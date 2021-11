Venta de terrenos municipales para viviendas: la decisión del gobierno de Reyes generó varios comentarios de vecinas y vecinos

Varios comentarios en el Facebook de LA DORREGO la decisión del gobierno de Raúl Reyes de licitar la venta de siete terrenos municipales para la construcción de viviendas intrafamiliares (cliquear aquí). La operatoria fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, contando con el aval del bloque de UCR – Juntos por el Cambio y el rechazo del Frente de Todos – PJ.

A continuación, reproducimos algunos de los mensajes:

Silvina Castro: «NOOO…ME DA VERGÜENZA LEER ESTO…SE RIEN EN LA CARA..DE DONDE VAMOS A SACAR PARA COMPRAR UN TERRENO…A GATAs COMEMOS…YO DE LOS AÑOS QUE TENGO ANOTÁNDOME EN LOS BARRIOS QUE HICIERON NI APARECÍ EN LAS LISTAS….Y ASÍ ESTAMOS GENTE QUE SE VA Y CIERRA SU CASA NO ALQUILA DEJA DE PAGAR LOS IMPUESTOS Y SE LA QUEDA LA MUNICIPALIDAD…SEGÚN LA CARITA DAN LAS CASAS…Y ASÍ TODO…QUE TOMADA DE PELO 4 EN DORREGO 1 ORIENTE Y 2 EL PERDIDO….GENTE DE PLATA OBTENDRÁ ESOS TERRENOS LOS EDIFICA Y DESPUÉS LOS ALQUILA A UN PRECIO ELEVADÍSIMO…..BASTA DE TOMARNOS EL PELO…NOSOTROS VIVIMOS EN DORREGO Y VEMOS TODO…NO SÉ QUÉ VE EL MUNICIPIO….NECESITAMOS GENTE QUE NOS VEA».

Cacho Peciña: «No entiendo nada cuanto valdrá un terrenito. Me cobraron 1,20 X 2,40 en el cementerio para construir una nichera 47000$ contado verso municipal hay elecciones gente».

Vir Bolo: «Carísimos los terrenos deben de estar …hay gente que no llega con la comida ..ni con el alquiler ..mucho menos podrían comprar un terreno en cifras del municipio por favor ..no son 100 lucas , 300 lucas ..qué va a hacer el intendente con toda la gente necesitada que hay ??? dónde la va a meter??? con la plata de esos terrenos que seguramente ya están vendidos. Debería de hacer casas así sean prefabricadas …que son mucho más económicas en materiales y mano de obra ..y obvio se terminan en mas corto plazo ..pero bue ..no se les cae una idea …la plata de esos terrenos luego ni la ve el pueblo».

Teresa Caracino: «Por qué se perdona todo a los representantes del pueblo en Dorrego. La gente no tiene trabajo pero siguen los mismo,s no tienen vivienda y siguen los mismos, los jóvenes se tienen que ir y siguen los mismos no hay agua potable y siguen los mismos, de quién es la culpa».

María Angélica Amuchastegui: «La gente necesita su casa propia sr intendente».

Martin Villaverde: «Están en licitación dicen…algo anda mal acá, no tiene que ser ahora que se acuerden de esto hace años que la gente estuviese su propia casa, seguimos en la misma».

Maximiliano Fabricio: «Seguramente ya está todo acomodado. No creo qur le den a los que realmente necesitan».

Jeica Anderson: «7 terrenos que pueden acceder cualquiera de los allegados mismos, 7 terrenos que no serán dueños que no tengan donde vivir…sino más bien gente que tiene terrenos para coleccionar. Contraten un anestesista para que este disponible todo el año y no tenga que salir la gente disparando a Bahía o caer en manos de privados y tengan que pagar fortuna que no tienen, es una vergüenza que se rían de la salud de la gente».

Maria Laura Kreitz: «Me encantaría que fueran publicado los compradores de dichos lotes para corroborar que se cumplieron con los requisitos y no nos sigan tomando de boludos a los que no podemos acceder a un terrero así».

Monica Machado: «Después los venden y lo compran personas muy pudientes, como en el caso anterior. Una vez que se vende, es un pase de manos. Un negocio entre amigos, como hace Larreta. Mientras tanto, las personas sin vivienda siguen esperando y reclamando el derecho de vivir con dignidad en una vivienda accesible a sus ingresos».

Víctor Manuel Testani: «Auspicia este espacio «Inmobiliaria Municipal Si, Se puede». (08-11-21).