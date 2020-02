Kicillof suspende el pago de la paritaria docente, el FGS cayó un 15% por el reperfilamiento de Macri y operan a Gallardo: las 7 noticias que tenés que saber

Guzmán quiere renegociar el acuerdo con el Club de París

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó, en el encuentro sobre finanzas en el que participa en la ciudad de el Vaticano, que buscará renegociar el acuerdo que firmó el ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el Club de Paris. “La Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda desde 2020 a 2021 con el Club de París y eso no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Kicillof en 2014 negoció que de la deuda original de US$5000 millones que estaba en default, el país pagaría US$9600 millones, entre capital, intereses y punitorios, en un plazo de cinco años. La negociación no incluyó ninguna quita e incluso se acordaron pagar los punitorios, algo que suele quedar excluido.

Kicillof posterga el pago de la paritaria a los docentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer que postergará el pago de la paritaria docente que correspondía a marzo debido “a la situación financiera sumamente compleja de la provincia”. Esa suma, que la provincia se comprometió a pagar en marzo, corresponde a la aplicación de la cláusula gatillo sobre el aguinaldo -no el salario- de diciembre.

Los gremios salieron al ruedo con un comunicado. El Frente de Unidad Docente bonaerense respondió que ya se encuentra “realizando el correspondiente reclamo”. Por su parte, Roberto Baradel, titular del Suteba, señaló que su gremio “demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”.

Por el reperfilamiento de Lacunza, el FGS perdió casi un 15% de su valor en el tercer trimestre de 2019

Luego de varios meses de retraso, la ANSES publicó el informe correspondiente al tercer trimestre de 2019 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el que se detalló que, como consecuencia del reperfilamiento de las letras en pesos que realizó el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ese fondo de inversión perdió casi un 15% de su valor.

En concreto, la caída en términos reales del FGS fue del 14,2%. Pero no sólo eso; si se tiene en cuenta la inflación acumulada punta a punta de septiembre a septiembre el FGS se contrajo un 23,7% en términos nominales.

En el marco de ese panorama la Ley de Emergencia Económica habilitó al Gobierno a aumentar de 50% a 70% la cantidad de títulos públicos que puede tener el FGS.

Alberto Fernández confirmó que enviará el proyecto de legalización del aborto

El presidente Alberto Fernández adelantó ayer, en el medio de un encuentro de preguntas y respuestas con egresados del Instituto de Estudios Políticos de París, que enviará el proyecto de legalización del aborto al Congreso. En las próximas semanas enviaré al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público”, manifestó.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto”, agregó.