El músico de Monte Hermoso que es clave en la movida tropical

Nota de Franco Pignol en La Nueva.

Con la explosión de los programas y sesiones musicales por Streaming cada persona puede encontrar hoy su nicho, su lugar seguro. Hay para todos los gustos. Es común que millones de cibernautas sigan a un streamer o influencer, pero que otro millón ni siquiera lo registre. Bienvenido sea.

Lo que actualmente está ocurriendo en la movida tropical nacional, Internet mediante, es que se está reavivando el fuego de las bandas que en los 90’ y principios de 2000 conquistaron corazones de multitudes. En ese camino, hay dos sesiones que la están estallando: el programa Un poco de Ruido (música y entrevista en vivo) y las sesiones en vivo Sin Miedo.

Observando los distintos capítulos nos llamo la atención algo: un montehermoseño humilde y perfil bajo aparecía tocando un timbal con Flor de Piedra, un teclado con Amar y Yo, un octapad con Los Geddes o detrás de escena en distintas partes de la temporada.

Empezamos a investigar y resulta que el tipo es clave. Se llama Laureano Larsen y le dicen el Laucha. Combina cualidades que lo vuelven indispensable: multi instrumentista, conocedor de una gama amplísima de canciones de la movida tropical y clave a nivel tecnológía. Maneja como pocos el software de sonido para lograr un resultado final idéntico a lo que se quiere emular en vivo.

Por esas razones también es parte del staff de músicos de Callejero Fino (batería), Ke Personajes (edición y mezcla de audio) y no duda en colaborar con asistencia para el maestro, el verdadero mesías de la movida: Pablo Lescano.

«El sonido de su teclado es lo que siempre quería lograr. En su momento, de chico, no tenía los teclados a mano y eran cosas muy difíciles de conseguir. Después de tener la data pude dar con alguien que me lo pasó por MSN, yo era muy pequeño y lo pude hacer andar en una computadora. Pero el teclado original no lo pude tocar hasta los veintipico de años”, recordó Laucha en la entrevista que logramos en un departamento de Villa Urquiza (CABA).

“Con Lescano tenemos muy buena relación. Trabajamos juntos, nos ayudó mucho con Sin Miedo (es nuestro padrino) y también he trabajado con él programando teclados. Me encontré con toda su artillería, que eran los instrumentos que yo veía y escuchaba cuando tenía 6 o 7 años. Lo tuve siempre claro, quería sonar como él”.

—Sonar como él significa también sonar como un montón de otras bandas en las que él dejó su sonido característico: desde Flor de Piedra hasta los Geddes, entre otros.

—Amar Azul y muchísimas bandas más. Creó tantas bandas con sonidos nuevos… Haciendo inteligencia me daba cuenta que algunas bandas tenían un teclado, otras uno distinto, otras con sonido de fábrica, otras con sonido editado… Cada una con su sello.

—¿Tenés alguna anécdota de chico cuando te empezaste a encontrar con la dificultad de lograr los sonidos del teclado de Lescano?

—Yo escuchaba mucho Amar Azul de chico. La banda tiene dos tipos de teclado: uno emulaba el sonido de un acordeón y el otro tenía los sonidos de sintetizador. Ese sonido estaba en un teclado Roland D 50, uno de los primeros que han hecho. Ese sonido de Amar Azul estaba sólo en ese teclado. Pudimos conseguir un emulador, ponerlo en una compu y disparar el sonido ahí.

—¿Por qué crees que te buscan y estás en los programas de streaming más populares de la movida?

—El objetivo principal de Sin Miedo y de Un poco de Ruido es ese, sonar lo más parecido posible al disco original, pero aprovechando la tecnología actual para sonar lo más 4k, lo más HD posible, pero respetando el álbum, los sonidos, los instrumentos, los arreglos, las estructuras, las velocidades… Y a mi eso me apasiona.

—¿Alguna anécdota reciente que te emocione?

—Cuando tocamos con Callejero Fino en el Movistar Arena era el debut del formato banda. Era sorpresa, nadie sabía. Estuvimos un mes y medio preparando una hora cuarenta de show. Si bien no soy una persona que tiene nervios al subirme al escenario y enfrentarme a la gente, cuando vi la cuenta regresiva en el escenario, que faltaba un minuto para que se abriera el telón, se me pasó por la cabeza unas cuantas cosas de mi vida: desde mi viejo llevándome al Anfiteatro de la peatonal de Monte Hermoso, shows con La Chancha en Bahía, buscar instrumentos prestados, horas de ensayo… me pasó un frío por el cuerpo hasta que se abrió el telón y la gente explotó. Sentí una felicidad, sentí estar jugando de local. Una de las cosas más lindas que recuerdo.

Encontralo en YouTube

En la tradicional web de videos YouTube podes encontrar a los dos programas en vivo y música por streaming más populares de la vida tropical. A Un poco de Ruido lo encontrás buscado el perfil e Pinky SD (su creador y tecladista). A Sin Miedo lo encontrás con el nombre homónimo en el buscador.

El último capítulo de Sin Miedo es un show en vivo del Pepo. El último de Un poco de Ruido es el Mago y La Nueva.

26-07-24