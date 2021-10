La ONG “paternando” busca extender la licencia por paternidad en el país

Tras conocerse la noticia de que el presidente Alberto Fernandez será padre nuevamente, desde la ONG “Paternando” le escribieron un tuit solicitando la extensión de la licencia por paternidad en el país.

Matías Criado, integrantes de la ONG impulsora de la campaña nacional «Paternar» aseguró: “Proyectos legislativos siempre hay, además siempre está la posibilidad en tanto el tema se tome en agenda. Sin embargo, la mayor dificultad es ponerlo en agenda y que se empiece a debatir, no sólo en el Congreso sino en las familias y en los diferentes lugares y que todos, como sociedad, empecemos a empujar.”

“Nosotros estamos con esta Campaña desde principio de año. Pero, ahora con la reciente paternidad del presidente lo podemos volver a poner en agenda. Además, somos muchos los varones que estamos buscando que esto se debata” aseguró Criado.

En ese marco, el integrante de la ONG Paternar señaló: “La verdad es que 48 horas de corrida, no son parámetro de nada. Además, en América Latina estamos muy atrasados en este tema. Sin embargo, lo planteamos, y todos te dicen que 48 horas no sirven para nada. Pero no hay maneras de pedirle a nadie”.

Criado explicó: “Lo más difícil es el movimiento cultural. Cuando hablás con los empleadores te dicen ‘Yo no puedo tener la empresa, la economía parada tanto tiempo… Por eso, nosotros estamos pidiendo que el Estado se haga cargo, como se hace cargo, por ejemplo de la AUH. Además, no es un número grande, no hay muchas paternidades recientes. Y lo importante es que podamos acompañar a las familias”.

Además, el integrante de Paternar aseguró: “Es una cuestión de responsabilidad, de ubicarnos en la responsabilidad del cuidado. No tener las mismas posibilidades es una traba para nosotros. Es necesaria la transformación de los varones, pero también es necesario permitirles a los varones encontrarse con una masculinidad diferente, más vinculada con la ternura, las emociones y el cuidado. Y la paternidad nos invita a eso, a involucrarnos emocionalmente.”

Finalmente, Criado retomó las desigualdades en el ámbito laboral, ya que en muchos casos, las mujeres -al ser potenciales gestantes- tienen menos posibilidad de acceder a un empleo.

“Esta cuestión es difícil de saldar. Yo creo que con aumentar a 30 días la licencia por Paternidad no se saldaría porque la mujer se toma tres meses. Pero sería un comienzo. Además sería una licencia en aumento hasta que se llegue, como ocurre en otros lugares del mundo, a equiparar las licencia» aseguró y concluyó: «Hoy la sociedad cambió. Las normas estaban pensadas para una sociedad mucho más tradicional, donde dos días de licencia eran suficientes para ir a registrar el chico al Registro Civil. Hoy la familia cambió. Entendemos a la infancia de manera diferente. Con el Plan 1000 días entendemos que la legislación avanza para entender las necesidades de los recién nacidos, pero todavía falta esto». (Ecos de mi ciudad). (08-10-21).