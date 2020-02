Liberan a Tablado, otra muerte por dengue y paritarias docentes: las 7 noticias para empezar el día

Segunda muerte por dengue en la provincia de Buenos Aires

Una mujer de 69 años murió en el partido bonaerense de Lomas de Zamora luego de haberse contagiado de dengue durante un viaje a Paraguay. Se trata de la segunda muerte por la enfermedad que transmite el mosquito aedes aegypti: la semana pasada un hombre falleció en Avellaneda tras varios días internado.

En la primera consulta la mujer había sido mal diagnosticada, con una faringitis. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que la víctima padecía dolores abdominales y fiebre. El miércoles fue internada en el Hospital Penna y murió ayer por la noche.

El oficialismo aprobó la reforma a las jubilaciones de privilegio y la oposición irá a la Justicia

La Cámara de diputados le dio media sanción al proyecto de reforma de jubilaciones de privilegio de los jueces y diplomáticos, con 128 votos a favor y dos abstenciones, en medio de un fuerte cruce con la oposición, que rechazó dar quórum y se retiró del recinto una vez iniciada la sesión y denunció la presencia de Daniel Scioli, aún diputado pero con el pliego del Senado aprobado para asumir como embajador en Brasil.

El bloque de Juntos por el Cambio anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia, casi con final anticipado, al tratarse de una ley que justamente generó un amplio rechazo entre jueces y fiscales. “Scioli no es más diputado, sino embajador y no ha renunciado al cargo. No podemos tolerar este atropello”, se quejó el diputado Mario Negri.

En Rosario, Alberto reclamó a la Justicia que trabaje más para combatir al narcotráfico

El presidente Alberto Fernández sostuvo que Rosario “es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace”, y remarcó: “Estoy para solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado. Vamos a dar las batallas que haya que dar porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos”.

Durante el acto de conmemoración por los 208 años del primer enarbolamiento de la bandera, Fernández reclamó a los rosarinos y los santafesinos que el 20 de junio, Día de la Bandera, “salgan a la calle y demostremos al crimen organizado que somos muchos más los que no les tenemos miedo y de una vez por todas, por todas las víctimas, hagámonos cargo de cambiar lo que hay que cambiar”.

Durante una cumbre de Juntos por el Cambio, Vidal pidió “darle tiempo” a Kicillof

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que Juntos por el Cambio no está para “hacer obstruccionismo”, aunque sí para marcar diferencias en la Legislatura bonaerense, al tiempo que pidió “darle tiempo” al gobierno que inicia en la provincia de Buenos Aires. Durante un encuentro con dirigentes bonaerenses en la ciudad de San Nicolás, sostuvo que es una etapa para “respetar la voluntad popular”.

“Analizaremos caso por caso, acompañando lo que estamos de acuerdo y marcando nuestras diferencias cuando no”, expresó Vidal. “Opinamos o criticamos con altura, respeto y propuestas, nosotros no descalificamos a las personas”, remarcó la ex gobernadora bonaerense.

Docentes porteños acordaron paritarias y resta definir qué pasará en la Provincia

El Gobierno porteño y los sindicatos docentes alcanzaron un acuerdo y el salario inicial aumentará a $32.800 para la jornada simple a partir de marzo; y se incrementará a $35.000 a partir de julio. De este modo, las clases comenzarían con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof ofreció elevar el salario básico de grado de $11.821 a $12.767, por lo que el sueldo inicial para un docente sin antigüedad pasaría a ser de $29.000 en marzo y $31.059 a partir de junio. Además, el Ejecutivo bonaerense contempló una cláusula de garantía para renegociar en caso de incrementos inflacionarios. Los sindicatos definirían en las próximas horas si aceptan o rechazan la propuesta.

El papá de Carolina Aló pidió una perimetral contra el femicida de su hija que hoy sale en libertad

Edgardo Aló, padre de la adolescente asesinada de 113 puñaladas en 1996, solicitó a la Justicia una restricción perimetral para Fabián Tablado, el femicida que este viernes recupera la libertad luego de 24 años en prisión. Es para evitar que se acerque a él o a otros miembros de la familia, por temor a represalias.

Tablado recuperará hoy la libertad. Tampoco podría acercarse a una ex pareja que conoció en la cárcel y que lo denunció años atrás. “La salida del condenado pone en alerta al conjunto de la sociedad, no sólo a quienes somos víctimas”, señaló el papá de Carolina en el pedido judicial.

El Gobierno posterga el anuncio sobre retenciones tras el encuentro con la Mesa de Enlace

Ayer el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se reunió con representantes de la Mesa de Enlace para analizar cómo sería la suba de las retenciones a la soja y de qué forma impactaría en economías regionales. Sin embargo, aún no hubo un anuncio formal respecto a los impuestos que se deberán tributar y que se especula que serán incrementados tres puntos.

De todos modos, la suba sólo sería para el complejo sojero, y que podría haber una reducción de la alícuota en otras producciones. Federación Agraria reclama por la segmentación.

FUENTE Y CRÉDITO: BIGBANG NEWS