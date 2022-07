Tras el accidente que le costó la vida a un matrimonio de nuestra ciudad, el diputado Natali pide cerrar la Ruta 3 Vieja

El legislador bahiense por Juntos, Lorenzo Natali, en diálogo con los colegas de La Brújula 24, respecto del mal estado de la Ruta 3 Vieja, donde se produjo un accidente fatal el fin de semana que le costó la vida a un matrimonio de nuestra ciudad.

Primero, señaló que “no podemos seguir esperando que siga aumentando la estadística, hubo dos accidentes con dos muertos y tres lesionados de importancia, todo en apenas 72 horas. Esto obliga a tomar medidas inmediatas”. Y recordó que además del siniestro que ocasionó dos fallecimientos, también hubo un vuelco horas antes en el que se vio involucrada la hija de uno de los directores de Región Sanitaria l.

“El vuelco de la hija de Núñez Fariña el jueves por la mañana se ocasionó por la rotura de la dirección tras impactar con un bache. Los del sábado a la noche se le atribuye a la ingesta de alcohol de uno de los conductores, pero no puedo dejar de pensar también en el penoso estado de la carpeta asfáltica”, apuntó.

“Son pocos kilómetros, es inadmisible para el tránsito que circula todos los días. Hubo un trabajo de arreglo a principio de año, pero evidentemente de mala calidad. Se pone una correcta señalización o se clausura. Es una ruta estratégica para nuestra región, un tramo cada vez más requerido y sobre todo en verano, pero también por la importante producción zonal. Se instalaron dos campos de molinos eólicos en los últimos años, y se convirtió en una trampa mortal que debe ser desactivada cuanto antes”, aseveró.

Respecto de las responsabilidades, Natali explicó que “es del Estado Provincial, que debe agudizar el ingenio para ver de qué manera se puede arreglar, llegando a un acuerdo o aumentando impuestos de acuerdo al uso. Lo que hay que hacer fundamentalmente es reparar ese tramo como corresponde”.

“Vamos a tratar de tocar todos los timbres que sean necesarios, esto no puede seguir así. Es una situación que viene de décadas, tenemos la gran esperanza de que esto alguna vez se haga como corresponde”, manifestó.

Por último, se refirió a los dichos de Juan Pablo Baylac, quien también en contacto con este medio dijo que apoyaría una eventual candidatura a intendente del ex presentador. “Hay muchas cosas en que ocuparnos antes. Lo vuelvo a decir como lo hago siempre, yo honestamente me pregunto si puedo estar a la altura. Me halaga que me den como una alternativa, pero me parece que no estoy a la altura de las circunstancias. Tengo que seguir trabajando para lo que me adjudicaron, sigo aprendiendo, me estoy motivando, aparte estamos muy lejos, con todas las prioridades que tiene el país no tendríamos que estar hablando de estos temas”. (La Brújula 24). (18-07-22).