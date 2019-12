Un día como hoy

30 DE DICIEMBRE

Acontecimientos:

1419: en La Rochelle (Francia), las tropas de Castilla vencen a los ingleses.

1530: de Panamá sale el tercer viaje de la expedición conquistadora, integrada por 180 españoles.

1696: en los cielos de Guápulo (Ecuador) aparece la «Virgen de la Nube».

1831: en el Teatro del Príncipe de Madrid (España), Manuel Bretón de los Herreros estrena Marcela o ¿cuál de los tres?.

1833: en España, el ministro Javier de Burgos establece la división del país en 49 provincias.

1844: Filipinas se adapta al calendario gregoriano, por lo que mañana no será el martes 31 de diciembre sino el miércoles 1 de enero de 1845.

1850: en España, Juan Donoso Cortés denuncia la corrupción administrativa, lo que causa la dimisión de Ramón María Narváez y el nombramiento de Juan Bravo Murillo como presidente del Consejo de Ministros.

1855: a París regresa el ejército francés de la guerra de Crimea.

1862: en el cabo Hatteras (Estados Unidos), se hunde el buque USS Monitor.

1874: en España se constituye un gobierno provisional bajo la dirección de Cánovas del Castillo tras el golpe de estado de Martínez Campos.

1885: en España, María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, jura como regente en el Congreso la Constitución.

1896: en Manila (Filipinas), un escuadrón de fusilamiento ejecuta al patriota José Rizal.

1902: el Gobierno español envía navíos de guerra a Tánger, que se mantienen preparados para invadir Marruecos, lo que más tarde supondrá el inicio de la Guerra del Rif.

1903: en Chicago (Estados Unidos) mueren 590 personas en el incendio del Iroquois Theater.

1905: en Caldwell (Idaho) el ex gobernador Frank Steunenberg es asesinado cerca de su hogar.

1916: En San Petesburgo asesinan al monje ruso Grigori Rasputín

1918: en Alemania se funda el Partido Comunista de Alemania.

1919: en Londres (RU), el bar Lincoln’s Inn admite por primera vez a una estudiante mujer como parroquiana.

1922: en Moscú, el Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión Soviética (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1927: en Zaragoza (España) se inaugura el teléfono automático.

1927: en Santiago de Chile se funda la comuna de Conchalí.

1927: en Tokio (Japón) se inaugura la línea Ginza Line, el primer metro de Asia.

1928: en Vigo, España, se inaugura el Estadio Municipal de Balaídos.

1930: en España Berenguer anuncia elecciones para el 19 de marzo de 1931.

1936: en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers comienza su primera huelga.

1937: en Egipto, el rey Faruk cesa al wafdista Nahhas Bajá y llama al jefe de la minoría parlamentaria, Mahmound Bajá, para que forme un nuevo Gobierno.

1941: en la India Majatma Gandhi dimite de la presidencia del Partido del Congreso Nacional Indio.

1947: en Rumanía, los comunistas obligan a abdicar al rey Miguel I.

1948: en el New Century Theatre, de Nueva York (Estados Unidos), se estrena el musical de Broadway Kiss me, Kate, de Cole Porter. Realizará 1077 presentaciones y será el primer show que ganará un premio Tony.

1953: en Estados Unidos, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor color NTSC (1175 dólares cada uno, que equivalen a 11 175 dólares de 2019).

1954: en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución ―que estaba «prohibida» desde la Década Infame― y crea el Sindicato de Meretrices.

1960: en la ciudad de Chilpancingo (México), alrededor de 20 personas mueren asesinadas y un centenar resultan heridas después de que el ejército mexicano, bajo órdenes del Gobierno del estado de Guerrero, abriera fuego contra estudiantes en huelga.

1965: en Filipinas, Ferdinand Marcos asume como presidente.

1972: en el marco de la guerra de Vietnam, Estados Unidos deja de bombardear poblados civiles en Vietnam del Norte.

