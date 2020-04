“La gente no nos eligió para que donemos el 20% de nuestro sueldo”, dijo Dichiara

Desde el inicio de la cuarentena se ha instalado la polémica sobre la donación de un porcentaje del sueldo de la clase política para paliar la crisis socioeconómica que genera el aislamiento preventivo y obligatorio.

Al respecto se manifestó Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso y aseguró en una entrevista en Radio Atlántica que “la gente no nos eligió para que donemos el 20% de nuestro sueldo, la gente nos eligió para que estemos al frente de todos los problemas, como en este caso”.

En tal sentido, el jefe comunal de la localidad balnearia indicó que percibe 180 mil pesos por mes y, de donar el 20% de su salario, cedería cerca de 36 mil pesos, no obstante, aseguró que no sería suficiente ya que se gastan alrededor de 750 mil pesos diarios en acción social.

En el marco de un momento en donde la clase política se ve apuntada y fuertemente criticada por diferentes sectores de la sociedad, Dichciara aseveró: “Reivindico la política, estoy orgulloso de ser político”.

“Trabajé toda la vida de esto y no le voy a regalar mi plata a nadie, porque no tengo precio yo”, lanzó el intendente de Monte Hermoso, y añadió, “180 lucas por mes es poco lo que estoy cobrando y no voy a donar nada de mi sueldo”.

Consultado sobre si dejará donar parte de sus haberes a los concejales oficialsitas, el jefe comunal señaló que no los va a dejar. (Telefé Bahía).