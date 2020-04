Sergio Hernández cuenta por qué no dirigirá en Tokio si le llega una oferta de Europa y cómo Scola le anticipó el caos de la pandemia

-Sí, fue así. Y con Luis no es la primera vez que me pasa. Un año antes de China, me dijo que teníamos que empezar a pensar en una semifinal mundial y me lo fundamentó. Yo no lo quise decir, pero terminó siendo así. Y ahora pasó algo similar. Fui a España a fin de febrero, cuando el virus era una cosa que les pasaba a los chinos. Cuando estoy allá, la pandemia inicia en Italia y ahí decido no ir, aunque ya tenía el pasaje. Vi varios partidos en España y me junté con los argentinos. Ya había 1000 contagiados, pero en el país se hablaba poco y nada. Los lugares públicos estaban llenos. Incluso el 9 de marzo yo estaba comiendo en un restaurante, cuando me llama Luis. Me pregunta cómo me había ido, si ya me había reunido con todos. Le dije que sí y me tira “entonces, andate ya a Argentina”. Yo le pregunto por qué. “Acá está todo normal, estoy comiendo en una terracita, está lleno de gente, esto no avanza”. Y él me responde, sin dudar. “Hoy no pasa nada, pero va a pasar. Hace una semana estábamos igual y mirá ahora… En pocos días se pudre todo. La ACB se va a parar, la Euroliga también”, me asegura. Me parecía un delirio, pero como es Luis, llamé a la agencia y cambié el pasaje del 14 para el 10. Ese 10 al mediodía me junté a comer con los chicos del Real y ya me dijeron que le estaban haciendo estudios a Thompkins por fiebre. Cuando llegué al país ya se sabía que era positivo… Si hubiese esperado al 14, no sé si volvía. O si no me contagiaba. Así es Luis, increíble en todo sentido.