1977: en Glenwood Springs (Colorado), Ted Bundy se escapa de su celda por segunda vez.

1980: en Uruguay, se inicia en Montevideo la Copa de Oro de Campeones Mundiales, mejor conocida como Mundialito.

1982: en Perú se implanta el estado de emergencia en 7 provincias, al desoír la organización Sendero Luminoso el ultimátum del Gobierno.

1983: a 60 km de San Salvador (El Salvador), la guerrilla ocupa el principal cuartel del norte del país.

1988: en Yugoslavia, Branco Mikulic abandona su cargo de Jefe de Gobierno tras acusar a los entes autónomos de impedir el desarrollo de su política antiinflacionista.

1989: en Polonia, el Parlamento aprueba el cambio de sistema político y económico y concluye la reforma constitucional.

1992: en España entra en vigor la Ley Orgánica por la que se ratifica el Tratado de Maastricht.

1993: Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo.

1993: Israel y la Santa Sede establecen relaciones diplomáticas.

1995: en Altnaharra (Scottish Highlands) se registra la temperatura más baja de la historia del Reino Unido, con 27,2 °C bajo cero. Los dos récord anteriores eran Braemar (Aberdeenshire) el 11 de febrero de 1895 y el 10 de enero de 1982.

1996: en el Estado indio de Assam, los separatistas bodos bombardean un tren de pasajeros y matan a 26 personas.

1996: en Israel, los cortes de presupuestos ordenados por Benjamín Netanyahu disparan la huelga de 250.000 trabajadores.

1997: en Rumanía, Miguel I anuncia su vuelta a Bucarest después de cincuenta años de exilio.

1997: en Argelia sucede el peor incidente de la historia de la insurgencia, las masacres de Wilaya de Relizane: 400 personas son asesinadas en cuatro aldeas.1​

1999: en Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva constitución de la nación, naciendo así, la quinta república.

2000: en Metro Manila (Filipinas) suceden los Bombardeos del Día de Rizal: en el transcurso de pocas horas explotan varias bombas, que matan a 22 e hieren a más de un centenar de personas.

2004: en Buenos Aires (Argentina) se incendia la discoteca República Cromañón: 194 muertos y más de 1432 heridos.

2004: en España, el Parlamento Vasco aprueba el Plan Ibarretxe, que establece un nuevo estatuto político para el País Vasco.

2006: en Bagdad (Irak), Saddam Husein es ejecutado en la horca.

2006: en España, la banda terrorista ETA hace estallar un potente coche bomba en el aparcamiento de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, interrumpiendo de hecho el alto al fuego iniciado el 24 de marzo. La explosión mata a dos personas de nacionalidad ecuatoriana.

2009: Los fans del Cine de la India que se encuentran en Latinoamérica y España declaran el 30 de diciembre como el Día Internacional del Cine Indio.

2009: en Irán el pueblo toma las calles del país para repudiar los actos violentos protagonizados por grupos el 27 de diciembre y manifestar su apoyo a la República Islámica y al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

2011: Samoa suprime el día del calendario, de manera que pueda adelantar 24 husos horarios, pasando de UTC-11 a UTC+13

Nacimientos:

39: Tito, emperador romano (f. 81).

1642: Vincenzo da Filicaja, poeta italiano (f. 1707).

1673: Ahmed III, sultán otomano (f. 1736).

1724: Louis Jean François Lagrénée, pintor francés (f. 1805).

1819: Theodor Fontane, escritor alemán (f. 1898).

1837: Marie Lipsius La Mara, historiadora de la música y escritora alemana (f. 1927).

1838: Émile Loubet, político francés (f. 1929).

1843: Gervasio Méndez, escritor y militar argentino (f. 1897).

1853: André Messager, compositor y director de orquesta francés (f. 1929).

1873: Al Smith, político estadounidense (f. 1944).

1865: Rudyard Kipling, escritor británico, Premio Nobel de Literatura en 1907 (f. 1936).

