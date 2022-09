Juegos Bonaerenses / El sábado comienzan las finales en Mar del Plata: habrá 205 participantes locales

La subdirección de Deportes comunal anunció que del 1 al 6 de octubre se llevará a cabo la final provincial en la ciudad de Mar del Plata de Juegos Bonaerense 2022.

La delegación dorreguense está compuesta de 205 participante en los siguientes deportes: softbol masculino sub 14, sub 16 y sub 18. Softbol femenino sub 14 y sub 18. Handball femenino sub 14, sub 16 y sub 18. Fútbol playa sub 14 masculino. Fútbol tenis femenino sub 15. Atletismo. Tenis. Bonaerenses en carrera. Patín. Natación y Tenis de mesa.

En adultos mayores: Tejo mixto «A». Tejo masculino » B». Pelota masculino. Tenis doble masculino. Bochas. Tenis de mesa «B» femenino. Tenis de mesa «B» masculino. Caminata y Chin-chon. (29-09-22).