Fútbol de Liga: algunos pases

Este domingo se pondrá en marcha el Torneo Oficial Roberto Tato Rochat, organizado por la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

Estos son algunos de los pases concretados esta semana:

⚫️ El marplatense Matías Izzi, campeón con Villa Rosa y ex San Martin, acaba de convertirse en nuevo refuerzo de Progreso de El Perdido.

Asimismo el verdinegro abrochó la llegada de los arqueros Emanuel Escudero y Franco Hurst; y del volante Marcelo Berth.

¿Llega Coria?

Según publicó Bola 8, el delantero Enrique «Kique» Coria también estaría a un paso de arribar en el equipo que dirige Juani Buffarini.

Joaquín Maiques y Tobías Ciros son las otras caras nuevas de Independiente.

El “Tigre”, campeón con Villa Rosa y con pasado en Ferroviario y Progreso, regresa a la institución luego de su paso en 2016.

Tobías Ciros es un delantero bahiense de 22 años y llega proveniente de Tiro Federal (también jugó en Pacífico).

Ambos se suman a Benjamín Masciale y Ezequiel Nanco.

⚪️ Maximiliano González y Jesús Godoy son nuevos refuerzos de Villa Rosa.

Facundo Arana, otro ex Progreso, continuará un año más vistiendo la casaca del albiverde.

¿OTROS REFUERZOS?

Arribaron los defensores Alan Gonzalez (ex Villa Mitre), Bruno Carrera (ex Monte); el volante Lautaro Abdala (ex San Francisco) y el delantero Giuliano González (ex Monte).

Por su parte, el colombiano Luis Flores llegó a San Martín procedente de Progreso. (Fuente y foto Bola 8). (21-03-25).