1867: Simon Guggenheim, filántropo e industrial estadounidense (f. 1941).

1878: William Aberhart, político canadiense (f. 1943).

1878: Federico Enrique Bruno Christmann, médico argentino (f. 1987).

1879: Ramana Maharshi, religioso indio hinduista (f. 1950).

1882: Ángel Roffo, médico argentino (f. 1947).

1884: Hideki Tōjō, general y primer ministro japonés (f. 1948).

1890: Adolfo Ruiz Cortines, presidente mexicano entre 1952 y 1958 (f. 1973).

1895: José Bergamín, escritor español (f. 1983).

1898: Umm Kalzum, cantante egipcia (f. 1975).

1901: Manuel Fleitas Solich, futbolista y entrenador paraguayo (f. 1984).

1906: Carol Reed, cineasta británica (f. 1976).

1909: Jaime Lazcano, futbolista español (f. 1983).

1910: Paul Bowles, escritor, compositor y viajero estadounidense (f. 1999).

1911: Rafael Calvo, actor español (f. 1988).

1911: Jeanette Nolan, actriz estadounidense (f. 1998).

1914: Jo Van Fleet, actriz estadounidense (f. 1996).

1918: William Eugene Smith, fotógrafo estadounidense (f. 1978).

1918: Francisco Aura Boronat, activista y divulgador español (f. 2018).

1920: Jack Lord, actor estadounidense (f. 1998).

1922: René Benavides, empresario y político chileno (f. 2009).

1923: Sara Lidman, escritora sueca (f. 2004).

1923: Haydée Santamaría, guerrillera y política cubana (f. 1980).

1925: Margarita Aguirre, escritora y crítica chilena, amiga y biógrafa de Pablo Neruda (f. 2003).

1928: Bo Diddley, músico estadounidense (f. 2008).

1930: Tu Youyou, científica china.

1934: John Bahcall, astrofísico estadounidense (f. 2005).

1934: Joseph Bologna, actor estadounidense (f. 2017).

1934: Del Shannon, cantante estadounidense (f. 1990).

1935: Omar Bongo, presidente gabonés (f. 2009).

1935: Sandy Koufax, beisbolista estadounidense.

1937: Gordon Banks, futbolista británico (f. 2019).

1937: Luciano Lutring, criminal italiano (f. 2013).

1937: Raquel Olmedo, actriz mexicana de origen cubano.

1939: Fernando Ledesma, político español.

1940: Sergio Bitar, ingeniero chileno.

1942: Vladímir Bukovski, disidente y escritor soviético (f. 2019).

1942: Guy Edwards, piloto británico de Fórmula 1.

1942: Michael Nesmith, músico estadounidense, de la banda The Monkees.

1942: Fred Ward, actor estadounidense.

1942: Aníbal Ruiz, futbolista y entrenador de fútbol uruguayo (f. 2017).

1943: Gösta Winbergh, tenor sueco (f. 2002).

1945: Davy Jones, actor y cantante británico, de la banda The Monkees (f. 2012).

1945: Lloyd Kaufman, cineasta estadounidense.

1945: Enrique Borja, futbolista mexicano.

1946: Marc Forné Molné, político y abogado andorrano.

1946: Patti Smith, cantante estadounidense.

1946: Berti Vogts, futbolista alemán.

1947: Jeff Lynne, músico británico, de la banda Electric Light Orchestra.

1947: Teresa Parodi, cantante argentina.

1948: Randy Schekman, biólogo celular estadounidense, premio nobel de medicina en 2013.

1949: Pablo Brichta, actor argentino.

1949: Sabin Intxaurraga, político nacionalista vasco (f. 2010).

1952: June Anderson, soprano estadounidense.

1952: Jesús Ferrero, escritor español.

1953: Bill Kazmaier, levantador de pesas estadounidense.

1956: Suzy Bogguss, cantante estadounidense.

1959: Tracey Ullman, actriz y cantante británica.

