Monte Hermoso: Lara tiene 4 años y necesita ayuda para no perder la vista

NOTA DE ANAHÍ GONZÁLEZ PAU EN LA NUEVA.

La familia de Lara, la niña de Monte Hermoso que nació hace 4 años con parálisis cerebral, busca reunir fondos para una cirugía de la vista, porque según su diagnóstico es necesario corregir la desviación en sus ojos para que no siga perdiendo visión.

La intervención ronda los 1100 dólares y los padres están apelando a la solidardad de la comunidad porqe son muchos los gastos que deben afrontar a diario para brindarla a la pequeña una mejor calidad de vida.

«Con mi pareja tenemos un comercio, un local pequeño de comidas y en invierno Monte es muy tranquilo. Se nos hace muy dificil. Ni siquiera podemos viajar a Bahía Blanca las tres veces por semana que Lara necesita para realizar sus sesiones de kinesiología», dijo la mamá.

«No supimos de la parálisis cerebral hasta que cumplió el año y medio y empezamos a notar que no tenía establidad, no se paraba, no podía caminar y no tenia equilibrio»,

La niña no camina y tiene algnas dificultades provenientes de la parálisis. No se puede parar sola pero se moviliza en un andador.

«Teniéndose en el andador ella puede movilizarse pero con complejidad»,añadió Ivana.

Lara ya fue operada de la ista en Neuquén, con la cobertura deuna obra social que hoy ya no tiene. En esta oportunidad, la cobertura solo alcanza para los gastos de anestesia.

Además, usa unas botas a medida que hay que cambiar cada dos o tres meses y zapatillas acordes a esas botas que también hay que renovar. La parálisis afectó el lado izquierdo de su cuerpo y tuvo desviación en los dos ojos y eso le ocasiona falta de visión. .

Lara es hija única y su mamá tuvo colestasis en su embarazo. La pareja paga el alquiler de la vivienda y del comercio.

La familia organizó un sorteo para quienes deseen colaborar y quienes quieren hacerlo de otra forma pueden comunicarse con su mamá Ivana, al 291-4025067. Alias: laritae2020. (25-07-24).