No autorizarán la pesca deportiva y el impulsor del proyecto aseguró que le “pasaron factura” por “sus cruces con el gobierno radical”

Luciano Botta fue el impulsor del proyecto para que se permitiera la pesca deportiva en nuestro distrito en el marco de la pandemia de Covid 19 (cliquear acá) y en Facebook aseguró que la iniciativa fue rechazada por sus ideas políticas.

“No iba a poner nada, pero si no lo hago no sé si voy a poder dormir!!”, escribió anoche.

“Así y todo no creo (que) lo pueda hacer porque la bronca y desilusión que tengo no se me va a pasar así nomas!!! Quise manejar este proyecto de la pesca lo más claro posible, sin mezclar los tantos por intermedio de la política”, añadió.

“Como todos saben, debo ser el tipo más peronista que hay en Dorrego!! y más de una vez les he salido al cruce criticando cosas que me han parecido erradas acá, en Dorrego, al gobierno radical. Y esos cruces hoy me pasaron factura. Y me la banco!!! Pero el resto de las personas que se ilusionaron y confiaron no tenían la culpa!!!”, mencionó.

“La vida tiene revancha y la voy a tener!! El jueves, en plena sesión del HCD, siendo aproximadamente las 14,15, un miembro del radicalismo que no me quiere (aclaro que no meto a todos en la misma bolsa) en la calle andaba diciendo ‘se lo mandan para atrás al proyecto!! Sabés bien que no lo quieren!!!’ Plena sesión!! podría haber esperado a que terminara!!!”, cuestionó.

Luego, agregó: “Pero eso no me duele tanto como lo de hoy (por ayer viernes): me llamaron de la muni para ir a buscar por mesa de entrada el resultado del proyecto el resultado fue el esperado tal vez en un 80%, pero no de esa forma!! me aplicaron el artículo 10 del decreto presidencial de la Nación donde dice que están prohibidas las actividades al aire libre. Para simplificar: me dio bronca y risa!! El o la que me aplicó tal artículo no se debe haber enterado que en 8/9 lugares se abrió la pesca!! Creo que merecíamos una excusa mejor y por lo menos firmada por el Sr intendente y no por la secretaria de Gobierno y Hacienda”, completó Botta.