1961: Douglas Coupland, escritor canadiense.

1961: Sean Hannity, locutor de radio anglo-estadounidense.

1961: Ben Johnson, atleta canadiense.

1962: Donato Gama da Silva, futbolista brasileño.

1963: Mike Pompeo, político y empresario estadounidense.

1965: Heidi Fleiss, madame hollywoodense.

1965: Rubén López, trompetista argentino de origen uruguayo.

1966: Bennett Miller, cineasta estadounidense.

1967: Débora Pérez Volpin, periodista argentina.

1968: Sabir Bhatia, informático indio, fundador del correo electrónico Hotmail en 1996.

1969: Jason “Jay” Kay, cantante británico, de la banda Jamiroquai.

1969: Byron McMackin, baterista estadounidense, de la banda Pennywise.

1969: Meredith Monroe, actriz estadounidense.

1973: Jason Behr, actor estadounidense.

1973: Ato Boldon, atleta trinitario.

1973: Nacho Vidal, actor porno español.

1974: María Esteve, actriz española.

1974: Johanna Sällström, actriz sueca (f. 2007).

1975: Scott Chipperfield, futbolista australiano.

1975: Tiger Woods, golfista estadounidense.

1976: Rui Torres, conductor mexicano de televisión, del programa Art Attack (f. 2008).4​

1976: A.J. Pierzynski, beisbolista estadounidense.

1977: Laila Ali, boxeadora estadounidense.

1978: Alonso Filomeno Mayo, director de cine peruano.

1978: Zbigniew Robert Prominski, baterista polaco, de la banda Behemoth.

1978: Tyrese Gibson, cantante y actor estadounidense.

1979: Flávio Amado, futbolista angoleño.

1979: Hernán Boyero, futbolista argentino.

1979: Boubacar Barry, futbolista marfileño.

1980: Eliza Dushku, actriz estadounidense.

1980: Didier Ilunga Mbenga, baloncestista congoleño-belga.

1981: Cédric Carrasso, futbolista francés.

1981: Ali Al Habsi, futbolista omaní.

1981: María José Illanes, actriz, modelo y músico chilena de teatro y televisión

1981: Haley Paige, actriz porno estadounidense (f. 2007).

1982: Kristin Kreuk, actriz canadiense.

1983: Yussif Chibsah, futbolista ghanés.

1984: LeBron James, baloncestista estadounidense.

1986: Marcelo Díaz Rojas, futbolista chileno.

1986: Ellie Goulding, cantante británica.

1986: Caity Lotz, actriz estadounidense.

1986: Domenico Criscito, futbolista italiano.

1986: Gianni Zuiverloon, futbolista neerlandés.

1988: Mariano Werner, piloto de automovilismo argentino.

1989: Ryan Sheckler, skater estadounidense.

1992: Gerardo Cruz, panadero y activista costarricense (f. 2015).

1992: Desiree van Lunteren, futbolista neerlandesa.

1992: Mario Ramiro Perea, Waterpolista de la liga eslovaca (Clika Team).

1995: V, cantante, mc, bailarín, actor y modelo surcoreano, de la banda BTS.

1995: Joshua Hong, integrante de la banda Seventeen (grupo musical surcoreano).

1999: Jean-Clair Todibo, futbolista franco-guyanés.

Fallecimientos:

274: Félix I, papa católico entre 269 y 274 (n. ¿?).

702: Égica, rey visigodo (n. ¿?).

1525: Jacob Fugger, banquero y comerciante alemán (n. 1459).

1639: Fernando de Valdés y Llano, obispo español (n. 1575).

1644: Jean Baptiste van Helmont, físico y químico belga (n. 1580).

1662: Fernando Carlos de Habsburgo-Médicis, aristócrata austriaco (n. 1628).

1797: Juan de Ayala, marino español (n. 1745).

1808: José Moñino, político español (n. 1728).

1837: Francisco Estruch y Martí, Pavorde, catedrático de cánones, (n. 1762).

