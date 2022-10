Raúl Reyes: «Esta tierra tiene hoy el color, los aromas y el sonido de la Fiesta de las Llanuras»

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes dejó inaugurada la primera Fiesta Nacional de las Llanuras; fue en el transcurso de un Acto desarrollado en el Centro Cultural. Habló el intendente presidente de la Peña Nativista, Daniel Civardi, quien sin ocultar su profunda emoción, reconoció a todos quienes a lo largo de los años fueron construyendo los peldaños necesarios para generar este presente tan relevante e histórico que vive la institución en particular y Coronel Dorrego en general. Fueron entregados distintos presentes a autoridades e invitados.

Raúl Reyes en su discurso manifestó entre otros conceptos que: «Es una alegría inmensa la que siento; recuerdo a mi padre que me decía: vos mirá el color de la tierra, mirá el campo y te vas a dar cuenta en qué momento del año estamos y me atrevo a decir que esta tierra hoy tiene el color, tiene los aromas y tiene los sonidos de la Fiesta de las Llanuras. Una Fiesta de las Llanuras, que por su jerarquía, por su importancia, y a fuerza de entregar un mensaje que no es estridente pero que tiene mucha sabiduría, a fuerza de entregar cultura desde el sur de la provincia de Buenos Aires y a los cuatro vientos, hoy podemos decir que tenemos la Fiesta Nacional que tanto anhelamos, que tanto hicimos absolutamente todos para tener la fiesta que este distrito, que la Peña Nativista, se merecen sin ninguna duda».

«A través de su mensaje la Peña cautivó muchas almas y cada vez más lejos, y ese sentimiento hoy, esa expresión hoy, podemos decir que es Nacional. Para mí es una enorme satisfacción ser intendente de este distrito, poder estar acompañándolos en esta Fiesta Nacional. Les quiero agradecer y mucho porque la Peña siempre ha trabajado a conciencia, jamás claudicó en sus ideales, y en sus objetivos y eso es un mérito. Esta Fiesta ha dejado de pertenecer pura y exclusivamente a la Peña, creo que es un poquito de cada uno de nosotros, por eso hoy como intendente es un enorme placer dejar inaugurada la Primera Fiesta Nacional de las Llanuras»; finalizó.

Luego actuó Mariano Frezetti, para dar paso al número central con la presentación del maestro Carlos Di Fulvio. (24-10-22).