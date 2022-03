Producción olivícola: reconocimiento del Concejo a Diego Hollender y familia por un reciente logro internacional

El Concejo Deliberante local expresó su beneplácito por el logro internacional obtenido por Diego Hollender y su familia en reconocimiento a la calidad de sus aceites “Estilo Oliva”, de su producción olivícola.

El cuerpo destacó que la finca “Don Nicolás” fue un emprendimiento iniciado por Nicolás Asa y su Familia.

«Se encuentra en el Sur de la Provincia de Buenos Aires, partido de Coronel Dorrego, conocida esta zona internacionalmente por la calidad de sus aceites, debido a las características del ambiente de la región, así como las oscilaciones en sus amplitudes térmicas por la región que la circunda, lo que permite a sus aceites tener en su composición alto contenido de ácido oleico, mayor concentración de polifenoles con una mínima acidez», agrega la resolución presentada por el bloque de UCR – Juntos.

Desde 2016, la finca pertenece a Diego Roberto Hollender y su familia.

Para el Concejo, Hollender adquiere la finca con 40 hectáreas productivas, y que ha logrado con mucho trabajo y dedicación alcanzar las 300 hectáreas, llevando adelante un sistema superintensivo que la distingue de otras fincas de la región.

También se menciona que su marca, denominada “Estilo Oliva”, es el fruto de un emprendimiento familiar dedicado a la producción del aceite, donde su meta es lograr un Aceite de Oliva Extra Virgen (AOVE) de óptima calidad. En la actualidad cuenta con tres varietales: arbequina, coratina y arbosana, donde su cadena productiva está conformada por distintos etapas del proceso:

1. La cosecha, llevada a cabo en los meses de abril a junio en su punto justo de madurez.

2. La elaboración del aceite, que consiste en la molienda de la aceituna, amasado y extracción del aceite por fuerza centrifuga.

3. El almacenamiento, donde los aceites diferenciados en varietales se almacenan en tanques de acero inoxidable, con atmósfera inerte, protegiéndolos así de los efectos nocivos de la luz y el oxígeno; y

4. El envasado, consistente en la distribución del aceite en los diferentes envases para su posterior etiquetado y comercialización.

La finca cuenta con un punto de venta en cercanías a la misma, ubicado en la Ruta Nacional Nº 3 del km 576, donde además de su línea de aceites, ofrece una gran variedad de productos regionales.

El Concejo destacó que en 2021 se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la competencia internacional de aceite de oliva (Buenos Aires Internacional Olive Oil Competition –BAIOOC- 2021) en la que Don Nicolás obtuvo los siguientes reconocimientos: En la categoría medio, ORO en la variedad coratina; en la categoría suave, ORO en la variedad blend, PLATA en la variedad arbosana y BRONCE en la variedad arbequina, y resultó ganador de excelencia de la competencia best of best 2021 en la categoría blend frutados suave.

«Este cuerpo legislativo expresa su satisfacción por las cualidades productivas de la línea de aceites Estilo Oliva, fruto de un incansable trabajo y dedicación en la producción olivícola», completa el texto de la resolución. (12-03-22).