Hoy, domingo 21 de marzo

Sarmiento vs Defensa y Justicia (14:00 horas)

Colón vs Rosario (16:15 horas) (transmisión de LA DORREGO).

San Lorenzo vs Aldosivi (18:30 horas) (transmisión de LA DORREGO).

Boca vs Talleres (21:00 horas)

Mañana, lunes 22 de marzo

Arsenal vs Platense (19:00 horas)

Racing vs Argentinos (21:15 horas). (21-03-21).