1870: Juan Prim, militar y político español (n. 1814).

1879: Jean Baptiste Boisduval, botánico y médico francés (n. 1799).

1879: Adelardo López de Ayala, escritor y político español (n. 1828).

1890: Francisca Carrasco Jiménez, campesina y militar costarricense (n. 1816).

1893: Samuel White Baker, explorador británico (n. 1821).

1896: José Rizal, héroe nacional filipino (n. 1861).

1899: James Paget, cirujano y patólogo británico (n. 1814).

1916: Grigori Rasputín, místico y cortesano ruso (n. 1869).

1922: José Ortega Munilla, escritor y periodista español (n. 1856).

1920: Juan F. Muñoz y Pabón, escritor y religioso español (n. 1866).

1933: José Ramón Mélida, arqueólogo español (n. 1856).

1941: El Lissitzky, artista ruso (n. 1890).

1944: Romain Rolland, escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1915 (n. 1866).

1958: Francisco Regalado Rodríguez, militar español (n. 1881).

1961: José Royo Gómez, geólogo español (n. 1895).

1963: Joaquín Benjumea, político español (n. 1878).

1968: Trygve Lie, primer secretario general de la ONU (n. 1896).

1970: Sonny Liston, boxeador estadounidense (n. 1932).

1973: D. E. Stevenson, novelista escocesa (n. 1892).

1978: Arturo Pacheco Altamirano, pintor chileno (n. 1905).

1979: Richard Rodgers, compositor estadounidense (n. 1902).

1982: Gabriel Sánchez de la Cuesta, médico español (n. 1907).

1988: Isamu Noguchi, escultor estadounidense (n. 1904).

1991: Miguel Marín, futbolista argentino (n. 1945).

1992: Tío Gamboín (Ramiro Gamboa), actor y presentador mexicano (n. 1917).

1993: Giuseppe Occhialini, físico italiano (n. 1907).

1995: Doris Grau, actriz estadounidense (n. 1924).

1995: Heiner Müller, dramaturgo alemán (n. 1929).

1998: Joan Brossa, poeta, dramaturgo y artista plástico español (n. 1919).

1996: Lew Ayres, actor estadounidense (n. 1908).

2000: Paco de Antequera, guitarrista español (n. 1938).

2000: Manuel de Rivacoba, político español (n. 1925).

2002: Gustavo Nocetti, cantante de tangos uruguayo (n. 1959).

2003: David Bale, activista sudafricano (n. 1941).

2003: Vladímir Bogomólov, escritor soviético (n. 1926).

2003: John Gregory Dunne, escritor estadounidense de origen irlandés (n. 1932).

2004: Alberto Méndez, escritor español (n. 1941).

2004: Artie Shaw, director de orquesta y clarinetista estadounidense de jazz (n. 1910).

2006: Saddam Hussein, militar y presidente iraquí entre 1979 y 2003 (n. 1937).

2007: Xaime Quesada Porto, pintor, grabador, escenógrafo y artista español (n. 1937).

2009: Abdurrahman Wahid, político indonesio, presidente entre 1999 y 2001 (n. 1940).5​

2009: Iván Zulueta, cineasta español (n. 1943).6​

2009: Concha Linares-Becerra, novelista española (n. 1910).

2010: Bobby Farrell, cantante neerlandés, de la banda Boney M (n. 1949).

2011: Ricardo Legorreta Vilchis, arquitecto mexicano (n. 1931).

2011: Diego Rapoport, tecladista y compositor argentino de jazz y rock (n. 1948).7​

2012: Rita Levi-Montalcini, neuróloga y política italiana (n. 1909).

2012: Carl Woese, microbiólogo estadounidense (n. 1928).

2013: Eero Mäntyranta, esquiador finlandés (n. 1937).

2013: Akeem Adams, futbolista trinitense (n. 1991).

2014: Luise Rainer, actriz alemana, nacionalizada estadounidense (n. 1910).