarde habló con su presidente, Rubén «Pinino» Palacio, con quioen «las cosas quedaron bien claras».

«La gente que me conoce sabe que no tengo nada con ningún club. Es más, creo que me llevo mejor con Ogue (Madariaga) y ‘Pinino’ que con dirigentes de otros clubes que estoy conociendo”, amplió.

Bertone también confirmó que mantuvo una conversación con Ogue Madariga y éste le dio la «gran idea» de formar una comisión de cancha que evalúe el estado de los campos de juego durante los días donde se jueguen los partidos.

Además, dijo que no lo sorprendió la dura nota que le envió Villa Rosa porque comprende que «en caliente o enojado pueden salir muchas cosas».

«Sí creo que tenemos que dialogar lo máximo posible antes de sacar una nota. Lo importante es que logramos llegar a un acuerdo”, añadió.

También dijo que en la reunión de anoche, la Liga recibió al director del Hospital Municipal, Julián del Valle, y a los ambulancieros Pablo Paglioni y Dorta, a quienes agredeció por su disposición para mejorar los accesos de ambulancias a los estadios y su atención a los deportistas.

28-03-25