Terrenos municipales en venta: este miércoles se conocerán las propuestas de la licitación

La Jefatura de Compras de la Municipalidad recordó que están a disposición lo pliegos licitatorios para la compra de siete terrenos (cuatro ubicados en Coronel Dorrego, uno en Oriente y dos en El Perdido).

Los pliegos se pueden retirar en la Oficina de Compras de la comuna o bien en las Delegaciones de Oriente y El Perdido.

El 25 de este mes a las 9 en el Palacio Comunal será la apertura de las propuestas. Por consultas se puede llamar al 2921-400828.

Cuánto cuestan los terrenos municipales que serán licitados

Este es el pliego de bases y condiciones de la licitación de 7 terrenos municipales (cuatro en Dorrego, dos en El Perido y uno en Oriente).

1º) OBJETO: Llamado a Licitación Pública para la enajenación de los siguientes

inmuebles de Propiedad Municipal, ubicados en las localidades de Oriente y El

Perdido, designados catastralmente como:

1. Circ. XVII – Secc. A – Mza. 79 a-n – Parc. 5 – Partida Nº 28.753, de

Coronel Dorrego.

2. Circ. XVII – Sec. A – Ch. 67 – Parc. 5c – Partida Nº 4.588, de Coronel

Dorrego.

3. Circ. I – Secc. B – Mza. 6 a – Parc. 9 a – Partida Nº 23.732. de Coronel

Dorrego.

4. Circ. XVII – Secc. A – Ch. 67 – Parc. 5 e – Partida Nº 27.606, de Coronel

Dorrego.

5. Circ. XIII – Secc. A – Mza. 19 – Parcela 14 – Partida Nº 4.217, de Oriente.

6. Circ. IX – Secc. A – Mza. 31 – Parcela 1 – Partida Nº 11.297, de El Perdido

7. Circ. IX – Secc. A – Mza. 1 – Parcela 8 – Partida Nº 24.440, de El Perdido.

2º) BASE: La base para la aceptación de la oferta se fija según tasación oficial,

en los siguientes importes:

Para el lote del Inc. 1. $ 1.400.000 (Pesos un millón cuatrocientos mil)

Para el lote del Inc. 2. $ 2.400.000 (Pesos dos millones cuatrocientos mil)

Para el lote del Inc. 3. $ 2.000.000 (Pesos dos millones)

Para el lote del Inc. 4. $ 2.200.000 (Pesos dos millones doscientos mil)

Para el lote del Inc. 5. $ 700.000 (Pesos setecientos mil)

Para el lote del Inc. 6. $ 650.000 (Pesos seiscientos cincuenta mil)

Para el lote del Inc. 7. $ 480.000 (Pesos cuatrocientos ochenta mil)

3º) FORMA DE PAGO: La forma de pago será la siguiente:

a) Al Contado con el 30% de descuento.

b) 50 % al contado al momento de suscribirse el respectivo boleto de

compraventa y el 50 % restante en hasta treinta y seis (36) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas.

c) El monto total hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y

consecutivas.

4º) DESTINO – COMIENZO DE LAS OBRAS: Los inmuebles enajenados

deberán ser destinados a la construcción de vivienda unifamiliar, debiendo

comenzarse las obras dentro de los 365 días de suscripto el respectivo boleto de

compraventa.

5º) OFERENTES: Deberán poseer domicilio en el Distrito con una antigüedad

no menor a tres años y no contar con propiedad inmueble.

6º) PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse en sobre

cerrado dirigido al Jefe de Compras de la Municipalidad, identificando el Nº de

esta Licitación y conteniendo en su interior la oferta realizada y este Pliego

debidamente suscripto por el oferente.-

No se admitirán ofertas por más de un lote.

7º) ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO: La escritura traslativa de

dominio deberá realizarse dentro de los 365 días de la firma del boleto de

compraventa, debiendo en esta fecha indefectiblemente tener aprobados por la

Dirección de Obras Públicas los planos que demande la construcción a realizarse.

Los gastos que la misma demande serán soportados en su totalidad por el

adquirente y pasada por ante el Notario que este designe.-

8º) FECHA DE APERTURA 25/11/20221 A LAS 9H