Marcos García, DT de las menores de Oriente: “Estoy agradecido de por vida (porque) me dio la oportunidad de tener una mejor calidad de vida”

Este es el resumen de la entrevista que Bola 8 le hizo a Marcos García, director técnico de las categorías menores del Oriente Fútbol Club y ayudante en primera división.

• “En 2008 me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama glomerulonefritis la cual me atacó los dos riñones y deterioró su funcionamiento”.

• “Los primeros días fueron muy difíciles, no sabía bien cómo iba a seguir todo y no quería asumir que mi vida iba a cambiar por completo. Fue justo en mi último año de secundaria”.

• “El tratamiento posterior fue con medicación hasta el 2017 que tuve que comenzar a hacer diálisis porque los riñones dejaron de funcionar. El año pasado una prima de mi vieja me donó su riñón y me realizaron un trasplante. Como la compatibilidad era baja tuve que hacer un tratamiento antes de la operación”.

• “En mi caso entre en lista de espera por protocolo porque me donó un familiar directo pero hay personas que esperan años…”.

• “Ya pasó un año de la operación y salió muy bien. Obviamente siempre teniendo los cuidados necesarios y mas con la pandemia que estamos pasando donde prácticamente no he salido de mi casa”.

• “Estoy agradecido de por vida, me dio la oportunidad de tener una mejor calidad de vida”.

• “Los Amestoy me ofrecieron estar con ellos, me dieron participación y me enseñaron muchísimo. También el profe Darío González y el doctor Mirabelli que eran parte del cuerpo técnico”.

• “Siempre conté con el apoyo de los dirigentes en especial Adrian Fischbach, Diego Bertone, Sebastián San Vicente y Claudia Cardozo que siempre me apoyaron y confiaron en mí”.

• “Soy un apasionado del fútbol, hace poco arranqué a hacer el curso. Sería algo muy lindo dirigir una primera de Oriente pero no lo imagino en un futuro cercano. Me gusta trabajar en juveniles”.

• “Siempre trato de hablar con los chicos, saber cómo se sienten si les pasa algo o no les gusta algo. Se hace difícil al momento de exigir cumplimiento y responsabilidad con ciertas cosas pero se entiendo porque son chicos”.

• “Yo creo que en Oriente se sintieron los casi 20 años que no hubo fútbol de primera. Costó adaptarse a lo que es la liga pero creo que año a año se va mejorando”.

• “Nunca estuvimos confiados, sabíamos que la liga es muy dura y en los mano a mano cualquiera le puede ganar a cualquiera. La ilusión siempre está, si te dijera que nunca creímos en salir campeones te mentiría pero creo que en un futuro cercano se va a lograr”.