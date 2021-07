Jugadoras de Independiente en las preselecciones de la ABH

La pasada semana comenzaron a entrenar los seleccionados de la Asociación Bahiense de Hockey. Allí se hicieron presentes jugadoras de Independiente de nuestra ciudad convocadas por los respectivos cuerpos técnicos de cada una de las categorías.

El “rojo” de nuestra ciudad aportó jugadoras en las categorías sub 14, sub 16 y sub 19, que si bien no tendrán competencia oficial a nivel selecciones durante este año, trabajarán en un plan de desarrollo deportivo con proyección al 2022, por lo que estas preselecciones están integradas por jugadoras que serán puras de esas categorías el año venidero.

En sub 14 fueron citadas por el técnico Pablo Laschiaza Mia Larsen y Valentina Ruppel, en sub 16 fueron convocadas por el entrenador Tomás Rossi Camila Codega y Martina Landa, mientras que en sub 19 las seleccionadas por Cristian Bossia fueron Juana Madariaga, Guadalupe Curras, Inés Boesen y Julia Barrios.

Asimismo, se creó la escuela de formación deportiva sub 12 y de dicho proceso formativo formaran parte las jugadoras Bernardita Favre y Brunella Fuertes, ambas categoría 2009, y Martina Canan, Lourdes Rodríguez y Renata Escobar, todas categoría 2010. (Ecos de mi ciudad). (16-07-21).